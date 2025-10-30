Douglas Elliman gibt internationale Expansion nach Frankreich und Monaco bekannt

Um der amerikanischen Nachfrage nach französischen Immobilien gerecht zu werden, geht die führende Luxusimmobilienagentur der USA eine Allianz mit den renommierten europäischen Immobilienexperten Philippe Curutchet, Fredrik Lilloe und Edward de Mallet Morgan ein

Douglas Elliman plant, 14 Niederlassungen und mehr als zwei Dutzend Makler im Süden Frankreichs zu haben.

Im Jahr 2024 machten Immobilien im Wert von über 5,85 Mio. USD 30 % der gesamten Transaktionen an der französischen Riviera aus und generierten einen Immobilienumsatz von mehr als 10,5 Mrd. USD.

Seit 2022 hat der amerikanische Tourismus in Frankreich zugenommen, sodass im Jahr 2024 die Zahl der britischen und deutschen Besucher übertroffen wurde, was zu einer erhöhten Nachfrage nach Immobilien seitens der Amerikaner führte.

Immer mehr Amerikaner fühlen sich von der Kultur, der Küche und der Lebensweise der Region angezogen.

NEW YORK, 30. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Douglas Elliman Realty, eines der größten Wohnimmobilienunternehmen des Landes mit dem höchsten nationalen Durchschnittsverkaufspreis unter den führenden Maklerfirmen und eine Tochtergesellschaft von Douglas Elliman Inc. (NYSE: DOUG), gab heute seinen Eintritt in den französischen Markt bekannt. Damit bringt das Unternehmen seine renommierte Marke und seinen hohen Servicestandard in die prestigeträchtigen Märkte von Bordeaux, der französischen Riviera, Monaco und Saint-Barthélemy (St. Barths) und plant, bald auch nach Paris und in die französischen Alpen zu expandieren. Monaco und Saint-Barthélemy (St. Barths) bringen wird. Eine Expansion nach Paris und in die französischen Alpen ist ebenfalls geplant.

Die Ankündigung erfolgte heute in Las Vegas auf der jährlichen Vertriebskonferenz von Douglas Elliman, ENDEAVOR, vor Hunderten von Maklern, Führungskräften und Mitarbeitern von Douglas Elliman.

Unter der Führung der Branchenveteranen Philippe Curutchet, Fredrik Lilloe und Edward de Mallet Morgan, die sich in Las Vegas befinden, um ihre Vereinbarung mit Elliman live auf der Bühne zu unterzeichnen, wird die neue Allianz Kunden in ganz Südfrankreich und Monaco betreuen und ihnen nahtlosen Zugang zu Luxusimmobilien an einigen der begehrtesten Standorte der Welt bieten.

„Diese Ankündigung steht für die Verwirklichung unserer Vision eines wahrhaft globalen Netzwerks, das unser Engagement für Spitzenleistungen verdeutlicht", erklärte Michael S. Liebowitz, President und CEO von Douglas Elliman Inc. „Philippe, Fredrik und Edward haben sich auf dem französischen Luxusimmobilienmarkt einen hervorragenden Ruf erarbeitet, dessen Erfolgsbilanz für sich spricht. Sie verkörpern den Unternehmergeist und die Hingabe zum Kundenservice, die Douglas Elliman auszeichnen, und wir freuen uns sehr, sie in unserem Team willkommen zu heißen."

Philippe Curutchet, eine prominente Persönlichkeit im Bereich der Luxusimmobilien, gründete 2009 die Holdinggesellschaft Globality, die sich auf den Handel mit Luxusimmobilien in ganz Frankreich spezialisiert hat. Unter seiner Führung hat sich das Unternehmen an renommierten Standorten etabliert, darunter im Südwesten Frankreichs (Bordeaux, Cap Ferret, Pyla sur Mer), in Paris, Biarritz, an der französischen Riviera, in Monaco, Saint-Barthélemy und in den französischen Alpen (Megève). Als Gründer der Residential Group leitet Curutchet Globality mit einer klaren Vision, den Luxusimmobilienmarkt in diesen erstklassigen Lagen zu erweitern und aufzuwerten, wobei er seine Marktkenntnisse mit seinem Engagement für Exzellenz und Kundenservice verbindet.

Mit über 25 Jahren Erfahrung auf dem Markt für Luxusimmobilien hat sich Fredrik Lilloe als führende Persönlichkeit im Immobilienbereich an der französischen Riviera etabliert. Sein Team hat Transaktionen im Wert von über 2 Mrd. USD abgewickelt und hält derzeit den französischen Rekord für den höchsten Quadratmeterpreis. Lilloe stammt ursprünglich aus Oslo, Norwegen, und zog 2001 nach Paris, bevor er sich in Nizza niederließ. Als zuverlässiger Experte, der regelmäßig in Publikationen wie der Financial Times, The New York Times und Le Figaro zitiert wird, hat er einige der prestigeträchtigsten Immobilienobjekte an der Côte d'Azur betreut.

Edward de Mallet Morgan verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Abwicklung von Transaktionen für vermögende und sehr vermögende Kunden in mehr als 15 Ländern und vier Kontinenten. Als Group Head of The Private Office ist de Mallet Morgan auf den Verkauf von Immobilien spezialisiert, darunter viele Off-Market-Objekte, an wichtigen Standorten mit hohem Wert von Monaco bis zu den Bahamas. Als anerkannte Autorität für Trends auf dem Super-Prime- und Ultra-Prime-Immobilienmarkt hat er dauerhafte Beziehungen zu Kunden aufgebaut, darunter Königsfamilien und Industriegrößen in Europa, Amerika und Asien.

„Wir sind sehr stolz darauf, als Erste dem neuen Unternehmen Elliman International beizutreten", erklärten Philippe Curutchet und Fredrik Lilloe. „Douglas Ellimans Ruf für Exzellenz und Innovation im Bereich Luxusimmobilien passt perfekt zu unseren Werten und unserer Vision. Diese Gelegenheit ermöglicht es uns, unseren Kunden einen gehobenen Service und Zugang zu einem wahrhaft globalen Portfolio außergewöhnlicher Immobilien zu bieten."

„Dieses Vorhaben stellt eine natürliche Weiterentwicklung unseres Unternehmens dar", fügte Edward de Mallet Morgan hinzu. „Unsere Kunden betrachten Immobilien zunehmend als globales Portfolio. Diese Zusammenarbeit ermöglicht es uns, einen nahtlosen Service über Kontinente hinweg anzubieten und gleichzeitig die persönliche Note und Marktkompetenz zu bewahren, die sie von uns erwarten."

Zu den jüngsten bemerkenswerten Verkäufen des Teams zählen das Manoir de Pigranel in Mougins für 45 Mio. USD und die Villa Aquila in Cannes für 42 Mio. USD. Zu den aktuellen Angeboten gehören das Château Louis XIII im prestigeträchtigen Stadtteil La Californie in Cannes für 33,54 Mio. USD und ein Anwesen am Wasser in der exklusiven Enklave Èze-sur-Mer an der französischen Riviera für 32,5 Mio. USD.

Durch diese Zusammenarbeit erhält der umfangreiche Kundenstamm von Douglas Elliman Zugang zu erstklassigen Immobilien in ganz Frankreich und Monaco, während Kunden aus Frankreich und Monaco über das einzigartige Netzwerk von Maklern und Büros von Elliman in den wichtigsten amerikanischen Märkten direkten Zugang zu Luxusimmobilien in den USA erhalten.

Die Expansion nach Frankreich, Monaco und St. Barths stellt den ersten von mehreren strategischen Märkten dar, in die Douglas Elliman eintreten möchte. Weitere Gebiete, darunter die französischen Alpen und Paris, sollen in den kommenden Monaten bekannt gegeben werden.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Franchise-Modellen legt Douglas Elliman den Schwerpunkt auf Substanz statt auf Größe und wählt Immobilienfachleute sorgfältig aus, deren Arbeitsethik und Kundenservicestandards die Unternehmenskultur von Elliman widerspiegeln. Die Initiative ermöglicht es dem Unternehmen, die wachsenden internationalen Immobilienbedürfnisse seiner Makler, Kunden und Entwicklungspartner direkt zu bedienen, ohne auf Drittanbieter zurückgreifen zu müssen.

Informationen zu Douglas Elliman Inc.

Douglas Elliman Inc. (NYSE: DOUG (Douglas Elliman) ist Eigentümer von Douglas Elliman Realty, LLC, einem der größten Wohnimmobilienmaklerunternehmen in den Vereinigten Staaten mit Niederlassungen in New York, Florida, Kalifornien, Texas, Colorado, Nevada, Massachusetts, Connecticut, Maryland, Virginia und Washington, D.C. Darüber hinaus beschafft, nutzt und investiert Douglas Elliman in innovative PropTech-Lösungen und -Unternehmen in der Frühphase und bietet weitere Immobiliendienstleistungen an, darunter Entwicklungsmarketing, Immobilienverwaltung sowie Abwicklungs- und Treuhanddienstleistungen in ausgewählten Märkten. Weitere Informationen über Douglas Elliman Realty finden Sie auf seiner Website www.elliman.com.

Investoren und andere Interessenten werden darauf hingewiesen, dass wir Informationen über Douglas Elliman Inc. auf unserer Website unter investors.elliman.com oder gegebenenfalls auf unseren Konten bei Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, Twitter, YouTube oder anderen Social-Media-Plattformen veröffentlichen können. Es ist möglich, dass die Veröffentlichungen oder Mitteilungen Informationen enthalten, die als wesentliche Informationen gelten. Daher empfehlen wir Investoren, Medienvertretern und anderen Interessierten, die Informationen auf unserer Website unter investors.elliman.com sowie auf unseren Social-Media-Konten zu lesen.

Zukunftsgerichtete Aussagen und Vorsichtshinweise

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Bundesgesetzes über Wertpapiere. Alle Aussagen in diesem Dokument, die sich nicht auf historische oder aktuelle Fakten beziehen, sind zukunftsorientiert. Diese Aussagen umfassen unter anderem Aussagen zu den zukünftigen Plänen, Strategien und Ergebnissen von Douglas Elliman. Wir kennzeichnen zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung durch die Verwendung von Wörtern oder Ausdrücken wie „voraussichtlich", „glauben", „schätzen", „erwarten", „beabsichtigen", „könnte", „fortsetzen", „möglicherweise", „Ziel", „planen", „anstreben", „vorhersagen", „prognostizieren" und „werden" sowie ähnliche Begriffe oder deren Verneinungen. Zukunftsgerichtete Aussagen spiegeln unsere derzeitigen Erwartungen wider und sind von Natur aus ungewiss. Die tatsächlichen Ergebnisse können aus einer Vielzahl von Gründen erheblich abweichen.

Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse erheblich von unseren aktuellen Erwartungen abweichen, sind in unserem Jahresbericht auf Formular 10-K für das am 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr und in unseren danach eingereichten Quartalsberichten auf Formular 10-Q beschrieben. Wir übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben.

