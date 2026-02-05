Doral College与UNINETTUNO宣布启动意大利-美国双学位项目

通过衔接美国学分与欧洲ECTS体系的清晰学分转换框架，学生可利用先进的在线学习平台完成两所院校的课程学习。Doral College的学生可通过UNINETTUNO的数字大学环境修读认可课程以获得意大利学位，而UNINETTUNO的学生则可通过位于佛罗里达州的Doral College在线校区获得美国学位证书。

Doral College院长Judith Marty表示：“这一双学位项目的启动体现了Doral College对无国界高等教育的愿景。通过与UNINETTUNO合作，我们为学生提供了获得国际认可的第二学位、拓展全球视野，并掌握在竞争激烈、紧密互联的世界中取得成功所需技能的绝佳机会。”

UNINETTUNO University校长Maria Amata Garito教授表示：“与Doral College合作启动双学位项目是加强意大利与美国学术合作的重要一步，为学生提供了国际教育与职业发展的新机遇。此协议标志着我们朝着开放、包容的大学模式迈出实质性的一步，该模式能够跨越地理边界，并通过国际认可的创新工具促进教育权利的实现。”

Doral College成立于迈阿密，是一所获认证的私立院校，致力于卓越学术、教育可及性以及与职场需求对接的教育。Doral College以对商业、领导力与创新的高度重视而闻名，服务多元学生群体，并强调旨在培养毕业生适应当今全球经济的灵活学习模式。双学位项目体现了学院对提升学术价值与学生机会的国际合作的持续投入。

UNINETTUNO国际远程信息处理大学成立于意大利，是一所获国际认可的意大利在线大学，其创立宗旨在于促进全球高等教育的普及。它将学术卓越与先进的数字学习技术和多语言教学平台相结合。UNINETTUNO提供经济学、工程学、传播学与国际研究等学位项目，具有鲜明的国际化特色。其使命是通过技术和国际合作，普及优质高等教育。

该项目细则已于2月2日在位于佛罗里达州科勒尔盖布尔斯的Italian Cultural Institute正式发布，出席嘉宾包括：UniNettuno国际关系主任Nicola Paravati、Doral College院长Judith Marty，以及Académica主任Antonio Roca。 有关此合作关系的详细信息，请访问两所大学的网站： https://doral.edu/dualdegree 和 https://www.uninettunouniversity.net/en/double-degree-program-italia-usa.aspx 。两校官网将作为学生与家庭的核心信息中心，提供项目详情、入学要求、学术架构、学分认证政策、注册步骤及最新项目动态。

关于Doral College

Doral College (DC) 成立于2011年，是一所获认证的高等教育机构，提供灵活的全在线学位课程。该学院以通过创新和灵活性扩大高等教育机会为使命，致力于为对高级学术课程有明确需求的中学扩展高质量的双学分项目机会。如今，Doral College已成为佛罗里达州规模最大的双学分项目提供方之一，每年帮助数百名高中毕业生获得文学副学士学位。

除在双学分领域的领先地位外，Doral College还开设创新的教育与商科本科及研究生项目，其中包括多条经佛罗里达州批准的有志教师及教育领导者培养路径。学院亦服务于规模可观的非学位就读群体，通过认证及资格课程支持教育工作者发展。其全球学生总数超过8,000人，背景多元且目标各异。

Doral College获美国教育部及高等教育认证委员会（CHEA）认可的远程教育认证委员会（DEAC）认证。该学院还持有佛罗里达州独立教育委员会（CIE）与内华达州高等教育委员会（CPE）的办学许可，获准加入美国国家授权互惠协议全国委员会（NC-SARA），且经美国教育部授权可提供Title IV联邦财政援助。 www.doral.edu

关于UNINETTUNO国际远程信息处理大学

其前身可追溯至1992年成立的Consortium NETTUNO – Network per l'Università Ovunque，UNINETTUNO国际远程信息处理大学作为一所独立的非营利性大学，于2005年根据意大利教育部法令正式设立。

UNINETTUNO国际远程信息处理大学迅速成为欧洲乃至全球在线高等教育的引领者，其宗旨是通过新技术的运用促进大学教育的普及化。30余年来，UNINETTUNO始终助力传统高校、教育机构、各国政府、教授、青年学子及专业人士拥抱知识数字化进程，推动形成一种全新的数字化、灵活化、技术赋能型大学教育理念。

UNINETTUNO位于意大利罗马，提供涵盖学士与硕士学位、博士及博士后项目、单科课程以及职业培训与再培训项目的多语种综合性学术课程。UNINETTUNO University拥有来自160多个国家和地区的学生，其标志性特色在于全在线学习模式——这一模式源自校长Maria Amata Garito教授及其研究团队三十年来在创新远程教学方法领域开展的持续应用研究。

如今，UNINETTUNO University为全球学习者提供无与伦比的灵活性。其先进的学习平台配备交互工具、多媒体内容、虚拟实验室及3D协作空间，确保沉浸式且富有启发的教育体验。学生可获得专属导师的个性化支持，并接入广泛的国际学术合作网络，这充分体现了该大学提供世界级教育的坚定承诺。 www.uninettunouniversity.net

联系人：

NEW CONCEPT PR

Fabiola Malka - (786)285-7783 - [email protected]

DORAL COLLEGE

Adri Lima - 传播事务 - (305)878-9993 - [email protected]

UNINETTUNO

Silvia Romana Mazzucco - 传播事务 - +39 335 8197400 - [email protected]

Doral College and Uninettuno