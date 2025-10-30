Douglas Elliman annonce son expansion internationale en France et à Monaco

Pour répondre à la demande américaine pour des propriétés françaises, la première société de courtage immobilier de luxe aux États-Unis s'allie à des dirigeants européens de l'immobilier, Philippe Curutchet, Fredrik Lilloe et Edward de Mallet Morgan.

Douglas Elliman devrait disposer de 14 bureaux et plus de deux douzaines d'agents dans le sud de la France.

En 2024, les biens d'une valeur supérieure à 5,85 millions USD représentaient 30% du total des transactions sur la Côte d'Azur, générant plus de 10,5 milliards USD de ventes immobilières.

Depuis 2022, le tourisme américain en France a augmenté, dépassant les visiteurs britanniques et allemands en 2024 et se traduisant par une plus grande demande américaine pour l'immobilier.

De plus en plus d'Américains sont attirés par la culture, la cuisine et le mode de vie de la région.

NEW YORK, 30 octobre 2025 /PRNewswire/ -- Douglas Elliman Realty, l'une des plus grandes sociétés immobilières résidentielles du pays avec le prix de vente moyen national le plus élevé parmi les sociétés de courtage les mieux classées et une filiale de Douglas Elliman Inc. (NYSE : DOUG), annonce aujourd'hui une nouvelle expansion en France qui apportera sa marque renommée et son haut niveau de service aux marchés prestigieux de Bordeaux, de la Côte d'Azur, de Monaco et de Saint-Barthélemy (St. Barths), avec des projets d'expansion à Paris et dans les Alpes françaises prochainement.

L'annonce a été faite aujourd'hui à Las Vegas lors de la réunion annuelle des ventes de Douglas Elliman, ENDEAVOR, devant des centaines d'agents, de dirigeants et de membres du personnel de Douglas Elliman.

Dirigée par Philippe Curutchet, Fredrik Lilloe et Edward de Mallet Morgan, des vétérans de l'industrie, qui sont à Las Vegas pour signer leur accord avec Elliman, la nouvelle alliance servira les clients dans tout le sud de la France et à Monaco, offrant un accès optimal à des propriétés de luxe dans certaines des destinations les plus recherchées au monde.

« Cette annonce représente la concrétisation de notre vision d'un réseau véritablement mondial qui illustre notre engagement en faveur de l'excellence », déclare Michael S. Liebowitz, président et CEO de Douglas Elliman Inc. « Philippe, Fredrik et Edward se sont forgé une réputation exceptionnelle sur le marché français de l'immobilier de luxe, avec des résultats qui parlent d'eux-mêmes. Ils incarnent l'esprit d'entreprise et le dévouement au service du client qui définissent Douglas Elliman, et nous sommes ravis de les accueillir au sein de notre équipe ».

Philippe Curutchet, figure emblématique de l'immobilier haut de gamme, a fondé en 2009 la holding Globality pour se spécialiser dans les opérations immobilières de luxe sur l'ensemble du territoire français. Sous sa direction, la société a établi une forte présence dans des lieux prestigieux, notamment dans le sud-ouest de la France (Bordeaux, Cap Ferret, Pyla sur Mer), à Paris, à Biarritz, sur la Côte d'Azur, à Monaco, à Saint-Barthélemy et dans les Alpes françaises (Megève). Également fondateur de Residential Group, Curutchet guide Globality avec une vision claire de l'expansion et de l'élévation du marché de l'immobilier de luxe dans ces destinations de choix, en combinant l'expertise du marché avec un engagement d'excellence et de service à la clientèle.

Avec plus de 25 ans d'expérience sur le marché de l'immobilier de luxe, Fredrik Lilloe s'est imposé comme une figure de proue de l'immobilier sur la Côte d'Azur. Son équipe a réalisé plus de deux milliards de dollars de ventes et détient actuellement le record français du prix le plus élevé au mètre carré. Originaire d'Oslo, en Norvège, Lilloe a déménagé à Paris en 2001 avant de s'installer à Nice. Expert régulièrement cité dans des publications telles que Financial Times, The New York Times, et Le Figaro, il s'est occupé de certaines des propriétés les plus prestigieuses de la Côte d'Azur.

Edward de Mallet Morgan apporte plus de 20 ans d'expérience dans les transactions pour le compte de clients fortunés et très fortunés dans plus de 15 pays et sur quatre continents. En tant que Group Head de The Private Office, de Mallet Morgan se spécialise dans la vente de propriétés, y compris de nombreuses propriétés hors marché, dans des destinations clés, de Monaco aux Bahamas. Autorité reconnue en matière de tendances du marché de l'immobilier de premier ordre et de très premier ordre, il a noué des relations durables avec des clients allant de familles royales à des titans de l'industrie à travers l'Europe, l'Amérique et l'Asie.

« Nous sommes extrêmement fiers d'être les premiers à rejoindre le nouvel Elliman International », ont déclaré Philippe Curutchet et Fredrik Lilloe. « La réputation d'excellence et d'innovation de Douglas Elliman dans le domaine de l'immobilier de luxe correspond parfaitement à nos valeurs et à notre vision. Cette opportunité nous permet d'offrir à nos clients un niveau de service élevé et l'accès à un portefeuille véritablement mondial de propriétés d'exception. »

« Ce projet représente une évolution naturelle pour notre entreprise », a ajouté Edward de Mallet Morgan. « Nos clients considèrent de plus en plus l'immobilier comme un portefeuille global, et cette collaboration nous permet de fournir un service optimal sur tous les continents, tout en maintenant la touche personnelle et l'expertise du marché qu'ils attendent de nous. »

Les dernières ventes notables de l'équipe comprennent le Manoir de Pigranel, à Mougins, pour 45 millions de dollars, et la Villa Aquila, à Cannes, pour 42 millions de dollars. Le Château Louis XIII, situé dans le prestigieux quartier de La Californie à Cannes, est actuellement en vente pour 33,54 millions de dollars, de même qu'une propriété au bord de l'eau dans l'enclave exclusive d'Èze-sur-Mer, sur la Côte d'Azur, pour 32,5 millions de dollars.

Cette collaboration permet à la vaste base de clients de Douglas Elliman d'accéder à des propriétés de premier ordre en France et à Monaco, tout en offrant aux clients français et monégasques un accès direct aux opportunités immobilières de luxe aux États-Unis grâce au réseau inégalé d'agents et de bureaux d'Elliman sur les principaux marchés américains.

L'expansion en France, à Monaco et à Saint-Barth représente le premier de plusieurs marchés stratégiques sur lesquels Douglas Elliman prévoit de s'implanter. D'autres territoires, dont les Alpes françaises et Paris, devraient être annoncés dans les mois à venir.

Contrairement aux modèles de franchise traditionnels, l'approche de Douglas Elliman met l'accent sur l'exclusivité, en sélectionnant soigneusement les professionnels de l'immobilier dont l'éthique de travail et les normes de service à la clientèle reflètent la culture d'entreprise d'Elliman. Cette initiative permet à la société de répondre directement aux besoins croissants de ses agents, clients et partenaires de développement en matière d'immobilier international, sans dépendre d'intermédiaires tiers.

À propos de Douglas Elliman Inc.

Douglas Elliman Inc. (NYSE : DOUG, « Douglas Elliman ») possède Douglas Elliman Realty, LLC, l'une des plus grandes sociétés de courtage résidentiel aux États-Unis, avec des activités à New York, en Floride, en Californie, au Texas, au Colorado, au Nevada, au Massachusetts, au Connecticut, au Maryland, en Virginie et à Washington, D.C. Douglas Elliman recherche, emploie et investit dans des solutions et des entreprises de proptech disruptives en phase de démarrage et fournit d'autres services immobiliers, notamment le marketing de développement, la gestion immobilière et les services de règlement et d'entiercement sur certains marchés. Des informations supplémentaires concernant Douglas Elliman Realty sont disponibles sur son site web, www.elliman.com.

Les investisseurs et les lecteurs sont informés que nous pouvons publier des informations à propos de Douglas Elliman Inc. sur notre site investors.elliman.com ou, le cas échéant, sur nos comptes Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, Twitter, YouTube ou d'autres plateformes de réseaux sociaux. Il est possible que les publications ou les communiqués contiennent des informations jugées importantes. Par conséquent, nous encourageons les investisseurs, les médias et les personnes intéressées par Douglas Elliman à examiner les informations que nous publions sur notre site investors.elliman.com et sur nos comptes de réseaux sociaux.

