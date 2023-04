Pelo segundo ano consecutivo, a Huawei é nomeada como Escolha do Cliente no Gartner Peer Equity™ Voice of the Customer para Sistemas de Arquivos Distribuídos e Armazenamento de Objetos

SHENZHEN, China, 13 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- A Huawei foi reconhecida como uma marca de Escolha dos Clientes de 2023 no Voice of the Customer do Gartner Peer Equity™ para Sistemas de Arquivos Distribuídos e Armazenamento de Objetos. Esse reconheceu a Huawei pelo segundo ano consecutivo. De acordo com os comentários dos clientes, o armazenamento em escala da Huawei, o OceanStor, foi muito elogiado pelos clientes globais por sua excelente qualidade e serviços abrangentes.

Huawei é listada como Escolha dos Clientes no Voz do Cliente para sistemas de arquivos distribuídos e armazenamento de objetos do Gartner Peer Insights de 2023 (PRNewsfoto/Huawei)

O Gartner Peer Insights é uma plataforma gratuita para análise e classificações de pares desenvolvida para tomadores de decisões em serviços de software e corporativos. As avaliações são organizadas por produtos em mercados que são definidos pelo Gartner Research in Magic Quadrant ™ e nos documentos do Market Guide. E a "Voz do Cliente" é um documento que aplica uma metodologia às análises agregadas da Gartner Peer Insights em um mercado para fornecer uma perspectiva geral para os tomadores de decisão da área de TI. Eu

A Huawei superou os outros fornecedores de armazenamentos distribuídos de todo o mundo. Ela foi nomeado como Escolha do Cliente e teve uma pontuação de 5.0/5.0 com base em 97 analistas dessa pesquisa. Acreditamos que a avaliação do cliente é um indicador importante para medir o desempenho do produto, e os resultados refletem que os clientes apreciam a competitividade abrangente, a maturidade do uso comercial em larga escala e os serviços pós-venda dos produtos de armazenamento em escala da Huawei, OceanStor. Alguns analistas expressaram sua disposição para recomendar produtos da Huawei a seus pares, o que acreditamos ser um reconhecimento sincero de nossos produtos.

Gartner®, Voice of the Customer for Distributed File Systems and Object Storage, Peer Contributors, 24 de março de 2023

Metodologia do Voice of the Customer do Gartner Peer Insights™

https://blogs.gartner.com/reviews-pages/gartner-peer-insights-voice-of-the-customer-methodology-3-0/

CONTATO: [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2053234/image_986294_3469203.jpg

FONTE Huawei

SOURCE Huawei