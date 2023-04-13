Второй год подряд компания Huawei признается Gartner Peer Insights™ лучшим выбором клиентов

Второй год подряд компания Huawei признается в рейтинге Gartner Peer Insights™ Voice of the Customer лучшим выбором клиентов в категории распределенных файловых систем и объектных систем хранения данных

ШЭНЬЧЖЭНЬ, Китай, 13 апреля 2023 г. /PRNewswire/ -- Компания Huawei получила звание "Выбор клиентов 2023 года" в рамках исследования Gartner Peer Insights™ Voice of the Customer в категории распределенных файловых систем и объектных систем хранения данных. Подобное признание компания Huawei обретает второй год подряд. Согласно отзывам клиентов, масштабируемое хранилище Huawei OceanStor было высоко оценено мировыми заказчиками за отличное качество и широкий комплекс услуг.

Huawei listed as a Customers' Choice for Gartner Peer Insights 2023 Voice of the Customer for Distributed File Systems and Object Storage

Gartner Peer Insights – это бесплатная платформа для экспертных оценок и рейтингов, предназначенная для использования лицами, принимающими решения в области программного обеспечения и услуг в рамках предприятий. Обзоры классифицированы по типу продукции с учетом рынков, определяемых Gartner Research в Magic QuadE™ и в документах, входящих в состав Руководства по рынкам. "Голос клиента" (Voice of the Customer) – это документ, в рамках которого методология обобщенных обзоров со всего рынка Gartner Peer Insights применяется для формирования общего представления о продуктах у лиц, принимающих решения в сфере ИТ. I.

В области распределенных хранилищ компания Huawei превосходит других поставщиков со всего мира. Она получила звание "Выбор клиента", а также оценку 5,0/5,0, рассчитанную на основании отзывов 97 рецензентов, принявших участие в этом исследовании. Мы считаем, что в процессе определения эффективности продуктов оценка клиентов является важным показателем, и результаты показывают, что клиенты высоко оценивают всестороннюю конкурентоспособность, зрелость крупномасштабного коммерческого использования и качество послепродажного обслуживания продуктов Huawei OceanStor в области масштабируемых систем хранения данных. Некоторые рецензенты выразили свою готовность рекомендовать продукты Huawei своим коллегам, что, по нашему мнению, является искренним признанием нашей продукции.

Gartner®, Voice of Customer в категории распределенных файловых систем и объектных систем хранения данных, 24 марта 2023 г.

Методология компании Gartner Peer Insivers™ Voice of Customer

https://blogs.gartner.com/reviews-pages/gartner-peer-insights-voice-of-the-customer-methodology-3-0/

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