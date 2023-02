Dove 與 LinkedIn 合作支援《皇冠法案》，以幫助結束工作場所基於種族的頭髮歧視

#BlackHairIsProfessional 設定到 2023 年底教育 100 萬名招聘經理和職場專業人士創造更加公平和共融的工作環境目標

新澤西州恩格爾伍德克利夫斯2023年2月20日 /美通社/ -- 作為 Dove 持續致力幫助通過《皇冠法案》(The CROWN Act) 及在全國結束基於種族的頭髮歧視承諾之一,該品牌已與全球最大的職業網絡 LinkedIn 合作,後者致力為大眾創造平等的經濟機會,以及為所有專業人士創造更公平的結果。儘管美國一些州通過了《皇冠法案》,在結束頭髮歧視方面取得進展,但基於種族的頭髮歧視仍然是工作場所的一個系統性問題。從招聘實踐到日常工作場所互動,對黑人女性的就業機會和職業發展產生不成比例的影響。

新《皇冠法案》2023 年工作場所調查研究 (NEW CROWN 2023 Workplace Research Study) 由 Dove 和 LinkedIn 共同委託進行,發現認為黑人女性的頭髮不專業的可能性高出 2.5 倍,並詳細介紹工作場所對黑人女性的頭髮偏見和歧視為社會和經濟帶來的系統性影響。《皇冠法案》2023 年工作場所調查研究的其他發現包括:

《皇冠法案》2023 年工作場所調查研究

對自然頭髮和保護髮型的偏見會影響黑人女性在招聘過程中的表現。

大約三分二 (66%) 的黑人女性會在面試時換髮型。其中,41% 的受訪者將捲曲的頭髮變成直髮。

黑人女性覺得自己必須以直髮面試才能成功的可能性高出 54%(或超過 1.5 倍)。

頭髮歧視導致黑人女性在工作場所有負面經歷或結果。

與直髮的黑人女性相比,有捲曲頭髮/爆炸頭的黑人女性在工作場所遇到微歧視的可能性高出 2 倍。

在 25-34 歲的黑人女性中,超過 20% 的人因為頭髮問題要離開工作場所。

年輕的黑人專業人士感受到頭髮歧視的壓力最大。

將近一半 (44%) 的 34 歲以下黑人女性感到有壓力要留直髮。

25% 的黑人女性認為她們因為頭髮而被拒絕面試,對於 34 歲以下的女性,這比例更高(三分一)。

Unilever 個人護理(北美)總裁兼行政總裁 Esi Eggleston Bracey 表示:「長期以來,黑人女性和男性僅因為文化身份固有的自然髮質和髮型而一直受到不公平待遇、赤裸裸的歧視和無數的不平等現象。這包括被拒絕就業、要離開工作場所、晉升機會被忽視,以及一系列微歧視。這可能令人難以置信,但是千真萬確,顯然是沒有根據,也是不可接受。Dove 與 LinkedIn 的合作目標是幫助結束工作場所基於種族的頭髮歧視。我們打算闡明這個問題,並呼籲僱主、招聘經理和專業人士採取公平和共融的做法,為天然頭髮創造一個尊重和開放的世界。」

為了支持《皇冠法案》,Dove 和 LinkedIn 合作開展一系列行動,以幫助結束全國工作場所基於種族的頭髮歧視。我們將合力:

提供免費存取 10 個 LinkedIn Learning 課程的機會,這些課程專注創造更加公平和共融的工作環境,目標是到 2023 年底對 100 萬名招聘經理和職場專業人士進行培訓。

透過「《皇冠法案》2023 年工作場所調查研究」,闡明頭髮歧視繼續對工作場所的黑人女性產生的真實且可衡量的不利影響。

使用 #BlackHairIsProfessional 在 LinkedIn 和社交媒體平台上提升和慶祝黑人女性專業人士的真實故事和心聲,以幫助重新定義社會對工作「專業人士」的定義。

雖然人才是平均分配,但機會卻不是。LinkedIn 多元、共融和歸屬感全球副總裁 Rosanna Durruthy 表示:「文化標識,如頭髮,並不是決定一個人技能或經驗的因素,任何人都不應該因為他們的頭髮而被拒絕獲得就業機會或專業發展。在 Dove 致力改變立法的同時,LinkedIn 也在努力透過對 100 萬名招聘經理和人力資源專業人員進行共融和公平的商業實踐培訓和教育來改變工作場所的行為。結束基於種族的頭髮歧視的使命對為每個人創造更好工作的期望至關重要。」

Dove 將繼續提高跨平台對《皇冠法案》的認知,鼓勵請願簽名,並支持通過《皇冠法案》,以幫助在全國結束基於種族的頭髮歧視。

Dove 於 2019 年與 National Urban League、Color of Change 和 Western Center on Law and Poverty 等非牟利組織共同創立 CROWN 聯盟,以推進反頭髮歧視立法,為黑人婦女和女孩創造更加公平和共融的美容體驗。自此,CROWN 聯盟已發展為一個由 100 多個組織組成的聯盟,這些組織共同努力通過《皇冠法案》。

每個人都可以採取行動幫助通過《皇冠法案》以結束工作場所的頭髮歧視。因 #BlackHairIsProfessional(黑人的頭髮也是專業),請瀏覽 Dove.com/LinkedIn 了解更多關於簽署《皇冠法案》請願書,以及存取支援更公平和共融工作環境的免費課程。

《皇冠法案》2023 年工作場所調查研究方法

《皇冠法案》2023 年工作場所調查研究在 2022 年 12 月至 2023 年 1 月期間訪問了 2,990 位在美國年齡介乎 25-64 歲的女性受訪者(1,039 名黑人、1,028 名西班牙裔、1,064 名白人,部分受訪者確認不止一個種族/族裔)。所有受訪者在研究期間都從事兼職或全職工作。該研究由 JOY Collective 和 Modulize 代表 Dove 進行,這兩家公司都專門從事多元文化社群的市場推廣、數據和分析。

