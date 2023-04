Společnost Huawei jmenována podruhé za sebou volbou zákazníků ve zprávě Gartner Peer Insights™ Voice of the Customer za distribuované souborové systémy a objektová úložiště

ŠEN-ČEN, Čína, 14. dubna 2023 /PRNewswire/ -- Zpráva Gartner Peer Insights™ Voice of the Customer vyhlásila společnost Huawei volbou zákazníků (Customers' Choice) pro rok 2023 v oblasti distribuovaných souborových systémů a objektových úložišť. Toto ocenění k ní putuje již druhý rok v řadě. Podle vyjádření zákazníků získalo škálovatelné (scale-out) úložiště Huawei OceanStor celosvětově vysoké uznání za svou vynikající kvalitu a komplexní služby.

Gartner Peer Insights je bezplatná platforma pro partnerské recenze a hodnocení určená všem, kteří rozhodují o volbě podnikového softwaru a služeb. Recenze jsou uspořádány podle produktů na trzích, které společnost Gartner Research definuje v dokumentech Magic Quadrant™ a Market Guide. Zpráva „Voice of the Customer" (Názor zákazníka) pak aplikuje na hodnocení shromážděná prostřednictvím platformy Gartner Peer Insights na trhu metodiku a vytváří celkový přehled pro rozhodování v oblasti IT. i

Společnost Huawei dosáhla mezi hodnocenými dodavateli distribuovaných úložišť z celého světa nejlepších výsledků. Na základě 97 recenzí získala skóre 5,0/5,0 a byla vyhlášena volbou zákazníků. Podle výsledků zákaznického hodnocení, které považujeme za významný nástroj posuzování kvality produktů, oceňují zákazníci u škálovatelných úložišť OceanStor od Huawei komplexní konkurenceschopnost, vyspělost rozsáhlého komerčního uplatnění či poprodejní služby. Dalším projevem upřímného uznání je pro nás fakt, že by část hodnotitelů produkty Huawei doporučila svým kolegům.

