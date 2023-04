Huawei es elegida por los clientes en Gartner Peer Insights™ Voice of the Customer por segunda vez

- Por segundo año consecutivo, Huawei es elegida por los clientes en Gartner Peer Insights™ Voice of the Customer para sistemas de archivos distribuidos y almacenamiento de objetos

SHENZHEN, China, 13 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- Huawei ha sido reconocida como "Customers' Choice 2023" en la encuesta Gartner Peer Insights™ Voice of the Customer para sistemas de archivos distribuidos y almacenamiento de objetos. Esto reconoce a Huawei por segundo año consecutivo. Según los comentarios de los clientes, el almacenamiento escalable Huawei OceanStor fue muy elogiado por los clientes globales por su excelente calidad y servicios integrales.

Huawei listed as a Customers' Choice for Gartner Peer Insights 2023 Voice of the Customer for Distributed File Systems and Object Storage

Gartner Peer Insights es una plataforma gratuita de revisión por pares y calificaciones diseñada para los responsables de la toma de decisiones de software y servicios empresariales. Las revisiones se organizan por productos en mercados que son definidos por Gartner Research en documentos Magic Quadrant™ y Market Guide. Y la "Voz del cliente" es un documento que aplica una metodología a las reseñas agregadas de Gartner Peer Insights en un mercado para ofrecer una perspectiva general a los responsables de la toma de decisiones de TI. i

Huawei superó a los proveedores de almacenamiento distribuido incluidos en todo el mundo. En dicha investigación, se le otorgó la calificación de "Elección de los clientes" y una puntuación de 5,0/5,0 en base a 97 revisores. Creemos que la evaluación de los clientes es un indicador importante para medir el rendimiento de los productos, y los resultados reflejan que los clientes aprecian la competitividad integral, la madurez del uso comercial a gran escala y los servicios posventa de los productos de almacenamiento escalable OceanStor de Huawei. Algunos revisores expresaron su voluntad de recomendar los productos de Huawei a sus pares, lo que creemos que es un reconocimiento sincero de nuestros productos.

Gartner®, Voice of the Customer for Distributed File Systems and Object Storage, Peer Contributors, 24 de marzo de 2023

Gartner Peer Insights™ Metodología de la voz del cliente

https://blogs.gartner.com/reviews-pages/gartner-peer-insights-voice-of-the-customer-methodology-3-0/

CONTACTO: [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2053181/image_986294_3469203.jpg

SOURCE Huawei