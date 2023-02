多芬通过精美升级为肌肤清洁设定新标准

知名美容品牌多芬推出采用开创性24小时Renewing MicroMoisture技术和时尚新瓶设计的下一代沐浴露

新泽西州恩格尔伍德克利夫斯2023年2月2日 /美通社/ -- 今天,多芬(Dove)推出了采用24小时Renewing MicroMoisture技术打造的全新多芬沐浴露,由此宣布在高级保湿领域取得最新进展。新配方由专有的纳米技术提供支持,主动促生肌肤水分。与之匹配的全新外观采用现代风格的用户友好型设计,这是17年来多芬标志性包装瓶的首次升级。

多芬沐浴露开创了新的行业标准,是美国市场上首款利用纳米技术打造的沐浴露。多芬的新配方持续滋养肌肤,并在24小时内持续改善皮肤的保湿屏障,同时使用专利技术,通过数以百万计的保湿微滴提升和保持肌肤含水量。这些微小液滴沉积在皮肤上,贴合干燥皮肤的缝隙和裂缝,形成丝滑效果,而硬脂酸和棕榈酸则深入角质层,与皮肤的自然更新过程协同发挥作用,每次淋浴后,可以明显减少50%的肌肤干燥感。

全新多芬沐浴露,采用24小时Renewing MicroMoisture技术,由专有纳米技术提供支持。新瓶设计是17年来多芬标志性包装瓶的首次升级。 作为2023年新品的多芬樱桃和奇亚乳 Revitalizante沐浴露带来奢华享受时刻,在改善肌肤状态的同时也唤醒您的感官。Revitalizante带来轻盈活泼的感官体验,该系列还包括美容皂和身体磨砂乳液。

为了配合新配方,多芬与领先的前沿设计师和技术人员合作,创造了17年来标志性包装的首个升级版——包装瓶造型精美,匹配产品的皮肤护理功效。多芬的长期用户会认出彩色瓶盖,这是他们可靠的最钟爱产品的标志,而精妙的曲线造型椭圆形瓶盖则致敬多芬品牌的起源——多芬美容皂。这款沐浴露的淋浴友好设计不仅意味着使用简便,而且只需单手即可轻松握住瓶身,翻转瓶盖并倒出沐浴露。经过精心设计的包装瓶甚至在沐浴露量少时可倒放在浴室置物架上,瓶盖可以完全取下,让最后一滴沐浴露发挥其保湿功效。

多芬肌肤清洁全球副总裁Marcela Melero表示:"全世界每天有1.74亿人使用多芬,涵盖超过60%的美国家庭。我们之所以被广大用户选择和青睐,是因为我们不断提高标准,提供卓越护理功效。我们专注于把握人们不断变化的护肤偏好,并通过创新不断满足用户的各种新需求。改变蕴藏美丽,我们很高兴能够完成近二十年来多芬沐浴露的最大一项改变。"

自1957年以来,多芬一直引领温和清洁和保湿产品的发展,不断改进自身配方以提供持久保湿和保护皮肤屏障。通过革命性且备受喜爱的"多芬美容皂"的推出,这个家喻户晓的标志性产品确立了温和护肤的发展蓝图,采用温和洁面乳和¼保湿面霜的混合专利产品,保持肌肤干净、柔软、光滑和滋润。65年后,多芬作为皮肤科医生推荐的首选沐浴露品牌,仍然引领着保湿创新发展的潮流。

除了这些变化之外,新配方多芬沐浴露(Dove Body Wash)还是多芬首款获得PETA批准的纯素食沐浴露。多芬沐浴露采用98%可生物降解配方*,使用100%植物性保湿剂。每个多芬沐浴露包装瓶均由100%消费后回收(PCR)塑料制成,每年助力减少超过20500吨原生塑料的使用1 。

作为美国销量第一的沐浴露,多芬深层保湿沐浴露(Dove Deep Moisture Body Wash)主打新配方系列,以及其他受欢迎的产品,包括舒敏沐浴露(Sensitive Skin)、黄瓜和绿茶清爽沐浴露(Refreshing Cucumber and Green Tea)、芒果油和杏仁黄油沐浴露(Glowing Mango & Almond Butters)等。2023年新推出的多芬樱桃和奇亚乳沐浴露(Dove Revitalizante Body Wash with Cherry & Chia Milk)不仅改善肌肤状态,更可唤醒感官体验。这是首款在美国推出的瓶身带有英文和西班牙文的多芬沐浴露。Revitalizante沐浴露带来轻盈多泡的感官体验,采用充满活力的樱桃粉色调配方。该系列还包括美容皂和去角质身体磨砂乳液。今年的新产品还有芦荟桉树油活力沐浴露(Invigorating Body Wash with Aloe & Eucalyptus Oil)和燕麦米浆舒缓沐浴露(Calming Body Wash with Oatmeal & Rice Milk)。

多芬沐浴露新品现已在全国大型食品和药物零售商销售。如需了解更多信息,请访问www.Dove.com/ 。

*98%的原料可分解成二氧化碳、水和矿物质(OECD测试方法301、302和/或310),除Snow Blossom品类外

关于多芬

1957年,多芬通过推出美容皂在美国创建品牌,这种美容皂采用了温和洁面乳和¼保湿霜结合的专利技术。多芬的传统以保湿产品为基础,这不止停留于承诺,而是作为实证让多芬从一家生产美容皂的企业成长为世界上最受欢迎的美容品牌之一。

女性一直是我们的灵感来源,从创立之初开始,我们就一直全面致力于为所有女性提供卓越护理,并在我们的广告宣传中倡导真实的美丽。多芬相信每个人都可以拥有美丽。这种美应该是信心之源,而不是造成焦虑。多芬的使命是激励世界各地的女性与她们的外表建立积极有益的关系,并实现她们个人的美丽潜质。

60年来,多芬一直致力于在工作中拓宽对美的狭隘定义。通过"多芬自信美宣言"(Dove Real Beauty Pledge),多芬承诺:

以诚信、多元和尊重的方式塑造女性形象。我们展现不同年龄、体型、种族、发色、性格和风格的女性。

我们以零数字失真方式展现真实生活中的女性,所有形象都得到其中女性的认可。

通过世界上最大的自尊心教育提供项目"多芬自尊心计划"来帮助年轻人打造身体自信心与自尊心。

关于北美联合利华

联合利华是一家全球领先的美容和个人护理、家庭护理以及食品和茶点产品供应商,产品销往190多个国家/地区,每天使用人数达到34亿。2021年,我们拥有14.8万员工,销售额达524亿欧元。我们有超过一半的业务位于发展中及新兴市场。我们拥有约400个品牌,服务世界各地的广大家庭,其中的标志性品牌包括多芬(Dove)、家乐(Knorr)、好乐门(Hellmann's)、梦龙(Magnum)、Axe、班杰利(Ben & Jerry's)、迪哥瑞(Degree)、代代净(Seventh Generation)、圣艾芙(St. Ives、Suave、TRESemmé和凡士林(Vaseline)。

我们的愿景是成为可持续发展业务的全球领先企业,并展示我们以目标为主导、面向未来的业务模式如何推动卓越业绩。我们拥有悠久的传统,是一家力求进步的负责任企业。这可以追溯到我们创始人William Lever的时代,他在100多年前推出了世界上第一个目标明确的品牌——阳光香皂(Sunlight Soap),而这一理念至今仍是我们公司业务运营的核心。

《联合利华指南》(Unilever Compass)是我们的可持续发展业务战略,旨在帮助我们实现卓越业绩并推动可持续和负责任增长,同时:

增进地球健康;

提升人们的健康、信心和福祉;并且

为建设一个更公平、更具社会包容性的世界做出自身贡献。

虽然还有很多工作要做,但在过去一年里,我们很自豪地在标普道琼斯可持续发展指数中取得了行业领先地位,在CDP的气候、水和森林基准中获得了"AAA"评级,并连续第11年在GlobeScan/SustainAbility可持续发展领导者调查中排名榜首。

有关美国联合利华(Unilever U.S.)及其品牌的更多信息,请访问: www.unileverusa.com

媒体联系人:Michael Gabriele,[email protected]

1 https://www.unilever.com/news/press-and-media/press-releases/2019/dove-moves-to-100-recycled-plastic-bottles-and-plastic-free-packs-for-its-beauty-bar

Dove

SOURCE Dove