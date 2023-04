Už druhý rok po sebe sa spoločnosť Huawei stala zákazníckou voľbou v dokumente Voice of the Customer na platforme Gartner Peer Insights™ za distribuované súborové systémy a úložisko objektov

ŠEN-ČEN, Čína, 13. apríla 2023 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Huawei bola ocenená ako zákaznícka voľba v dokumente Voice of the Customer na platforme Gartner Peer Insights™ za distribuované súborové systémy a úložisko objektov. Spoločnosť Huawei získala toto ocenenie už druhý rok po sebe. Podľa pripomienok zákazníkov globálni zákazníci vysoko ocenili škálovateľné úložisko Huawei OceanStor za jeho vynikajúcu kvalitu a komplexné služby.

Gartner Peer Insights je bezplatná platforma partnerských recenzií a hodnotení určená pre tých, ktorí rozhodujú o podnikovom softvéri a službách. Hodnotenia sú usporiadané podľa produktov na trhoch, ktoré sú definované v dokumentoch Gartner Research in Magic Quadrant™ a Market Guide. A „Voice of the Customer" (Hlas zákazníka) je dokument, ktorý uplatňuje metodiku na súhrnné hodnotenia spoločnosti Gartner Peer Insights na trhu s cieľom poskytnúť celkový pohľad pre subjekty s rozhodovacou právomocou v oblasti IT. i

Spoločnosť Huawei prekonala uvedených predajcov distribuovaných úložísk po celom svete. Bola označená ako Zákaznícka voľba a v tomto prieskume získala podľa 97 hodnotiteľov skóre 5,0/5,0. Sme presvedčení, že hodnotenie zákazníkov je dôležitým ukazovateľom merania výkonnosti produktu a výsledky odzrkadľujú, že zákazníci oceňujú komplexnú konkurencieschopnosť, vyspelosť rozsiahleho komerčného využitia a popredajné služby škálovateľných úložísk Huawei OceanStor. Niektorí hodnotitelia vyjadrili ochotu odporučiť produkty Huawei svojim kolegom, čo považujeme za úprimné ocenenie našich produktov.

