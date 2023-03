DTiQ ogłasza mianowanie nowego członka kadry zarządzającej w celu zapewnienia nadzoru nad działalnością sprzedażową i marketingową na kolejnym etapie rozwoju

FRAMINGHAM, Mass., 22 marca 2023 r. /PRNewswire/ -- DTiQ, spółka należąca do portfela Digital Alpha Advisors, LLC i czołowy dostawca systemów monitoringu wizyjnego, analityki i usług zarządzanych dla restauracji i punktów handlowych z przyjemnością ogłasza powierzenie stanowiska dyrektora ds. przychodów panu Johnowi Donnelly'emu III.

Jako znakomity lider w zakresie sprzedaży i marketingu z ponad dwudziestopięcioletnim doświadczeniem, John z sukcesem wdrażał strategie rozwoju na wielu rynkach pionowych, w licznych branżach, oraz w przedsiębiorstwach znajdujących się na różnych etapach rozwoju, od start-upów zasilanych kapitałem prywatnym po zakończone sukcesem pierwsze oferty publiczne (IPO). Pracował również dla dużych firm technologicznych, jak Cisco, Nokia, czy AT&T. Na nowo stworzonym stanowisku dyrektora ds. przychodów, John będzie nadzorować wszelkie działania firmy DTiQ w zakresie sprzedaży, marketingu, sukcesów klientów, działalności sprzedażowej i wprowadzenia klientów w nowe usługi, oraz będzie odpowiedzialny za całościową strategię wprowadzania spółki na nowe rynki. Jego bezpośrednim przełożonym będzie Marc Litz, dyrektor generalny spółki.

„Cieszymy się, że John dołączy do naszego zespołu w tak decydującym momencie dla rozwoju naszej firmy - powiedział Marc Litz, dyrektor generalny DTiQ. - John ma udokumentowane osiągnięcia w zarządzaniu zespołami sprzedażowymi i marketingowymi różnej wielkości w spółkach na każdym etapie rozwoju reprezentujących wiele sektorów. Jesteśmy pewni, że jego sukces przełoży się na naszą działalność na pionowych rynkach restauracji szybkiej obsługi, sprzedaży detalicznej i lokalnych sklepów spożywczych".

Marc Litz dodał: „Chcemy również podziękować panu Joe Mignone'owi, byłemu dyrektorowi ds. klientów, za jego pracę i osiągnięcia podczas tego ponad czteroletniego okresu, który z nami spędził i życzymy mu wszystkiego najlepszego w przedsięwzięciach, które podejmie po opuszczeniu DTiQ".

Partner zarządzający Digital Alpha Advisors LLC, Rick Shrotri powiedział: „Zmysł biznesowy Johna, jego podejście oparte na danych i doświadczenie w zakresie rozwoju i umacniania pozycji podmiotów zajmujących się sprzedażą i marketingiem sprawiają, że jest on doskonałym uzupełnieniem zespołu DTiQ. - Podczas gdy firma planuje poszerzać swoje możliwości w zakresie lokali typu drive-through i wejście na nowe rynki końcowe, potrzebuje niepowtarzalnego połączenia wiedzy w zakresie sprzętu i oprogramowania oraz doświadczenia, którym może poszczycić się John - dodał pan Shrotri. - Jestem pewny, że doświadczenie, które John zdobył w Cisco, w połączeniu ze strategicznymi relacjami Digital Alpha w obrębie ekosystemu Cisco przyczynią się do przyspieszenia realizacji strategii firmy zarówno w USA jak i na rynkach międzynarodowych".

DTiQ

DTiQ oferuje nowoczesny monitoring wizyjny pozwalający na poprawę zapobiegania stratom w restauracjach i sklepach detalicznych. Dzięki ponad dwudziestoletniemu doświadczeniu, DTiQ z sukcesem zapewnia doskonałe doświadczenia ponad ośmiu milionom klientów dziennie, przy równoczesnej ochronie aktywów, których wartość wyceniana jest na biliony dolarów. DTiQ jest obecne w 45 000 lokalizacjach, współpracując z takimi markami jak Adidas, Burger King, Dairy Queen, Hard Rock Café, McDonald's, Pandora, Subway, Swarovski, Taco Bell, Vineyard Vines, czy Yankee Candle. Więcej informacji znajduje się na stronie www.dtiq.com.

Digital Alpha Advisors, LLC

Digital Alpha Advisors, LLC jest firmą inwestycyjną, która koncentruje się na infrastrukturze cyfrowej, tak niezbędnej w dynamicznie rozwijającej się gospodarce cyfrowej, przy czym łączna wartość zarządzanych aktywów to ponad 1,5 mld $. Firma zawarła umowę w sprawie współpracy strategicznej z Cisco Systems Inc., a jej partnerami są również inne czołowe spółki z Doliny Krzemowej. Digital Alpha uważa, że jest pierwszą firmą, która koncentruje się na inwestycjach private equity w znaczące możliwości rozwoju wymagane do umocnienia gospodarki cyfrowej, w tym inwestycje w sieci komunikacyjne nowej generacji, platformy IoT dla infrastruktury miejskiej i platformy zarządzania danymi oparte na technologii chmury. Firma Digital Alpha została założona w 2017 r. przez Ricka Shrotriego, byłego szefa zespołu globalnych funduszy infrastrukturalnych w Cisco i zamknęła swój ostatni fundusz Digital Alpha II LP na początku 2021 roku. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.digitalalpha.net.

