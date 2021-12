Společnost DriveWealth uzavřela partnerství s Bank of Georgia prostřednictvím její dceřiné investiční banky Galt & Taggart s cílem umožnit cenově dostupný přístup k americkým akciím v Gruzii

Integrovaná investiční technologie DriveWealth demokratizuje investiční příležitosti v USA pro obyvatele Gruzie

JERSEY CITY, NJ, 6. prosince 2021 /PRNewswire/ -- Společnost DriveWealth, LLC , průkopník na poli frakčního investování a embedded financování, dnes oznámila partnerství s Bank of Georgia prostřednictvím její dceřiné společnosti zabývající se investičním bankovnictvím Galt & Taggart . Bank of Georgia je přední univerzální bankou v Gruzii, která poskytuje své služby téměř 2,6 milionu uživatelů. Technologie DriveWealth pro frakční obchodování v reálném čase a makléřská infrastruktura založená na API vůbec poprvé umožní v Gruzii cenově dostupnou možnost investovat do amerických akcií.

Investování na americkém akciovém trhu v minulosti vyžadovalo vysoké minimální částky a bylo dostupné pouze pro zámožné jednotlivce v Gruzii, takže většina obyvatelstva k němu neměla přístup. Omezená dostupnost a nedostatečná finanční gramotnost vedly občany k tomu, že upřednostňovali správu svých peněz prostřednictvím bankovních a spořicích účtů, čímž vznikla mezera ve vzdělání o výhodách investování do amerických akcií. Toto partnerství poprvé v zemi umožní investovat na bázi dolarového ekvivalentu (tj. frakčních akcií) do více než 6000 amerických cenných papírů a ETF.

„V DriveWealth jsme si dali za cíl demokratizovat investování po celém světě tím, že pomáháme všem investorům získat cenově dostupný přístup k investování na amerických trzích prostřednictvím obchodování ve frakcích," řekl Bob Cortright, zakladatel a generální ředitel společnosti DriveWealth. „Jsme nadšení, že můžeme ve spolupráci s Bank of Georgia a Galt & Taggart pomoci odstranit tradiční překážky v investování pro gruzínské obyvatelstvo a zároveň zajistit, aby každý investor měl k dispozici zdroje, které potřebuje k tomu, aby se naučil, jak mít pod kontrolou svou finanční budoucnost."

„Neuvěřitelně nás těší, že můžeme ve spolupráci s Galt & Taggart a DriveWealth přinést tuto finanční inovaci našim zákazníkům. Až dosud byl přístup ke globálním investičním příležitostem omezen na vybrané občany Gruzie a větší část populace neměla přístup ke zdrojům, které potřebuje k tomu, aby se naučila, jak budovat dlouhodobé bohatství prostřednictvím investování. Společně jsme vytvořili produkt, který zcela mění dosavadní zkušenosti s investováním a poprvé poskytuje našim zákazníkům přístup k cenově dostupnému investování do amerických akcií," uvedl Archil Gachechiladze, generální ředitel Bank of Georgia. „Jsme také rádi, že díky našemu partnerství se společností DriveWealth můžeme stát v čele úsilí o lepší finanční zdraví občanů Gruzie. Jejich odborné znalosti v oblasti rozvoje moderní makléřské infrastruktury pomohou vytvořit nové finanční příležitosti pro miliony lidí."

O společnosti DriveWealth

DriveWealth, průkopník v oblasti obchodování s frakčními akciemi a embedded investování, je vizionářská technologická společnost, která umožňuje více než 100 partnerům po celém světě zapojit své zákazníky tím, že jim dává trhy na dosah ruky. Věříme, že budoucnost je frakční, transakční a mobilní. Každé mobilní zařízení má potenciál být branou k přístupu k investičním a spořicím produktům, službám, poradenství a pomoci pro občany celého světa všech věkových kategorií, majetkových poměrů a úrovní finančních znalostí. Bezkonkurenční poradenská podpora DriveWealth a její cloudová, vysoce výkonná technologická platforma umožňují partnerům bezproblémově nabízet značkové investiční zážitky, které podporují získávání zákazníků, jejich loajalitu, udržení a růst příjmů. Závazek společnosti DriveWealth k neustálému vývoji a inovacím z ní dělá nejlepšího partnera pro podporu budoucnosti investování. Další informace naleznete na drivewealth.com nebo se s námi spojte na Twitteru @DriveWealth.

