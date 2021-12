DriveWealth nawiązuje partnerstwo z Bankiem Gruzji za pośrednictwem swojej spółki zależnej z sektora bankowości inwestycyjnej Galt & Taggart, aby zapewnić Gruzinom dostęp do amerykańskich papierów wartościowych w zasięgu ich możliwości

Technologia inwestycji zintegrowanych DriveWealth wyrównuje szanse mieszkańców Gruzji w zakresie inwestycji w USA.

JERSEY CITY, New Jersey, 6 grudnia 2021 r. /PRNewswire/ -- DriveWealth, LLC , pionier w zakresie inwestycji ułamkowych i finansów zintegrowanych, ogłosił dzisiaj nawiązanie partnerstwa z Bankiem Gruzji za pośrednictwem swojej spółki zależnej z sektora bankowości inwestycyjnej Galt & Taggart . Bank Gruzji jest czołowym bankiem uniwersalnym w Gruzji, który obsługuje prawie 2,6 miliona użytkowników. Działająca w czasie rzeczywistym technologia transakcji ułamkowych DriveWealth oraz infrastruktura usług maklerskich oparta na API po raz pierwszy zapewnią mieszkańcom Gruzji możliwość inwestowania w amerykańskie papiery wartościowe w zasięgu ich możliwości finansowych.

Inwestowanie na amerykańskiej giełdzie poprzednio wiązało się z wysokimi minimami i było dostępne w Gruzji wyłącznie dla osób zamożnych, poza zasięgiem większości populacji. Ograniczona dostępność i brak wiedzy na temat finansów sprawiły, że obywatele Gruzji preferowali zarządzanie swoimi środkami za pośrednictwem bankowości i rachunków oszczędnościowych, co przyczyniło się do ograniczonej świadomości korzyści z inwestowania w amerykańskie papiery wartościowe. Po raz pierwszy w kraju partnerstwo zapewni dostęp do inwestycji w oparciu o równowartość dolara (czyli udziałów ułamkowych) w ponad 6000 amerykańskich papierów wartościowych i ETF.

„Misją DriveWealth jest wyrównanie dostępu do inwestycji na całym świecie poprzez wsparcie wszystkich inwestorów w uzyskiwaniu dostępu do inwestycji na rynkach USA w zasięgu ich możliwości finansowych za pośrednictwem transakcji ułamkowych – powiedział Bob Cortright, założyciel i dyrektor generalny DriveWealth. - Jesteśmy podekscytowani nawiązaniem partnerstwa z Bankiem Gruzji i Galt & Taggart, które pomoże Gruzinom pokonać tradycyjne bariery inwestycyjne, zapewniając każdemu inwestorowi dostęp do zasobów niezbędnych do przejęcia kontroli nad swoją finansową przyszłością".

„Cieszymy się, że możemy zapewnić naszym klientom dostęp do tej innowacji finansowej we współpracy z Galt & Taggart i DriveWealth. Dotychczas dostęp do globalnych możliwości inwestycyjnych był ograniczony do nielicznych obywateli Gruzji, a większość ludności nie miała dostępu do zasobów potrzebnych do zdobycia wiedzy na temat długoterminowego budowania majątku dzięki inwestowaniu. Wspólnie stworzyliśmy produkt, który proponuje całkowicie inne podejście do inwestowania i daje naszym klientom bezpośredni dostęp do inwestowania na giełdzie amerykańskiej w zasięgu ich możliwości finansowych – powiedział Archil Gachechiladze, dyrektor generalny Banku Gruzji. - Cieszymy się również, że możemy odgrywać wiodącą rolę w tworzeniu lepszych warunków finansowych dla obywateli Gruzji dzięki partnerstwu z DriveWealth. Wiedza fachowa w zakresie rozwoju nowoczesnej infrastruktury maklerskiej pomoże w tworzeniu nowych możliwości finansowych dla milionów".

DriveWealth

DriveWealth, pionier giełdowych transakcji ułamkowych i inwestowania zintegrowanego, jest wizjonerską spółką technologiczną, która umożliwia ponad 100 partnerom na świecie zaangażowanie ich klientów w inwestowanie, zapewniając im dostęp do rynków na wyciągnięcie ręki. Naszym zdaniem przyszłość stoi pod znakiem inwestycji ułamkowych i technologii mobilnych. Każde urządzenie mobilne powinno być portalem dostępu do produktów i usług do inwestowania i oszczędzania, a także doradztwa i wsparcia dla ludzi z całego świata, niezależnie od wieku, stopnia zamożności i poziomu wiedzy finansowej. Niezrównane wsparcie konsultacyjne DriveWealth i oparta na chmurze platforma technologiczna klasy profesjonalnej umożliwią partnerom kompleksowe zapewnianie wysokiej jakości doświadczeń inwestycyjnych, które przyczynią się do pozyskiwania nowych klientów, ich lojalności i zadowolenia oraz wzrostu przychodów. Zobowiązanie DriveWealth do stałego rozwijania się i wdrażania innowacji sprawia, że firma jest najchętniej wybieranym partnerem, jeśli chodzi o rozwój przyszłości inwestowania. Więcej informacji na stronie drivewealth.com lub na Twitterze @DriveWealth.

