Pour la deuxième année consécutive, Huawei est désigné choix des clients dans la « Voix du Client » de Gartner Peer Insights™ pour les systèmes de fichiers distribués et le stockage d'objets

SHENZHEN, Chine, 14 avril 2023 /PRNewswire/ -- Huawei a été reconnu choix des clients en 2023 dans la « Voix du Client » de Gartner Peer Insights™ pour les systèmes de fichiers distribués et le stockage d'objets. Huawei reçoit cette reconnaissance pour la deuxième année consécutive. Selon les commentaires des clients, le stockage à grande échelle de l'OceanStor de Huawei a été très salué par les clients mondiaux pour son excellente qualité et ses services complets.

Gartner Peer Insights est une plateforme gratuite d'évaluations et de critiques par les pairs conçue pour les décideurs dans les secteurs des logiciels et des services d'entreprise. Les évaluations sont classées par produit dans des marchés définis dans les documents Gartner Research in Magic Quadrant™ et Market Guide. Et la « Voix du Client » est un document qui applique une méthodologie aux évaluations agrégées de Gartner Peer Insights dans un marché pour fournir une perspective globale aux décideurs informatiques. i

Huawei s'est montré plus performant que les fournisseurs de stockage distribué du monde entier inclus à l'évaluation. Il a été nommé choix des clients et a obtenu un score de 5.0/5.0 selon 97 évaluateurs dans cette recherche. Nous sommes convaincus que l'évaluation des clients est un indicateur important pour mesurer la performance des produits, et les résultats montrent que les clients apprécient la compétitivité globale, la maturité de l'utilisation commerciale à grande échelle et les services après-vente à l'échelle des produits de stockage OceanStor de Huawei. Certains évaluateurs ont exprimé leur volonté de recommander des produits Huawei à leurs pairs, ce qui, selon nous, est une reconnaissance sincère de nos produits.

