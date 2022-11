Dreame Technology redéfinit le nettoyage assisté par l'intelligence artificielle

PÉKIN, 9 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Dreame Technology, une société en pleine expansion, leader dans le domaine des appareils électroménagers intelligents, lancera en novembre son tout dernier aspirateur robot doté d'une intelligence artificielle, le DreameBot D10s Pro. Le DreameBot D10s Pro fait du nettoyage automatisé intelligent une réalité grâce à la reconnaissance des obstacles par l'IA, à la cartographie LDS avancée et à une puissante aspiration de 5 000 Pa.

Dreame Technology redefines AI-powered cleaning

Le D10s Pro applique une aspiration massive de 5 000 Pa et une brosse polyvalente en caoutchouc sans poils — qui s'enfonce profondément dans les tapis pour secouer la poussière sous-jacente, attrape la saleté des sols durs et empêche les cheveux de s'emmêler — pour apporter à votre maison un nettoyage complet. Ces caractéristiques rendent le D10s Pro parfait pour les familles avec des animaux de compagnie.

Bien que le D10s Pro soit un aspirateur robot sans station de base, il est équipé d'une IA avancée et d'un système d'évitement des obstacles LDS, une technologie puissante que l'on retrouve souvent dans les produits haut de gamme. Grâce à cette technologie, le D10s Pro offre une approche véritablement autonome du nettoyage. L'IA identifie et évite les obstacles avec précision, identifie les pièces pour recommander des stratégies de nettoyage, et construit rapidement des cartes de votre maison afin d'effectuer un nettoyage efficace qui n'oublie aucun endroit.

Le D10s Pro reconnaît et évite les obstacles domestiques de manière intelligente. Les lasers détectent la forme et la distance de l'objet et la caméra RVB capte l'environnement pour aider l'IA à reconnaître les différents obstacles domestiques, tels que les câbles d'alimentation, les jouets, etc. En conséquence, le D10s Pro réagit à différents types d'obstacles avec des stratégies d'évitement adaptées, déterminant des facteurs tels que la distance à laquelle le robot doit s'approcher d'un obstacle pour éviter de se mettre en difficulté.

Grâce à l'application Dreamehome, vous pouvez activer la fonction de supervision vidéo à distance et obtenir une vue d'ensemble de votre maison par un robot pour vérifier votre maison, vos animaux domestiques ou même vos enfants, où que vous soyez.

Le DreameBot D10s Pro est doté d'une batterie de 5 200 mAh qui lui permet d'assurer jusqu'à 280 minutes de nettoyage continu. Lorsque l'énergie vient à manquer, votre robot revient automatiquement se recharger et reprend le nettoyage là où il s'est arrêté pour garantir le nettoyage de toute votre maison.

Avec D10s Pro, Dreame Technology fait preuve d'audace pour rendre le nettoyage automatique alimenté par l'IA plus pratique et accessible à tous.

D10s Pro sera disponible sur MSD au début du mois de novembre.

À propos de Dreame Technology

Fondée en 2017, Dreame Technology est une société de produits de consommation innovants qui se concentre sur les appareils de nettoyage domestiques intelligents, avec la vision d'autonomiser les vies grâce à la technologie. Suivez-nous sur Facebook, Instagram et Twitter. Pour plus d'informations, rendez-vous sur : https://global.dreametech.com/.

