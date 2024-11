Doo Group rozšiřuje globální působnost získáním licence CySEC pro Doo Financial

LIMASSOL, Kypr, 15. listopadu 2024 /PRNewswire/ -- Společnost Doo Group s hrdostí oznamuje, že Doo Financial, jedna z jejích značek, získala novou licenci od Kyperské komise pro cenné papíry (CySEC). Tento úspěch posiluje závazek skupiny Doo Group poskytovat klientům po celém světě bezpečné a regulované prostředí pro obchodování.

Rozšíření regulačního rámce

Získání licence CySEC rozšiřuje rozsáhlý regulační rámec skupiny Doo Group, která již působí v několika významných finančních jurisdikcích, včetně Spojeného království, Austrálie, Hongkongu a Malajsie. Tento strategický krok odráží odhodlání skupiny Doo Group dodržovat mezinárodní regulační standardy a klást důraz na bezpečnost klientů. Jako evropský orgán dohledu poskytuje CySEC silné právní prostředí, které má posílit důvěru klientů. Tento nový regulační milník dále upevňuje pověst skupiny Doo Group jako důvěryhodného a spolehlivého poskytovatele finančních služeb.

„Získání nové licence od CySEC je pro Doo Financial významným milníkem a klíčovým krokem v dalším růstu a strategické expanzi. Tento úspěch nejen potvrzuje náš závazek dodržovat nejvyšší regulační standardy, ale také posiluje naši pozici jako důvěryhodné a spolehlivé finanční instituce v Evropě. Díky splnění přísných požadavků CySEC jsme nyní lépe připraveni poskytovat našim klientům kvalitnější služby, podporovat větší transparentnost a zajišťovat dlouhodobou stabilitu v čím dál složitějším a dynamičtějším finančním prostředí," uvedl Costas Kappai za Doo Financial EU.

Posílení důvěry klientů

Doo Financial EU, evropská pobočka společnosti Doo Financial, je nyní připravena poskytovat služby klientům po celé Evropě pod dohledem evropského regulačního orgánu. Klienti v Evropě budou těžit z ochrany poskytované CySEC, která zahrnuje bezpečnost klientských prostředků a transparentní obchodní praktiky, které zajišťují bezpečné a důvěryhodné obchodování. Podpořena důvěryhodností CySEC a pod jejím dohledem může společnost Doo Financial EU zpřístupnit nabídku svých finančních služeb a obchodních produktů širšímu okruhu zákazníků.

Rozšířením své regulační působnosti skupina Doo Group dále upevňuje svou pozici na globálním finančním trhu a poskytuje klientům možnost obchodovat s důvěrou. Licence CySEC představuje další krok k naplnění vize skupiny Doo Group stát se lídrem v oblasti finančních služeb.

O skupině Doo Group

Společnost Doo Group se sídlem v Singapuru, založená v roce 2014, je mezinárodním poskytovatelem finančních služeb zaměřeným na FinTech. Působí v deseti klíčových oblastech, včetně makléřství, správy majetku, plateb a digitálního marketingu, a usiluje o poskytování komplexních finančních řešení, která klientům umožňují objevovat lepší budoucnost.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2557948/Doo_Group_Strengthens_Global_Reach_with_CySEC_License_for_Doo_Financial.jpg