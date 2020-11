DoStuff Media reúne a un equipo de vacunación para apoyar al Departamento de Salud Pública de Chicago

El equipo se reunirá para dos takeovers de redes sociales y entrevistas presentadas por influencers. Aquí se tratarán temas como conceptos básicos de la gripe, la diferencia entre gripe y COVID-19, cuándo se superponen los síntomas, mitos comunes sobre la vacuna de la gripe, dónde vacunarse y cómo pueden registrarse los interesados. Estos son los detalles de los takeovers:

Martes, 3 de noviembre a las 3:12 p. m., Hora Estándar del Centro (CST) - Takeover #1 "en vivo" en IG

- Takeover #1 "en vivo" en IG Joey Purp (influencer y presentador de Do312 host) / Jean Deaux (artista)

El takeover se transmitirá en simultáneo desde los perfiles de Do312 y de los artistas

Viernes, 6 de noviembre a las 3:12 p. m., Hora Estándar del Centro (CST) - Takeover #2 "en vivo" en IG

- Takeover #2 "en vivo" en IG Cupcakke (influencer y presentador de Do312) / Vic Mensa (artista)



El takeover se transmitirá en simultáneo desde los perfiles de Do312 y de los artistas

Estos embajadores se encargarán de recordar que la campaña de vacunación gratuita contra la gripe en las clínicas del CDPH finaliza el 14 de noviembre. Los residentes pueden recibir su vacuna anual contra la gripe sin costo independientemente de su situación migratoria. No da miedo. No es difícil. No es caro. En realidad, es sencillo: Vacúnese contra la gripe y proteja a sus seres queridos.

Acerca de Do312

Do312 forma parte de la red nacional de DoStuff Media de marcas de medios locales que se enfocan en ayudar al público ávido de cultura a encontrar eventos increíbles. Desde su lanzamiento en 2010, se ha posicionado como la fuente de referencia para descubrir qué hacer en Chicago. Publicamos listas de eventos en nuestro sitio web donde encontrará los mejores conciertos, festivales y eventos culturales de Chicago.

Siga a Do312 en Facebook, Instagram y Twitter.

