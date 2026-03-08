Du soutien à la croissance des enfants à la prise en charge des personnes âgées, Weichai permet à un plus grand nombre de personnes de réaliser leurs rêves.

WEIFANG, Chine, 8 mars 2026 /PRNewswire/ -- Pour les enfants, les défis de leur parcours éducatif ne résident pas seulement dans l'absence d'un stylo dans leur cartable, mais aussi dans la vulnérabilité de leur environnement scolaire. En tant que groupe industriel multinational, Weichai répond précisément aux difficultés rencontrées par les écoles communautaires locales, en soutenant le rêve des enfants de changer leur destin.

Dans les zones côtières de Maharashtra, en Inde, Weichai a lancé une initiative de soutien à l'éducation, distribuant des kits de fournitures scolaires à 325 élèves issus de familles de pêcheurs et améliorant les installations sanitaires des écoles communautaires locales afin de créer un environnement sain et vivable pour les enfants. Weichai a également rénové et modernisé les installations sanitaires de Shri Bhanoba Vidyalay dans la communauté Koli de Pune, en Inde, créant ainsi un environnement plus sain et plus agréable pour les étudiants.

En Turquie, l'attention des organisations caritatives passe du "futur" au "passé". L'entreprise locale de Weichai s'est rendue dans une maison de retraite publique d'Istanbul, où elle a livré des fournitures urgentes telles que des couches, des lits d'hôpital et des bandages à 258 résidents âgés en difficulté, y compris ceux qui ne bénéficient d'aucune aide, qui sont invalides ou handicapés. Cette initiative a permis d'améliorer leurs conditions de vie et de soins, ce qui a valu à cette action réconfortante une grande reconnaissance de la part de la communauté locale.

En tant qu'entreprise mondiale, Weichai adhère à la philosophie "We are One" (Nous sommes un) en répondant aux besoins émotionnels universels de l'être humain, qu'il s'agisse d'offrir un nouveau départ à un enfant ou de veiller à ce qu'une personne âgée vive dans la dignité.

