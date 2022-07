DXC e Manchester United colaborarão em parceria multianual de tecnologia

Por meio do contrato, a DXC se tornará a principal parceira do Manchester United com foco na transformação e inovação digitais do clube. Como principal parceira de manga de camisa, a DXC terá uma presença global no ombro do uniforme oficial, do uniforme reserva e do terceiro uniforme. A DXC também se tornará uma parceira da Manchester United Foundation, colaborando no atendimento que ela oferece à comunidade.

"Temos orgulho de receber a DXC como nossa principal parceira de transformação digital, da Manchester United Foundation e de manga de camisa nessa nova era empolgante para o clube", disse Victoria Timpson, CEO de alianças e parcerias do Manchester United. "Somos duas organizações com uma crença em comum no poder da tecnologia para vencer."

Como uma das equipes esportivas mais famosas do mundo, o Manchester United trabalhará com a DXC para se tornar mais orientada por dados e otimizar sua oferta digital para os fãs, ajudando a melhorar a forma como eles se engajam e interagem com o clube.

"Com essa parceria, o Manchester United está recorrendo à DXC por sua experiência em transformação empresarial à medida que se esforça para envolver os fãs e inspirar os jovens", disse Chris Drumgoole, diretor de operações da DXC Technology. "Seja conduzindo uma das equipes esportivas mais populares e bem-sucedidas do mundo ou transformando os negócios para empresas da Fortune 500, o Manchester United e a DXC são especialistas em realizar atividades essenciais para o cumprimento da missão. Estamos unidos para oferecer excelência."

O contrato, que tem início em julho de 2022, envolve as seguintes áreas:

A presença digital do Manchester United

A DXC oferecerá e desenvolverá a presença digital do Manchester United, incluindo o site e as plataformas de mídia do clube, aproximando uma comunidade global de 1,1 bilhão de fãs e seguidores do coração do clube. A partir de agora, a DXC gerenciará o aplicativo do Manchester United, que tem usuários em 214 territórios do mundo e é o aplicativo esportivo mais baixado em 68 mercados globais. Por exemplo, a DXC simplificará os dados analíticos que ajudarão o clube a oferecer uma experiência mais personalizada aos fãs nos canais digitais do clube.

Orientado por dados

Com sua experiência em análise e engenharia de dados, a DXC ajudará o Manchester United a aproveitar o poder dos dados em todo o clube para melhorar a experiência dos fãs e determinadas operações comerciais. Em uma primeira etapa, a DXC e o Manchester United oferecerão uma nova plataforma de dados que agregará dados do clube todo e permitirá que novas informações auxiliem no planejamento estratégico e aprimorem o desempenho comercial.

Parceira com a Manchester United Foundation

Ao se tornar parceira da Manchester United Foundation, a DXC colaborará com o clube para gerar um impacto positivo sobre as pessoas, o meio ambiente e a sociedade. Juntas, elas intensificarão o trabalho local da fundação com as plataformas globais de tecnologia e experiência da DXC. Por exemplo, a Manchester United Foundation trabalhará com especialistas da DXC para criar e ministrar workshops e programas para sua rede de escolas parceiras na Grande Manchester, oferecendo oportunidades de formação em STEM para jovens da comunidade.

R oteiro da transformação digital

A DXC e o Manchester United trabalharão juntos para estabelecer uma visão e estratégia digitais para ajudar o clube a se beneficiar de tecnologias emergentes poderosas à medida que se prepara para as oportunidades futuras. Por exemplo, a DXC trabalhará com a Man Utd Academy para apoiar a equipe de treinamento com tecnologias de análise de dados, rastreamento e relatórios.

Parceira de manga de camisa

Como principal parceira de manga para a temporada de 2022/23, a DXC estará visível no uniforme oficial, uniforme reserva e terceiro uniforme do clube, para as equipes masculina, feminina e juvenil, recebendo exposição mundial da marca ao amplo público global do futebol. A DXC se une à Teamviewer e à adidas como principais parceiros no novo uniforme, que será lançado no final desta semana.

"A experiência tecnológica da DXC ajudará a colocar o Manchester United na vanguarda da transformação digital, oferecendo formas eficazes de trabalhar e oportunidades novas e interessantes de interagir com os fãs. As possibilidades são infinitas, e estamos animados para trabalhar com a DXC em nossas futuras ofertas digitais", acrescentou Victoria Timpson.

