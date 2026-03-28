Dress for Success® Worldwide 敲響納斯達克收市鐘，慶祝女性歷史月並訂立全球賦能 200 萬名女性的宏大目標

此舉標誌著其邁向新階段，進一步擴大職業支援、技能培訓及經濟流動發展機會的覆蓋範圍。

紐約, March 27, 2026 /美通社/ -- 致力於推動女性職場發展的全球領先非牟利組織 Dress for Success ® Worldwide今日於時代廣場參與納斯達克收市鐘儀式，象徵一個重要里程碑。 此活動再次強調該組織的承諾，就是要致力於提供更多資源及開拓更多發展途徑，以支持女性在不斷演變的勞動市場中成功，並實現經濟流動發展。

納斯達克收市鐘儀式及重申的願景與使命

該儀式將於 Nasdaq.com 及各大社交媒體平台直播，並由行政總裁 Joanie Bily 及主要管理層成員出席。 此機會突顯該組織過往的發展成果及未來策略方向，透過結合其全球會員網絡與數碼學習社群，推動女性在職場及生活各方面得到提昇。

Dress for Success Worldwide 行政總裁 Joanie Bily 表示：「只要機遇在握、扶持恰當，更有社群以助在職場與人生中大放異彩，每位女性都值得也必能夠譜寫成功故事。 在女性歷史月期間敲響納斯達克收市鐘，不僅是為了表彰我們的 Women Who Inspire（啟迪女性）活動、發展歷程及全球影響力，亦標誌著我們邁向新階段，致力開拓更多發展途徑，協助女性提升經濟流動力，獲得成功。」

擴大對職場女性的支援

在工作模式及職業發展迅速轉變的時代，為女性提供機會及擴大支援的需求比以往任何時候都更為迫切。 Dress for Success Worldwide 正積極推進其承諾，以應對現代勞動市場不斷演變的需求，包括人工智能 (AI) 及自動化所帶來的影響，並訂立在未來數年內賦能 200 萬名女性的宏大目標。

憑藉遍佈 16 個國家、由超過 130 個成員組成的全球網絡，以及已為逾 140 萬名女性提供支援的基礎，該組織正透過結合實體服務與數碼學習社群，持續擴大其影響力。

Dress for Success 亦持續在其近 30 年的發展基礎上再創新猷，業務已由專業服裝支援延伸至涵蓋職業發展、技能再培訓、創業支援、金融教育，以及身心健康等多元項目及發展途徑。

收市鐘儀式將於 Nasdaq.com 直播，並於時代廣場的納斯達克大樓外牆屏幕同步播放（附設字幕），同時透過包括 Facebook Live 及 X 在內的社交媒體平台串流播放，並將存檔供公眾日後觀看。

關於 Dress for Success Worldwide：

Dress for Success Worldwide® 成立於 1997 年，致力透過提供免費服務、完善的支援網絡、專業服裝，以及助人邁向成功的發展工具與技能，讓全球女性提升經濟流動力。 全球會員網絡已協助超過 140 萬名女性實現經濟流動發展，進一步鞏固其作為推動女性職場成功領導者的影響力。

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