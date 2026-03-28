Dress for Success® Worldwide hace sonar la campana de cierre en el Nasdaq para celebrar el Mes de la Historia de la Mujer y el ambicioso objetivo de empoderar a 2 millones de mujeres en todo el mundo

Con ello, anuncia una nueva etapa para ampliar el acceso al apoyo profesional, la capacitación en habilidades y las oportunidades de movilidad económica.

NUEVA YORK, 28 de marzo de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Dress for Success ® Worldwide, la principal organización sin fines de lucro a nivel mundial dedicada a promover las oportunidades para las mujeres en el ámbito laboral, conmemorará hoy un hito importante al participar en la ceremonia de cierre de la bolsa Nasdaq en Times Square. Este evento destaca el compromiso renovado de la organización de proporcionar acceso y ampliar las oportunidades que apoyan la movilidad económica y el éxito de las mujeres en un mercado laboral en constante evolución.

Ceremonia de la campana de cierre del Nasdaq y renovación de la visión y el propósito

La ceremonia, retransmitida en directo en Nasdaq.com y en las plataformas de redes sociales, contará con la participación de la directora ejecutiva, Joanie Bily, y de importantes líderes de la organización. Esta oportunidad destaca su legado y las iniciativas futuras para establecer una sólida combinación entre su red global de miembros y una comunidad de aprendizaje digital, y promover el avance de las mujeres en el ámbito laboral y en la vida.

"Todas las mujeres merecen y pueden alcanzar el éxito cuando tienen acceso a oportunidades, al apoyo adecuado y a una comunidad que las empodera para prosperar en el trabajo y en la vida", afirmó Joanie Bily, directora ejecutiva de Dress for Success Worldwide. "Tocar la campana de cierre del Nasdaq durante el Mes de la Historia de la Mujer celebra nuestra campaña Women Who Inspire (Mujeres que inspiran), legado e impacto a nivel mundial, y marca el inicio de una nueva etapa de desarrollo de vías para ayudar a las mujeres a lograr la movilidad económica y el éxito".

Ampliación del apoyo a las mujeres en el mercado laboral

En un momento de rápidos cambios en la manera en que trabajamos y desarrollamos nuestras carreras profesionales, la necesidad de proporcionar acceso y ampliar el apoyo a las mujeres es más esencial que nunca. Dress for Success Worldwide está reforzando su compromiso de satisfacer las exigencias cambiantes del mercado laboral actual, incluido el impacto de la IA y la automatización, con la ambiciosa meta de empoderar a dos millones de mujeres en los próximos años.

Con una red mundial de más de 130 miembros en 16 países y más de 1.4 millones de mujeres a las que ya ha brindado apoyo, la organización está ampliando su impacto mediante una potente combinación de servicios presenciales y una comunidad de aprendizaje digital.

Dress for Success continúa consolidando su legado de casi 30 años, ampliando su labor más allá de la indumentaria profesional para ofrecer programas e iniciativas centrados en el desarrollo profesional, la reconversión profesional, el emprendimiento, la educación financiera y la salud y el bienestar.

La ceremonia de la campana de cierre se transmitirá en directo en Nasdaq.com, en la torre Nasdaq en Times Square, con subtítulos, y se difundirá por los canales de redes sociales, incluidos Facebook Live y X. Se archivará además para que el público pueda verla en el futuro.

Acerca de Dress for Success Worldwide:

Fundada en 1997, Dress for Success Worldwide® empodera a las mujeres de todo el mundo para alcanzar la movilidad económica mediante servicios sin costo, una red integral de apoyo, indumentaria profesional y herramientas y habilidades de desarrollo para el éxito. La red mundial de miembros ha empoderado a más de 1.4 millones de mujeres de todo el mundo a alcanzar la movilidad económica, lo que refuerza su impacto como líder en la promoción del éxito de las mujeres en el ámbito laboral.

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FUENTE Dress for Success Worldwide®