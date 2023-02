DOVE ESTABLECE UN NUEVO ESTÁNDAR EN LA LIMPIEZA DE LA PIEL CON UNA NUEVA Y EMOCIONANTE MEJORA

Dove, un ícono de belleza certificado, presenta la próxima generación de geles de baño con la innovadora tecnología Renewing MicroMoisture las 24 horas del día y el elegante diseño de los nuevos envases

ENGLEWOOD CLIFFS, Nueva Jersey, 2 de febrero de 2023 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El día de hoy, Dove anuncia el último avance en humectación superior con el lanzamiento del NUEVO Dove Body Wash, con Renewing MicroMoisture las 24 horas. La nueva fórmula cuenta con nanotecnología patentada para regenerar activamente la humectación de la piel y tiene un nuevo aspecto que le combina, con un diseño moderno y fácil de usar que refleja la primera actualización al icónico envase en botella de Dove en 17 años.

El NUEVO Dove Body Wash con Renewing MicroMoisture las 24 horas cuenta con nanotecnología patentada y viene en un nuevo envase que refleja la primera actualización del icónico envase en botella de Dove en 17 años. Como novedad para 2023, Dove Revitalizante Body Wash with Cherry & Chia Milk ofrece un lujoso momento de mimos que no solo mejora la piel sino que también enciende los sentidos. Con una experiencia sensorial ligera y burbujeante, Revitalizante también está disponible en formato Beauty Bar y Exfoliating Body Polish.

Al establecer un nuevo estándar en la industria, Dove Body Wash es el primer gel de baño en el mercado de los Estados Unidos en aprovechar la nanotecnología. La nueva fórmula de Dove nutre continuamente la piel y mejora su barrera de humectación durante 24 horas, además de utilizar tecnología patentada con millones de microgotas humectantes para ayudar a aumentar y retener la humedad. Estas pequeñas gotas se depositan en la piel, amoldándose a las grietas y fisuras de la piel seca para lograr un acabado suave y sedoso, mientras que los ácidos grasos esteárico y palmítico penetran profundamente en el estrato córneo y trabajan con los procesos de renovación natural de la piel para reducir visiblemente la sequedad en un 50% después de cada ducha.

Para acompañar a la nueva fórmula, Dove trabajó con importantes diseñadores y técnicos de vanguardia para crear la primera actualización del icónico envase en 17 años, un hermoso frasco que combina con la piel que protege. Los usuarios de larga data de Dove reconocerán la tapa de color, que representa a sus favoritos de siempre, mientras que la tapa ovalada discretamente curva es un guiño a donde todo comenzó para Dove, la Dove Beauty Bar. El diseño ideal para la ducha del gel de baño no solo significa que es fácil de usar, sino que también puede sujetarlo, voltear la tapa y dispensar el gel de baño con una sola mano. El envase se ha diseñado incluso para permitir que se invierta en la repisa de su baño cuando se esté acabando y la tapa se pueda retirar por completo, por lo que humecta hasta la última gota.

"Dove es utilizado por 174 millones de personas en todo el mundo todos los días, y está presente en más del 60% de los hogares de los Estados Unidos. Somos elegidos y preferidos por muchas personas porque elevamos constantemente el estándar y ofrecemos un nivel superior de cuidado", señaló Marcela Melero, vicepresidenta de Global Dove Skin Cleansing. "Nos enfocamos en entender la evolución de las preferencias en materia de cuidado de la piel y seguir satisfaciendo las nuevas necesidades a través de la innovación. El cambio es hermoso, y estamos encantados de llevar a cabo una de las mayores evoluciones de Dove Body Wash en casi dos décadas".

Desde 1957, Dove ha liderado el camino en la limpieza y humectación suaves, evolucionando constantemente sus fórmulas para proporcionar una hidratación duradera y proteger la barrera de la piel. A través del lanzamiento de la revolucionaria y amada Dove Beauty Bar, este ícono doméstico estableció el modelo de cuidado suave de la piel con una mezcla patentada de limpiadores suaves y ¼ de crema humectante que deja la piel limpia, suave, tersa y humectada. 65 años después, Dove sigue liderando en materia de innovación en humectación como la marca de geles de baño #1 recomendada por dermatólogos.

Además de estos cambios, el recién reformulado Dove Body Wash es el primer gel de baño vegano de Dove aprobado por PETA. Con una fórmula 98% biodegradable*, Dove Body Wash utiliza humectantes 100% de origen vegetal. Cada envase de Dove Body Wash se ha fabricado con plástico 100% reciclado posconsumo (PCR), lo que ayuda a reducir el uso de plástico virgen en más de 20,500 toneladas al año1.

Como el gel de baño n.° 1 en ventas en los Estados Unidos, Dove Deep Moisture Body Wash se adhiere a la nueva gama reformulada, junto con otros productos favoritos como Sensitive Skin, Refreshing Cucumber y Green Tea, Glowing Mango & Almond Butters, entre otros. Como novedad para 2023, Dove Revitalizante Body Wash with Cherry & Chia Milk ofrece un lujoso momento de mimos que no solo mejora la piel sino que también enciende los sentidos. Es el primer gel de baño Dove con texto en inglés y español en el envase que se lanza en los Estados Unidos. Con una experiencia sensorial ligera y burbujeante, Revitalizante cuenta con una fórmula vibrante con tonos rosado-cereza, y también está disponible en formatos de Beauty Bar y Exfoliating Body Polish. Otros productos NUEVOS para este año son el Invigorating Body Wash with Aloe & Eucalyptus Oil y el Calming Body Wash with Oatmeal & Rice Milk.

El nuevo Dove Body Wash ya está disponible en los grandes minoristas de alimentos y medicamentos de todo el país. Para obtener más información, visite www.Dove.com/.

*El 98% de los ingredientes se desglosa en dióxido de carbono, agua y minerales (métodos de prueba de la OCDE 301, 302 y/o 310), excepto para la variante Snow Blossom.

Acerca de Dove

Dove nació en 1957 en los Estados Unidos tras el lanzamiento de su Barra de Belleza, con su mezcla patentada de suaves agentes limpiadores y ¼ de crema humectante. La historia de Dove se basa en la humectación, y son las pruebas, en lugar de las promesas, las que le han permitido a Dove crecer a partir de una Barra de Belleza para convertirse en una de las marcas de belleza más apreciadas del mundo.

Las mujeres siempre han sido nuestra inspiración y, desde el comienzo, nos hemos comprometido de lleno a ofrecer un cuidado de nivel superior para todas las mujeres, así como a abogar por la belleza real en nuestra publicidad. Dove cree que la belleza es para todos. Que la belleza debe ser una fuente de confianza en lugar de ansiedad. La misión de Dove es inspirar a mujeres de todos los lugares a desarrollar una relación positiva con la forma en la que lucen y a darse cuenta de su potencial personal para la belleza.

Durante 60 años, Dove ha estado comprometida a ampliar la estrecha definición de la belleza en su trabajo. A través del "Compromiso con la Belleza Real de Dove", Dove se compromete a:

Retratar a las mujeres con honestidad, diversidad y respeto. Mostrar imágenes de mujeres de todas las edades, tallas, orígenes étnicos y colores, tipos y estilos de cabello.

Retratar a las mujeres tal como son en la vida real, sin distorsiones digitales, y que todas las imágenes sean aprobadas por las mujeres participantes.

Ayudar a las jóvenes a sentirse bien con su cuerpo y desarrollar su autoestima a través del Proyecto Autoestima de Dove, el proveedor de educación en autoestima más grande del mundo.

Acerca de Unilever North America

Unilever es uno de los proveedores líderes a nivel mundial de productos de belleza y cuidado personal, cuidado del hogar y alimentos y refrescos, con ventas en más de 190 países y productos utilizados a diario por 3,400 millones de personas. Contamos con 148,000 empleados y en 2021 generamos ventas por EUR 52,400 millones. Más de la mitad de nuestra presencia está en mercados emergentes y en desarrollo. Contamos con unas 400 marcas que se encuentran en hogares de todo el mundo, incluidas marcas icónicas como Dove, Knorr, Hellmann's, Magnum, Axe, Ben & Jerry's, Degree, Seventh Generation, St. Ives, Suave, TRESemmé y Vaseline.

Nuestra visión es ser el líder global en negocios sostenibles y demostrar cómo nuestro modelo comercial orientado hacia el propósito y adaptado al futuro impulsa un desempeño superior. Tenemos una larga tradición de ser un negocio progresista y responsable. Se remonta a los días de nuestro fundador William Lever, quien lanzó la primera marca con propósito del mundo, Sunlight Soap, hace más de 100 años, y es el centro de la forma en que operamos nuestra compañía en la actualidad.

Unilever Compass, nuestra estrategia comercial sostenible, se establece para ayudarnos a ofrecer un desempeño superior e impulsar un crecimiento sostenible y responsable, asegurando lo siguiente:

Mejorar la salud del planeta

Mejorar la salud, la confianza y el bienestar de las personas; y

Contribuir a un mundo más justo y socialmente inclusivo

Si bien aún queda mucho por hacer, nos sentimos orgullosos por haber logrado el año pasado el liderazgo en el sector en el Índice de Sostenibilidad Dow Jones de S&P; por el estatus "Triple A" en los referentes de Clima, Agua y Bosques de CDP; y por ser nombrada la compañía mejor clasificada en la encuesta GlobeScan/Sustainability Leaders por undécimo año consecutivo.

Para obtener más información sobre Unilever U.S. y sus marcas, visite: www.unileverusa.com

FUENTE Dove

