DriveWealth spolupracuje s bankou Bank of Georgia prostredníctvom jej dcérskej spoločnosti investičného bankovníctva Galt & Taggart s cieľom poskytnúť cenovo dostupný prístup k akciám USA v Gruzínsku

Technológia investovania vložených prostriedkov od spoločnosti DriveWealth demokratizuje investičné príležitosti v USA pre občanov Gruzínska

JERSEY CITY, New Jersey, 6. decembra 2021 /PRNewswire/ -- Spoločnosť DriveWealth, LLC, priekopník v zlomkovom investovaní a vložených financiách, dnes oznámila partnerstvo so spoločnosťou Bank of Georgia prostredníctvom jej dcérskej spoločnosti investičného bankovníctva Galt & Taggart. Bank of Georgia je poprednou univerzálnou bankou v Gruzínsku, ktorá poskytuje služby takmer 2,6 miliónom používateľov. Technológia spoločnosti DriveWealth pre zlomkové obchodovanie v reálnom čase a maklérska infraštruktúra založená na API poskytne v Gruzínsku po prvýkrát cenovo dostupný prístup k investovaniu do amerických akcií.

Investovanie na americkom akciovom trhu si historicky vyžadovalo vysoké minimá a bolo prístupné iba pre jednotlivcov s vysokým čistým majetkom v Gruzínsku, takže veľká časť populácie zostala bez prístupu. Obmedzená úroveň dostupnosti a nedostatočná finančná gramotnosť viedli občanov k tomu, že uprednostňovali spravovanie svojich peňazí prostredníctvom bankových a sporiacich účtov, čím sa vytvorila medzera vo vzdelaní o výhodách investovania do akcií v USA. Toto partnerstvo po prvýkrát poskytne v krajine prístup k investovaniu na báze ekvivalentu dolára (t. j. zlomkové akcie) do viac ako 6 000 amerických cenných papierov a ETF.

„V DriveWealth sme na misii demokratizovať investovanie po celom svete tým, že pomôžeme všetkým investorom získať cenovo dostupný prístup k investovaniu na trhoch USA prostredníctvom zlomkového obchodovania," povedal Bob Cortright, zakladateľ a generálny riaditeľ spoločnosti DriveWealth. „Sme nadšení, že môžeme spolupracovať s Bank of Georgia a Galt & Taggart, aby sme pomohli odstrániť tradičné prekážky investovania pre občanov Gruzínska a zároveň zabezpečili, že každý investor má zdroje, ktoré potrebuje, aby sa naučil, ako sa stať vlastníkom svojich aktív financial futures."

„Sme radi, že v spolupráci so spoločnosťami Galt & Taggart a DriveWealth môžeme túto finančnú inováciu priniesť našim zákazníkom. Doteraz bol prístup ku globálnym investičným príležitostiam obmedzený na vybraných občanov Gruzínska a väčšia populácia nemala prístup k zdrojom, ktoré potrebovala, aby sa naučila, ako investovaním budovať dlhodobé bohatstvo. Spoločne sme vytvorili produkt, ktorý úplne pretvára existujúce investičné skúsenosti a po prvýkrát poskytuje našim zákazníkom prístup k cenovo dostupnému investovaniu do akcií v USA," povedal Archil Gachechiladze, generálny riaditeľ Bank of Georgia. „Taktiež nás teší, že prostredníctvom nášho partnerstva so spoločnosťou DriveWealth môžeme byť lídrom pri vytváraní lepšieho finančného zdravia pre občanov Gruzínska. Ich odborné znalosti v oblasti rozvoja modernej infraštruktúry maklérov pomôžu vytvoriť nové finančné príležitosti pre milióny."

O spoločnosti DriveWealth

DriveWealth, priekopník obchodovania so zlomkovými akciami a investovania vložených prostriedkov, je vizionárska technologická spoločnosť, ktorá umožňuje viac ako 100 partnerom na celom svete zapojiť svojich zákazníkov formou ponuky trhov. Veríme, že budúcnosť je zlomková, transakčná a mobilná. Každé mobilné zariadenie by malo byť bránou k prístupu k investičným a sporiacim produktom, službám, poradenstvu a pomoci pre globálnych občanov všetkých vekových skupín, majetkového postavenia a úrovní finančných znalostí. Bezkonkurenčná konzultačná podpora spoločnosti DriveWealth a jej cloudová odvetvovo silná technologická platforma umožňujú partnerom bezproblémovo ponúkať značkové investičné skúsenosti s cieľom podporiť získavanie zákazníkov, ich vernosť, udržanie a rast výnosov. Odhodlanie spoločnosti DriveWealth k neustálemu vývoju a inováciám z nej robí vhodného partnera pre budúcnosť investovania. Viac informácií nájdete na stránke drivewealth.com alebo sa s nami spojte na Twitteri @DriveWealth.

