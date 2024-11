Doo Group renforce sa portée mondiale avec la licence CySEC pour Doo Financial

LIMASSOL, Chypre, 15 novembre 2024 /PRNewswire/-- Doo Group est fier d'annoncer que Doo Financial, l'une de ses marques, a reçu une nouvelle licence de la Commission chypriote des valeurs mobilières et des échanges (CySEC). Cette réalisation renforce l'engagement de Doo Group à fournir un environnement de négociation sécurisé et réglementé à ses clients à l'échelle mondiale.

Élargissement de la portée réglementaire

L'ajout de la licence de la CySEC souligne l'étendue du cadre réglementaire de Doo Group, qui s'étend déjà à plusieurs juridictions financières, dont le Royaume-Uni, l'Australie, Hong Kong et la Malaisie. Cette étape stratégique reflète l'engagement de Doo Group à assurer la conformité avec les normes réglementaires internationales et à donner la priorité à la sécurité des clients. En tant qu'autorité de surveillance européenne, la CySEC offre un environnement réglementaire solide et devrait renforcer la confiance des clients. Pour Doo Group, cette nouvelle étape réglementaire renforce sa réputation de prestataire de services financiers fiable et digne de confiance.

« L'acquisition de la nouvelle licence de la CySEC est une étape importante pour Doo Financial, marquant une étape clé dans notre croissance continue et notre expansion stratégique. Cette réalisation renforce non seulement notre engagement à maintenir les normes les plus élevées d'excellence réglementaire, mais renforce également notre position en tant qu'institution financière fiable et de confiance au sein de l'Europe. En nous alignant sur les exigences rigoureuses de la CySEC, nous sommes mieux positionnés pour offrir des services améliorés à nos clients, favoriser une plus grande transparence et assurer une stabilité à long terme dans un paysage financier de plus en plus complexe et dynamique. » Costas Kappai, Doo Financial EU

Renforcer la confiance des clients

Doo Financial EU, la branche européenne de Doo Financial, est désormais en mesure de servir ses clients dans toute l'Europe sous les directives d'une autorité de surveillance européenne. Les clients européens bénéficieront des protections réglementaires de la CySEC, y compris la sécurité des fonds des clients et des pratiques commerciales transparentes, garantissant une expérience de négociation sûre et fiable. Ce développement permet à Doo Financial EU d'offrir sa gamme de services financiers et de produits de trading à un public plus large, soutenu par la crédibilité et la surveillance de la CySEC.

En élargissant sa portée réglementaire, Doo Group continue de renforcer sa position sur le marché financier mondial, permettant à ses clients de négocier en toute confiance. La licence de la CySEC est un pas de plus vers la réalisation de la vision de Doo Group, qui est de devenir un leader dans le domaine des services financiers.

À propos de Doo Group

Fondé en 2014 et basé à Singapour, Doo Group est un fournisseur international de services financiers qui met l'accent sur la FinTech. Avec des opérations dans 10 grands secteurs d'activité — y compris le courtage, la gestion de patrimoine, les paiements et le marketing numérique — nous nous consacrons à la fourniture de solutions financières exhaustives qui donnent à nos clients les moyens d'explorer un avenir meilleur.

