DTiQ annonce une nomination à la haute direction pour superviser les ventes et le marketing pendant la prochaine phase de croissance

FRAMINGHAM, Massachusetts, 23 mars 2023 /PRNewswire/ — DTiQ, une société de portefeuille de Digital Alpha Advisors, LLC et le principal fournisseur de solutions d'intelligence vidéo, d'analyse et de gestion de prochaine génération pour les restaurants et les points de vente au détail, est heureux d'annoncer la nomination de John Donnelly III au poste de responsable financier.

Leader accompli des ventes et du marketing avec plus de 25 ans d'expérience, M. Donnelly a réussi à mettre en œuvre des stratégies de croissance dans une myriade de marchés verticaux et de secteurs et dans des entreprises à diverses étapes, allant des start-up privées aux OPTF réussies. Il a également travaillé avec de grandes organisations technologiques comme Cisco, Nokia et AT&T. Dans ce nouveau rôle de responsable financier, M. Donnelly supervisera toutes les fonctions de vente, de marketing, de réussite des clients, de structure commerciale et d'habilitation de DTiQ et sera responsable de la stratégie globale de mise en marché de l'entreprise. Il relèvera directement de Marc Litz, président directeur général de l'entreprise.

« Nous sommes ravis que M. Donnelly se joigne à notre équipe à un moment de croissance aussi crucial pour notre entreprise », a déclaré Marc Litz, président directeur général de DTiQ. « M. Donnelly a clairement fait ses preuves en dirigeant des équipes de vente et de marketing de toutes tailles pour des entreprises à divers stades de croissance et dans de nombreux secteurs différents. Nous sommes convaincus que le succès se traduira par les marchés verticaux des QSR (restaurants rapides), de la vente au détail et des magasins de proximité que nous desservons principalement aujourd'hui. » « Nous tenons également à remercier Joe Mignone, ancien chef de la clientèle de l'entreprise, pour son service et ses réalisations au cours de ses quatre années et plus au sein de l'entreprise, et nous lui souhaitons beaucoup de succès dans ses nouveaux projets », a-t-il continué.

Rick Shrotri, associé directeur de Digital Alpha Advisors, LLC, a ajouté : « Le sens aigu des affaires de M. Mignone, son approche axée sur les données et son expérience en matière de croissance et de maintien d'organisations de vente et de marketing évolutives font de lui l'ajout parfait à l'équipe de DTiQ ». Il a poursuivi : « Alors que l'entreprise cherche à étendre ses capacités au drive-in et à pénétrer de nouveaux marchés finaux, elle a besoin d'une combinaison unique de connaissances et d'expérience en matière de matériel et de logiciels, que John Mignone possède. Je suis convaincu que l'expérience de M. Mignone chez Cisco, combinée aux relations stratégiques de Digital Alpha au sein de l'écosystème Cisco, accélérera cette stratégie tant aux États-Unis qu'à l'étranger. »

À propos de DTiQ

DTiQ offre une surveillance vidéo de pointe pour améliorer les efforts de prévention des pertes dans les restaurants et les points de vente au détail. Avec plus de 20 ans d'expérience, DTiQ a amélioré plus de huit millions d'expériences de consommation par jour, tout en protégeant des milliards de dollars en actifs. DTiQ travaille avec plus de 45 000 sites, y compris des marques telles que Adidas, Burger King, Dairy Queen, Hard Rock Café, McDonald's, Pandora, Subway, Swarovski, Taco Bell, Vineyard Vines et Yankee Candle. Pour obtenir plus d'informations, consultez le site Web www.dtiq.com .

À propos de Digital Alpha Advisors, LLC

Digital Alpha Advisors, LLC est une société de placement axée sur l'infrastructure et les services numériques requis par l'économie numérique, avec un actif total sous gestion de plus de 1,5 G$. La société a conclu un accord de collaboration stratégique avec Cisco Systems, Inc. et est partenaire d'autres grandes entreprises de la Silicon Valley. Digital Alpha estime qu'il est le premier cabinet axé sur les investissements de capital-investissement dans les opportunités de croissance importantes requises pour soutenir l'économie numérique, y compris l'Internet des objets (IoT), les réseaux à large bande de nouvelle génération, et des solutions de gestion des données et de communication d'entreprise. Digital Alpha a été fondée en 2017 par Rick Shrotri, ancien responsable de l'équipe des fonds mondiaux d'infrastructure (FPG) chez Cisco, et a fermé son dernier fonds – Digital Alpha Fund II, LP – au début de l'année 2021. Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter : www.digitalalpha.net .

