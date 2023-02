多芬令人興奮的新升級為皮膚清潔樹立新標準

多芬是經過認證的美容品牌,推出下一代沐浴乳,具有突破性的 24 小時 Renewing MicroMoisture 技術和時尚的新瓶設計

新澤西州恩格爾伍德崖2023年2月2日 /美通社/ -- 多芬 (Dove) 今天宣佈推出使用了 24 小時 Renewing MicroMoisture 技術的全新多芬沐浴乳。新配方由專有的納米技術提供支持,主動促進生肌膚水分增長。採用了與之匹配的全新瓶裝,外觀具現代風格和易於使用,這是 17 年來多芬首次為標誌性包裝瓶升級。

多芬沐浴乳開創了新的行業標準,是美國市場上首款利用納米技術製造的沐浴乳。多芬的新配方持續滋潤肌膚,並在 24 小時內持續改善皮膚的保濕屏障,同時使用專利技術,通過數以百萬計的保濕微滴提升和保持肌膚含水量。這些微小液滴沉積在皮膚上,貼合乾燥皮膚的縫隙和裂縫,形成絲滑效果,而硬脂酸和棕櫚酸則深入角質層,與皮膚的自然更新過程協同發揮作用,每次淋浴後,可以明顯減少 50% 的肌膚乾燥感。

全新多芬沐浴乳,採用專有 24-hour Renewing MicroMoisture 納米技術,新瓶設計是多芬 17 年來首次為瓶裝換上新裝。

為了配合新配方,多芬與頂尖的設計師和技術人員合作,創造了 17 年來標誌性包裝的首個升級版 —— 包裝瓶造型精美,與產品的皮膚護理功效相匹配。多芬的長期用戶會認出彩色瓶蓋,這是他們最鍾愛的可靠產品的標誌,而精妙的曲線造型橢圓形瓶蓋,則是致敬多芬品牌的起源 —— 多芬美容皂。這款沐浴乳的使用友好設計不僅意味著簡便易用,而且只需單手即可輕鬆握住瓶身,翻轉瓶蓋並倒出沐浴乳。經過精心設計的包裝瓶,甚至可在沐浴乳量少時倒放在浴室置物架上,瓶蓋可以完全取下,讓最後一滴沐浴乳發揮保濕功效。

多芬肌膚清潔全球副總裁 Marcela Melero 表示:「全世界每天有 1.74 億人使用多芬產品,涵蓋超過 60% 的美國家庭。我們之所以被廣大用戶選擇和青睞,是因為我們不斷提高標準,提供卓越護理功效。我們專注於把握人們不斷變化的護膚偏好,並通過創新滿足用戶的各種新需求。改變蘊藏美麗,我們很高興能夠完成近二十年來多芬沐浴乳的最大一項改變。」

自 1957 年以來,多芬一直引領溫和清潔和保濕產品的發展,不斷改進自身配方,提供持久保濕和保護皮膚的屏障。透過推出革命性且備受喜愛的多芬美容皂,這個家喻戶曉的標誌性產品確立了溫和護膚的發展藍圖,採用溫和潔面乳和 ¼ 保濕面霜的混合專利產品,保持肌膚乾淨、柔軟、光滑和滋潤。65 年後,多芬作為皮膚科醫生推薦的首選沐浴乳品牌,仍然引領著保濕創新發展的潮流。

除了這些變化之外,新配方多芬沐浴乳還是多芬首款獲得 PETA 批准的純素食沐浴乳。多芬沐浴乳採用 98% 可生物降解配方*,使用 100% 植物性保濕劑。每個多芬沐浴乳包裝瓶均由 100% 消費後回收(PCR)塑料製成,每年可減少使用超過 20,500 噸原生塑料。1

作為美國銷量第一的沐浴乳,多芬深層保濕沐浴乳 (Dove Deep Moisture Body Wash) 主打新配方系列,以及其他受歡迎的產品,包括滋養柔膚沐浴乳 (Sensitive Skin)、小黃瓜x綠茶沐浴乳 (Refreshing Cucumber and Green Tea)、芒果油和杏仁黃油沐浴乳 (Glowing Mango & Almond Butters) 等。2023 年的全新 Dove revezante Body Wash with Cherry and Chia Milk 提供了一個奢華的時刻,不僅改善皮膚,還點燃了感官。2023 年全新 Dove Revitalizante 櫻桃和奇亞乳沐浴乳帶來奢華呵護時刻,在改善膚質狀態的同時,還可以喚醒感官。這是首款在美國推出而瓶身印有英文和西班牙文的多芬沐浴乳。Revitalizante 沐浴乳帶來輕盈多泡的感官體驗,採用充滿活力的櫻桃粉色調配方。該系列還包括美容皂和去角質身體磨砂膏。今年的新產品還有蘆薈桉樹油活力沐浴乳 (Invigorating Body Wash with Aloe & Eucalyptus Oil) 和燕麥米漿舒緩沐浴乳 (Calming Body Wash with Oatmeal & Rice Milk)。

多芬沐浴露新品現已在全國大型食品和藥物零售商銷售。如欲了解更多資訊,請瀏覽:www.Dove.com/。

**98%的原料可分解成二氧化碳、水和礦物質(OECD 測試方法 301、302 及/或 310),除 Snow Blossom 產品除外

關於多芬 多芬 (Dove) 自 1957 年開始在美國成立,由推出 Beauty Bar 即其專利的混合溫和清潔劑和 ¼ 潤膚露製成的香皂開始。多芬的傳承以滋潤為基礎,證明讓多芬從 Beauty Bar 成長為全球最受歡迎的美容品牌之一。

我們一直自始以女性為動力之源,全力承諾為所有女性提供非凡的呵護,並在我們的廣告中傳揚真正的美麗。多芬相信每個人都可以美麗動人, 美麗應該帶來自信而非焦慮。Dove 的使命是啟發各地女性與其外觀建立正面的關係,並認識其個人的美麗潛能。

60 年來多芬一直致力為擴展美麗的狹窄定義而努力不懈。藉著「Dove Real Beauty Pledge」,多芬承諾︰

描繪真誠、多樣和有尊嚴的女性。我們展示不同年齡、體形、族裔、髮色、類型和風格的女性。

描繪真實生活中的女性,零數碼扭曲,而且所有影像均獲得展示的女性許可。

透過 Dove Self-Esteem Project(多芬自尊計劃),作為全球最大型的自尊教育供應者,協助青年人建立身體自信和自尊。

關於 Unilever North America

Unilever 是全球領先的美容與個人護理、家庭護理和食品與小食產品供應商之一,產品在 190 多個國家/地區銷售,每天獲得 34 億人使用。我們擁有 148,000 名員工,在 2021 年的銷售額為 524 億歐元, 我們有超過一半的業務處於發展中和新興市場。我們的大約 400 個品牌遍及全球各地的家庭,其中包括著名的 Dove、Knorr、Hellmann's、Magnum、Axe、Ben & Jerry's、Degree、Seventh Generation、St. Ives、Suave、TRESemmé 及凡士林。

我們的願景是成為可持續業務的全球領導者,並展示我們如何以目標為本的未來商業模式來推動卓越表現。我們有長遠的傳統,是積極且負責任的業務。我們的宗旨要追溯到創始人 William Lever 的時代,他早在 100 多年前推出全球首個目的明確的品牌 Sunlight Soap,展示我們今天經營業務的核心。

Unilever Compass 是我們的可持續業務策略,旨在幫助我們提供卓越的表現,並推動可持續和負責任的增長,同時:

改善地球的健康;

改善人們的健康、自信和福祉;以及

為更公平和社會共融度更高的世界作出貢獻。

雖然我們仍有許多工作有待完成,但在過去一年,我們很自豪能夠在 S&P 的道瓊斯可持續發展指數獲得界別領導者地位;在 CDP 的氣候、水和森林基準獲得「Triple A」地位;並連續第 11 年獲評為 GlobeScan/可持續發展領導者調查的頂級公司。

如欲了解更多有關 Unilever 美國及其品牌的資訊,請瀏覽:www.unileverusa.com

傳媒聯絡人:Michael Gabriele | 電郵︰[email protected]

1 https://www.unilever.com/news/press-and-media/press-releases/2019/dove-moves-to-100-recycled-plastic-bottles-and-plastic-free-packs-for-its-beauty-bar

