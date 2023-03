DTiQ oznámila vymenovanie vedúceho pracovníka, ktorý bude dohliadať na predaj a marketing v ďalšej fáze rastu

FRAMINGHAM, Massachusetts, 23. marca 2023 /PRNewswire/ -- DTiQ, portfóliová spoločnosť Digital Alpha Advisors, LLC a popredný poskytovateľ systémov videodohľadu novej generácie, analytických a riadených riešení pre reštaurácie a maloobchodné prevádzky, s potešením oznamuje vymenovanie Johna Donnellyho III za svojho nového výkonného riaditeľa pre príjmy.

John je uznávaným vedúcim pracovníkom v oblasti predaja a marketingu s viac ako dvadsaťpäťročnými skúsenosťami, ktorý úspešne realizoval stratégie rastu na viacerých vertikálnych trhoch, v mnohých priemyselných odvetviach a v rôznych štádiách vývoja od súkromne financovaných začínajúcich podnikov až po úspešné IPO. Spolupracoval aj s významnými technologickými spoločnosťami, ako sú Cisco, Nokia a AT&T. V tejto novovytvorenej funkcii riaditeľa pre výnosy bude John dohliadať na všetky funkcie spoločnosti DTiQ v oblasti predaja, marketingu, úspešnosti zákazníkov, obchodných operácií a podpory a bude zodpovedný za celkovú stratégiu spoločnosti v oblasti uvádzania produktov na trh. Bude priamo podriadený Marcovi Litzovi, výkonnému riaditeľovi spoločnosti.

„Sme nadšení, že sa John pripojil k nášmu tímu v takom kľúčovom období rastu našej spoločnosti," povedal Marc Litz, výkonný riaditeľ spoločnosti DTiQ. „John má za sebou preukázateľné skúsenosti s vedením predajných a marketingových tímov všetkých veľkostí pre spoločnosti v rôznych štádiách rastu a v mnohých rôznorodých odvetviach. Sme presvedčení, že jeho úspech sa premietne do nášho primárneho podnikania na vertikálnych trhoch reštaurácií rýchleho občerstvenia, maloobchodu a miestnych potravín." Litz ďalej povedal: „Chceme sa tiež poďakovať Joeovi Mignonemu, bývalému riaditeľovi pre zákazníkov spoločnosti, za služby a úspechy počas jeho viac ako štvorročnej práce v spoločnosti a želáme mu všetko dobré v jeho aktivitách po skončení pôsobenia v spoločnosti DTiQ."

Rick Shrotri, riadiaci partner Digital Alpha Advisors, LLC, dodal: „Johnov obchodný talent, prístup založený na údajoch a skúsenosti s rastom a udržiavaním škálovateľných predajných a marketingových organizácií z neho robia dokonalú posilu tímu DTiQ." Shrotri ďalej povedal: „Keďže spoločnosť chce ďalej rozširovať svoje možnosti v oblasti drive-thru a vstupovať na nové koncové trhy, je potrebná jedinečná kombinácia hardvérových a softvérových znalostí a skúseností, ktoré John má. Som presvedčený, že Johnove skúsenosti zo spoločnosti Cisco spolu so strategickými vzťahmi spoločnosti Digital Alpha v rámci ekosystému Cisco urýchlia túto stratégiu v USA aj na medzinárodnej úrovni."

O spoločnosti DTiQ

DTiQ poskytuje najmodernejší videodohľad na zlepšenie prevencie strát v reštauráciách a maloobchodných predajniach. S viac ako 20-ročnými skúsenosťami spoločnosť DTiQ úspešne zlepšila viac ako osem miliónov zákazníckych skúseností denne a zároveň ochránila majetok v hodnote biliónov dolárov. Spoločnosť DTiQ spolupracuje s viac ako 45 000 prevádzkami vrátane značiek ako Adidas, Burger King, Dairy Queen, Hard Rock Café, McDonald's, Pandora, Subway, Swarovski, Taco Bell, Vineyard Vines a Yankee Candle. Viac informácií nájdete na lokalite www.dtiq.com .

O spoločnosti Digital Alpha Advisors, LLC

Digital Alpha Advisors, LLC je investičná spoločnosť zameraná na digitálnu infraštruktúru, ktorú si vyžaduje rýchlo sa rozvíjajúca digitálna ekonomika, s objemom spravovaných aktív viac ako 1,5 miliardy USD. Firma má uzavretú dohodu o strategickej spolupráci so spoločnosťou Cisco Systems, Inc. a spolupracuje s ďalšími poprednými firmami zo Silicon Valley. Spoločnosť Digital Alpha je presvedčená, že je prvou firmou zameranou na súkromné kapitálové investície do významných rastových príležitostí potrebných na podporu digitálnej ekonomiky vrátane komunikačných sietí novej generácie, platforiem internetu vecí pre mestskú infraštruktúru a platforiem na správu dát založených na cloude. Spoločnosť Digital Alpha založil v roku 2017 Rick Shrotri, bývalý vedúci tímu globálnych infraštruktúrnych fondov (GIF) v spoločnosti Cisco, a svoj najnovší fond – Digital Alpha Fund II, LP – uzavrela začiatkom roka 2021. Viac informácií nájdete na lokalite www.digitalalpha.net .

