Dove se asocia con LinkedIn en apoyo de la Ley CROWN para ayudar a poner fin a la discriminación por el cabello asociada a la raza en el lugar de trabajo

ENGLEWOOD CLIFFS, Nueva Jersey, 16 de febrero de 2023 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Como parte del compromiso continuo de Dove de ayudar a aprobar la Ley CROWN y poner fin a la discriminación por el cabello basada en la raza en todo el país, la marca se ha asociado con LinkedIn, la mayor red profesional del mundo, que está comprometida a crear igualdad de acceso a las oportunidades económicas y a crear resultados más equitativos para todos los profesionales. Si bien se ha avanzado para acabar con la discriminación por el cabello con la aprobación de la Ley CROWN en algunos estados de EE. UU., la discriminación por el cabello asociada a la raza sigue siendo un problema sistémico en el lugar de trabajo, desde las prácticas de contratación hasta las interacciones diarias en el trabajo, lo que afecta de manera desproporcionada las oportunidades de empleo y el avance profesional de las mujeres afroamericanas.

Estudio de investigación en el lugar de trabajo CROWN 2023

El Estudio de investigación en el lugar de trabajo NEW CROWN 2023, encargado conjuntamente por Dove y LinkedIn, descubrió que el cabello de las mujeres afroamericanas tiene 2.5 veces más probabilidades de ser percibido como no profesional y detalla el impacto social y económico sistémico del sesgo y la discriminación por el cabello contra las mujeres afroamericanas en el lugar de trabajo. Otros hallazgos del Estudio de investigación en el lugar de trabajo CROWN 2023 son:

Los prejuicios contra el cabello natural y los estilos de protección pueden afectar la forma en que las mujeres afroamericanas enfrentan el proceso de contratación.

Aproximadamente 2/3 de las mujeres afroamericanas (66%) cambian su cabello para presentarse a una entrevista de trabajo. Entre ellas, el 41% cambió su cabello de rizado a liso.



Las mujeres afroamericanas tienen un 54% más de probabilidades (o más de 1.5 veces más probabilidades) de sentir que deben usar su cabello liso en una entrevista de trabajo para tener éxito.

La discriminación por el cabello ha llevado a las mujeres afroamericanas a tener una experiencia o resultados negativos en el lugar de trabajo.

Las mujeres afroamericanas con cabello crespo/texturado tienen 2 veces más probabilidades de experimentar microagresiones en el lugar de trabajo que las mujeres afroamericanas con cabello más liso.



Más del 20% de las mujeres afroamericanas de 25 a 34 años han sido enviadas a casa desde el trabajo debido a su cabello.

Los jóvenes profesionales afroamericanos son quienes están sintiendo en mayor medida la presión de la discriminación por el cabello.

Casi la mitad (44%) de las mujeres afroamericanas menores de 34 años se sienten presionadas a tomarse una fotografía de cabeza con el cabello liso.

El 25% de las mujeres afroamericanas cree que se les ha negado una entrevista de trabajo debido a su cabello, cifra que es aún más alta para las mujeres menores de 34 años (1/3).

"Durante demasiado tiempo, las mujeres y los hombres afroamericanos han sido objeto de un trato injusto, una discriminación absoluta y una infinidad de desigualdades por simplemente usar nuestra textura del cabello natural y nuestros estilos de cabello que son inherentes a nuestra identidad cultural. Esto incluye la denegación de empleo, la expulsión del trabajo, la omisión ante ascensos y una serie de microagresiones. Esto puede ser difícil de creer, pero es real, claramente injustificado e inaceptable", señaló Esi Eggleston Bracey, presidenta y directora ejecutiva de Unilever Personal Care en Norteamérica. "El objetivo de la alianza entre Dove y LinkedIn es ayudar a poner fin a la discriminación por el cabello asociada a la raza en el lugar de trabajo. Pretendemos sacar a relucir este tema e instamos a los empleadores, gerentes de contratación y profesionales a adoptar prácticas equitativas e inclusivas que creen un mundo respetuoso y abierto para el cabello natural".

En apoyo de la Ley CROWN, Dove y LinkedIn se han asociado en el marco de una serie de acciones para ayudar a poner fin a la discriminación por el cabello asociada a la raza en el lugar de trabajo en todo el país. Juntos, haremos lo siguiente:

Brindar acceso gratuito a 10 cursos de LinkedIn Learning centrados en la creación de un entorno de trabajo más equitativo e inclusivo, con el objetivo de educar a 1 millón de gerentes de contratación y profesionales del lugar de trabajo para fines de 2023.

Ilustrar el impacto adverso real y mensurable que la discriminación por el cabello sigue ejerciendo en las mujeres afroamericanas en el lugar de trabajo a través del Estudio de investigación en el lugar de trabajo CROWN 2023.

investigación en el lugar de trabajo CROWN 2023. Destacar y celebrar las historias reales y las voces de las profesionales afroamericanas en LinkedIn y las plataformas de las redes sociales utilizando #BlackHairIsProfessional para ayudar a redefinir lo que la sociedad considera "profesional" en el trabajo.

Si bien el talento se distribuye por igual, las oportunidades no. Los identificadores culturales, como el cabello, no son factores determinantes de las habilidades o la experiencia de una persona, y a nadie se le debe negar la oportunidad de trabajar o avanzar profesionalmente debido a su cabello", señaló Rosanna Durruthy, vicepresidenta global de Diversidad, Inclusión y Pertenencia de LinkedIn. "Mientras Dove trabaja para cambiar la legislación, LinkedIn trabaja para cambiar el comportamiento en el lugar de trabajo mediante la capacitación y la educación de un millón de gerentes de contratación y profesionales de recursos humanos en materia de prácticas comerciales inclusivas y equitativas. La misión de poner fin a la discriminación por el cabello basada en la raza es sumamente importante para nuestro propio deseo de hacer que el trabajo sea mejor para todos".

Dove seguirá creando conciencia sobre la Ley CROWN en todas las plataformas, fomentando las firmas de peticiones y apoyando la aprobación de la Ley CROWN para ayudar a poner fin a la discriminación por el cabello asociada a la raza en todo el país.

Dove cofundó la Coalición CROWN en 2019 junto con organizaciones sin fines de lucro como la National Urban League, Color of Change y el Western Center on Law and Poverty para promover la legislación contra la discriminación por el cabello y crear una experiencia de belleza más equitativa e inclusiva para las mujeres y niñas afroamericanas. Desde entonces, la Coalición CROWN se ha convertido en una alianza de más de 100 organizaciones que trabajan juntas para que se apruebe la Ley CROWN.

Todos pueden tomar medidas en pos de ayudar a aprobar la Ley CROWN para poner fin a la discriminación por el cabello en el lugar de trabajo. Visite Dove.com/LinkedIn para obtener más información, firmar la petición de la Ley CROWN y acceder a cursos gratuitos que apoyen un entorno de trabajo más equitativo e inclusivo porque #BlackHairIsProfessional.

Metodología del Estudio de investigación en el lugar de trabajo CROWN 2023

El Estudio de investigación CROWN 2023 encuestó a 2,990 personas que se identifican como mujeres entre las edades de 25 y 64 años en los Estados Unidos (1,039 afroamericanas, 1,028 hispanas y 1,064 caucásicas, algunas de las cuales se identificaron como más de una raza/etnia) entre diciembre de 2022 y enero de 2023. Todas las encuestadas estaban contratadas a tiempo parcial o completo en el momento del estudio. La investigación se llevó a cabo en nombre de Dove por JOY Collective y Modulize, ambas especializadas en marketing, datos y analítica para comunidades policulturales.

Acerca de Dove

Dove nació en 1957 en los Estados Unidos con el lanzamiento de su Barra de Belleza, con su mezcla patentada de suaves agentes limpiadores y ¼ de crema humectante. La historia de Dove se basa en la humectación, y son las pruebas, en lugar de las promesas, las que le han permitido a Dove crecer a partir de una Barra de Belleza para convertirse en una de las marcas de belleza más apreciadas del mundo.

Las mujeres siempre han sido nuestra inspiración y, desde el comienzo, nos hemos comprometido de lleno a ofrecer un cuidado de nivel superior para todas las mujeres, así como a abogar por la belleza real en nuestra publicidad. Dove cree que la belleza es para todas las personas. Que la belleza debe ser una fuente de confianza en lugar de ansiedad. La misión de Dove es inspirar a mujeres de todos los lugares a desarrollar una relación positiva con la forma en la que lucen y a darse cuenta de su potencial personal para la belleza.

Durante 60 años, Dove ha estado comprometida a ampliar la estrecha definición de la belleza en su trabajo. A través del "Compromiso con la Belleza Real de Dove", Dove se compromete a:

Retratar a las mujeres con honestidad, diversidad y respeto. Mostrar imágenes de mujeres de todas las edades, tallas, orígenes étnicos y colores, tipos y estilos de cabello.

Retratar a las mujeres tal como son en la vida real, sin distorsiones digitales, y que todas las imágenes sean aprobadas por las mujeres participantes.

Ayudar a las jóvenes a sentirse bien con su cuerpo y desarrollar su autoestima a través del Proyecto Autoestima de Dove, el proveedor de educación en autoestima más grande del mundo.

Acerca de la Coalición CROWN

La Coalición CROWN es una alianza nacional fundada por Dove, National Urban League, Color Of Change y el Western Center on Law & Poverty que busca erradicar la discriminación por el cabello asociada a la raza en los Estados Unidos. La Coalición, ahora compuesta por más de 100 organizaciones de apoyo, es la fundadora del movimiento para la Ley CROWN y fue la patrocinadora oficial de la primera legislación de la Ley CROWN en California en 2019. Para conocer la lista completa de los miembros de la Coalición CROWN, visite www.thecrownact.com.

La Coalición CROWN se enorgullece de respaldar la legislación contra la discriminación por el cabello para hacer frente a las injustas políticas sobre la forma de llevar el cabello que tienen impactos dispares sobre mujeres, hombres, niñas y niños afroamericanos y ha llamado la atención sobre la discriminación cultural y racial que se da en lugares de trabajo y escuelas públicas. Los miembros de la Coalición CROWN creen que la diversidad y la inclusión son factores determinantes del éxito para todas las industrias y sectores.

Acerca LinkedIn

LinkedIn, fundada en 2003, conecta a los profesionales del mundo para que sean más productivos y exitosos. Con más de 850 millones de miembros en todo el mundo, incluidos ejecutivos de todas las empresas de la lista Fortune 500, LinkedIn es la mayor red profesional del mundo. La compañía tiene un modelo de negocio diversificado con ingresos provenientes de soluciones de talento, soluciones de marketing, soluciones de ventas y productos de suscripciones prémium. Con sede en Silicon Valley, LinkedIn tiene oficinas en todo el mundo.

