Dress for Success® Worldwide敲响纳斯达克收盘钟，庆祝妇女历史月并宣布赋能全球200万女性的宏伟目标

标志着该组织开启新篇章，扩大职业支持、技能培训与经济流动路径的覆盖范围。

纽约2026年3月27日 /美通社/ -- 致力于推动女性职场发展的全球领先非营利组织Dress for Success® Worldwide将于今日在时代广场参与纳斯达克收盘钟敲钟仪式，以此庆祝其发展的重要里程碑。 本次活动彰显了该组织的全新承诺：在不断变化的职场格局中，为支持女性经济流动并取得成功而提供更多机会、拓展更多路径。

纳斯达克收盘钟仪式及全新愿景与目标

该仪式将在Nasdaq.com及社交媒体平台进行直播，Dress for Success Worldwide首席执行官Joanie Bily及核心管理层将出席。 此举凸显了其传承与未来举措——通过将其全球成员网络与数字学习社区强强结合，助力女性在职场与生活中不断前行。

Dress for Success Worldwide首席执行官Joanie Bily表示：“每一位女性，只要能获得机会、合适的支持以及一个让她在职场和生活中茁壮成长的社区，都值得并且能够书写属于自己的成功故事。 在妇女历史月敲响纳斯达克收盘钟，既是对我们Women Who Inspire宣传活动、传承与全球影响力的礼赞，也标志着我们开启新篇章，开辟更多新路径，帮助女性实现经济流动与成功。”

扩大对职场女性的支持

在当今工作方式与职业发展路径快速变革的时代，为女性提供机会、扩大对她们的支持，比以往任何时候都更为关键。 Dress for Success Worldwide正进一步践行其承诺，积极应对现代职场不断变化的需求（包括AI与自动化带来的影响），并提出了在未来数年内赋能200万女性的宏伟目标。

该组织在全球16个国家/地区拥有超过130个成员机构，已累计支持逾140万女性。如今，它正通过线下服务与数字学习社区的强强结合，进一步扩大其影响力。

Dress for Success在近30年的传承中不断拓展，服务内容已从职业装束延伸至职业发展、技能再培训、创业支持、金融教育以及健康与福祉等多个领域的项目与路径。

收盘钟敲钟仪式将在Nasdaq.com、时代广场纳斯达克大屏（配隐藏字幕）进行直播，并同步在Facebook Live及X等社交媒体渠道播出，同时将进行视频存档，供公众日后回看。

关于Dress for Success Worldwide：

Dress for Success Worldwide®成立于1997年，通过提供免费服务、全面的支持网络、职业装束以及助力成功的发展工具与技能，赋能全球女性实现经济流动。 该全球成员网络已帮助全球逾140万女性实现经济流动，进一步巩固了其作为推动女性职场成功领导者的影响力。

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