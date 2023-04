Drugi rok z rzędu Huawei zdobywa wyróżnienie klientów w rankingu Gartner Peer Insights™ Voice of the Customer w kategorii „Rozproszone systemy plików i pamięć obiektowa"

SHENZHEN, Chiny, 13 kwietnia 2023 r. /PRNewswire/ -- Firma Huawei została uznana za wybór klientów - Customers' Choice w tegorocznej edycji rankingu Gartner Peer Insights™ Voice of the Customer w kategorii „Rozproszone systemy plików i pamięć obiektowa". Huawei cieszy się tym zaszczytnym tytułem drugi rok z rzędu. Według komentarzy klientów pamięć Huawei OceanStor z możliwością rozbudowy była chwalona przez klientów z całego świata za doskonałą jakość i kompleksowe usługi.

Huawei listed as a Customers' Choice for Gartner Peer Insights 2023 Voice of the Customer for Distributed File Systems and Object Storage

Gartner Peer Insights jest bezpłatną platformą oferującą oceny i recenzje skierowane do osób decydujących o wyborze firmowego oprogramowania i usług. Recenzje są uporządkowane według produktów na rynkach określonych w dokumentach Gartner Research in Magic Quadrant™ i Market Guide. „Głos klientów" (Voice of the Customer) jest dokumentem, w którym zastosowano metodykę do zgromadzonych recenzji Gartner Peer Insight na danym rynku w celu dostarczenia ogólnej perspektywy osobom podejmującym decyzje w obszarze technologii informacyjnych. i

Firma Huawei wyprzedziła podmioty oferujące rozwiązania pamięci rozproszonej z całego świata ujęte w zestawieniu. Zyskała wyróżnienie klientów (Customers' Choice) i ocenę 5,0/5,0 w oparciu o opinie 97 recenzentów uwzględnionych w rankingu. Uważamy, że ocena klientów jest istotnym wskaźnikiem pomiaru wyników związanych z produktem, a rezultaty pokazują, że klienci doceniają kompleksową konkurencyjność, dojrzałość w zakresie komercyjnego zastosowania na dużą skalę i obsługę posprzedażową produktów pamięci masowej Huawei OceanStor. Niektórzy autorzy recenzji wyrazili chęć polecenia produktów Huawei innym osobom reprezentującym tę branżę, co uważamy za szczery wyraz uznania dla naszych produktów.

Gartner®, Opinie klientów na temat rozproszonych systemów plików i pamięci obiektowej. Recenzje przedstawicieli branży (Voice of the Customer for Distributed File Systems and Object Storage, Peer Contributors), 24 marca 2023 r.

Metodyka Gartner Peer Insights™ Voice of the Customer

https://blogs.gartner.com/reviews-pages/gartner-peer-insights-voice-of-the-customer-methodology-3-0/

KONTAKT: [email protected]

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2053181/image_986294_3469203.jpg

SOURCE Huawei