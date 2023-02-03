多芬令人興奮的新升級為皮膚清潔樹立新標準

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Dove

Feb 03, 2023, 05:39 ET

多芬是經過認證的美容品牌，推出下一代沐浴乳，具有突破性的 24 小時 Renewing MicroMoisture 技術和時尚的新瓶設計

新澤西州恩格爾伍德崖2023年2月2日 /美通社/ -- 多芬 (Dove) 今天宣佈推出使用了 24 小時 Renewing MicroMoisture 技術的全新多芬沐浴乳。新配方由專有的納米技術提供支持，主動促進生肌膚水分增長。採用了與之匹配的全新瓶裝，外觀具現代風格和易於使用，這是 17 年來多芬首次為標誌性包裝瓶升級。

多芬沐浴乳開創了新的行業標準，是美國市場上首款利用納米技術製造的沐浴乳。多芬的新配方持續滋潤肌膚，並在 24 小時內持續改善皮膚的保濕屏障，同時使用專利技術，通過數以百萬計的保濕微滴提升和保持肌膚含水量。這些微小液滴沉積在皮膚上，貼合乾燥皮膚的縫隙和裂縫，形成絲滑效果，而硬脂酸和棕櫚酸則深入角質層，與皮膚的自然更新過程協同發揮作用，每次淋浴後，可以明顯減少 50% 的肌膚乾燥感。

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全新多芬沐浴乳，採用專有 24-hour Renewing MicroMoisture 納米技術，新瓶設計是多芬 17 年來首次為瓶裝換上新裝。
全新多芬沐浴乳，採用專有 24-hour Renewing MicroMoisture 納米技術，新瓶設計是多芬 17 年來首次為瓶裝換上新裝。
2023 年的全新 Dove revezante Body Wash with Cherry and Chia Milk 提供了一個奢華的時刻，不僅改善皮膚，還點燃了感官。2023 年全新 Dove Revitalizante 櫻桃和奇亞乳沐浴乳帶來奢華呵護時刻，在改善膚質狀態的同時，還可以喚醒感官。Revitalizante 帶來輕盈活潑的感官體驗，該系列還有美容皂和身體磨砂膏。
2023 年的全新 Dove revezante Body Wash with Cherry and Chia Milk 提供了一個奢華的時刻，不僅改善皮膚，還點燃了感官。2023 年全新 Dove Revitalizante 櫻桃和奇亞乳沐浴乳帶來奢華呵護時刻，在改善膚質狀態的同時，還可以喚醒感官。Revitalizante 帶來輕盈活潑的感官體驗，該系列還有美容皂和身體磨砂膏。

為了配合新配方，多芬與頂尖的設計師和技術人員合作，創造了 17 年來標誌性包裝的首個升級版 —— 包裝瓶造型精美，與產品的皮膚護理功效相匹配。多芬的長期用戶會認出彩色瓶蓋，這是他們最鍾愛的可靠產品的標誌，而精妙的曲線造型橢圓形瓶蓋，則是致敬多芬品牌的起源 —— 多芬美容皂。這款沐浴乳的使用友好設計不僅意味著簡便易用，而且只需單手即可輕鬆握住瓶身，翻轉瓶蓋並倒出沐浴乳。經過精心設計的包裝瓶，甚至可在沐浴乳量少時倒放在浴室置物架上，瓶蓋可以完全取下，讓最後一滴沐浴乳發揮保濕功效。

多芬肌膚清潔全球副總裁 Marcela Melero 表示：「全世界每天有 1.74 億人使用多芬產品，涵蓋超過 60% 的美國家庭。我們之所以被廣大用戶選擇和青睞，是因為我們不斷提高標準，提供卓越護理功效。我們專注於把握人們不斷變化的護膚偏好，並通過創新滿足用戶的各種新需求。改變蘊藏美麗，我們很高興能夠完成近二十年來多芬沐浴乳的最大一項改變。」

自 1957 年以來，多芬一直引領溫和清潔和保濕產品的發展，不斷改進自身配方，提供持久保濕和保護皮膚的屏障。透過推出革命性且備受喜愛的多芬美容皂，這個家喻戶曉的標誌性產品確立了溫和護膚的發展藍圖，採用溫和潔面乳和 ¼ 保濕面霜的混合專利產品，保持肌膚乾淨、柔軟、光滑和滋潤。65 年後，多芬作為皮膚科醫生推薦的首選沐浴乳品牌，仍然引領著保濕創新發展的潮流。

除了這些變化之外，新配方多芬沐浴乳還是多芬首款獲得 PETA 批准的純素食沐浴乳。多芬沐浴乳採用 98% 可生物降解配方*，使用 100% 植物性保濕劑。每個多芬沐浴乳包裝瓶均由 100% 消費後回收（PCR）塑料製成，每年可減少使用超過 20,500 噸原生塑料。1

作為美國銷量第一的沐浴乳，多芬深層保濕沐浴乳 (Dove Deep Moisture Body Wash) 主打新配方系列，以及其他受歡迎的產品，包括滋養柔膚沐浴乳 (Sensitive Skin)、小黃瓜x綠茶沐浴乳 (Refreshing Cucumber and Green Tea)、芒果油和杏仁黃油沐浴乳 (Glowing Mango & Almond Butters) 等。2023 年的全新 Dove revezante Body Wash with Cherry and Chia Milk 提供了一個奢華的時刻，不僅改善皮膚，還點燃了感官。2023 年全新 Dove Revitalizante 櫻桃和奇亞乳沐浴乳帶來奢華呵護時刻，在改善膚質狀態的同時，還可以喚醒感官。這是首款在美國推出而瓶身印有英文和西班牙文的多芬沐浴乳。Revitalizante 沐浴乳帶來輕盈多泡的感官體驗，採用充滿活力的櫻桃粉色調配方。該系列還包括美容皂和去角質身體磨砂膏。今年的新產品還有蘆薈桉樹油活力沐浴乳 (Invigorating Body Wash with Aloe & Eucalyptus Oil) 和燕麥米漿舒緩沐浴乳 (Calming Body Wash with Oatmeal & Rice Milk)。

多芬沐浴露新品現已在全國大型食品和藥物零售商銷售。如欲了解更多資訊，請瀏覽：www.Dove.com/

**98%的原料可分解成二氧化碳、水和礦物質（OECD 測試方法 301、302 及／或 310），除 Snow Blossom 產品除外

關於多芬 多芬 (Dove) 自 1957 年開始在美國成立，由推出 Beauty Bar 即其專利的混合溫和清潔劑和 ¼ 潤膚露製成的香皂開始。多芬的傳承以滋潤為基礎，證明讓多芬從 Beauty Bar 成長為全球最受歡迎的美容品牌之一。

我們一直自始以女性為動力之源，全力承諾為所有女性提供非凡的呵護，並在我們的廣告中傳揚真正的美麗。多芬相信每個人都可以美麗動人， 美麗應該帶來自信而非焦慮。Dove 的使命是啟發各地女性與其外觀建立正面的關係，並認識其個人的美麗潛能。

60 年來多芬一直致力為擴展美麗的狹窄定義而努力不懈。藉著「Dove Real Beauty Pledge」，多芬承諾︰

  • 描繪真誠、多樣和有尊嚴的女性。我們展示不同年齡、體形、族裔、髮色、類型和風格的女性。
  • 描繪真實生活中的女性，零數碼扭曲，而且所有影像均獲得展示的女性許可。
  • 透過 Dove Self-Esteem Project（多芬自尊計劃），作為全球最大型的自尊教育供應者，協助青年人建立身體自信和自尊。

關於 Unilever North America 

Unilever 是全球領先的美容與個人護理、家庭護理和食品與小食產品供應商之一，產品在 190 多個國家／地區銷售，每天獲得 34 億人使用。我們擁有 148,000 名員工，在 2021 年的銷售額為 524 億歐元， 我們有超過一半的業務處於發展中和新興市場。我們的大約 400 個品牌遍及全球各地的家庭，其中包括著名的 Dove、Knorr、Hellmann's、Magnum、Axe、Ben & Jerry's、Degree、Seventh Generation、St. Ives、Suave、TRESemmé 及凡士林。 

我們的願景是成為可持續業務的全球領導者，並展示我們如何以目標為本的未來商業模式來推動卓越表現。我們有長遠的傳統，是積極且負責任的業務。我們的宗旨要追溯到創始人 William Lever 的時代，他早在 100 多年前推出全球首個目的明確的品牌 Sunlight Soap，展示我們今天經營業務的核心。 

Unilever Compass 是我們的可持續業務策略，旨在幫助我們提供卓越的表現，並推動可持續和負責任的增長，同時：

  • 改善地球的健康； 
  • 改善人們的健康、自信和福祉；以及
  • 為更公平和社會共融度更高的世界作出貢獻。 

雖然我們仍有許多工作有待完成，但在過去一年，我們很自豪能夠在 S&P 的道瓊斯可持續發展指數獲得界別領導者地位；在 CDP 的氣候、水和森林基準獲得「Triple A」地位；並連續第 11 年獲評為 GlobeScan／可持續發展領導者調查的頂級公司。 

如欲了解更多有關 Unilever 美國及其品牌的資訊，請瀏覽：www.unileverusa.com 

傳媒聯絡人：Michael Gabriele | 電郵︰[email protected]

1 https://www.unilever.com/news/press-and-media/press-releases/2019/dove-moves-to-100-recycled-plastic-bottles-and-plastic-free-packs-for-its-beauty-bar 

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