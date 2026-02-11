DXC élargit sa présence en s'associant à PoloWorks, agent de gestion de Lloyd's, afin d'accélérer la création de nouveaux syndicats

ASHBURN, Virginie, 11 février 2026 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE : DXC), l'un des principaux partenaires en matière de technologie et d'innovation pour les entreprises, a annoncé aujourd'hui que PoloWorks, un agent de gestion de Lloyd's et un important fournisseur de services de support au marché de l'assurance de Londres, a élargi son utilisation d'Assure Commercial & Specialty à la suite de l'intégration de trois nouveaux syndicats de Lloyd's au sein de la famille PoloWorks.

Assure Commercial & Specialty fait partie des offres de la classe Assure de DXC, fournissant une plateforme native dans le nuage, compatible avec les API, avec l'IA intégrée et la configurabilité sans code. La plateforme offre à PoloWorks un accès instantané à une plateforme moderne, pilotée par l'IA, qui lui permet d'établir et de faire évoluer de nouveaux syndicats avec rapidité et efficacité et offre aux nouveaux entrants de Lloyd's la flexibilité dont ils ont besoin pour souscrire.

PoloWorks et DXC travaillent ensemble depuis 2023 pour moderniser les opérations des syndicats avec la plateforme Assure Commercial & Specialty basée sur le cloud, éliminant ainsi le besoin pour chaque syndicat d'investir son propre temps et ses propres ressources dans la gestion et la maintenance du logiciel. Cette approche permet de rationaliser les opérations de mise en place et de supprimer les obstacles historiques au déploiement accéléré de syndicats. Grâce à Assure, les syndicats peuvent réaliser des gains d'efficacité opérationnelle, bénéficier de flux de travail numériques transparents et garantir leur conformité réglementaire.

« Avec Assure Commercial & Specialty, nous sommes en mesure de fournir à nos syndicats la technologie dont ils ont besoin pour être opérationnels dès le premier jour », a déclaré Paul Andrews, PDG de PoloWorks. « DXC aide PoloWorks à fournir la stabilité, la connectivité, la conformité réglementaire et les opérations sécurisées qui permettent à nos syndicats de se concentrer sur leur activité principale, la souscription, tout en nous aidant à développer nos opérations de support ».

L'écosystème de PoloWorks fonctionne désormais sur la technologie DXC qui s'adapte à chaque nouvelle activité, soutenant non seulement les syndicats de Lloyd's mais aussi les assureurs et les agents généraux délégués (MGA). Avec Assure Commercial & Specialty, les syndicats sont en mesure de se lancer sur le marché en un mois seulement, d'opérer en toute confiance et d'accéder à des outils et des capacités de pointe dès le premier jour. Assure propose des solutions d'assurance de bout en bout, sur l'ensemble du cycle de souscription, en matière de sinistres, de finances et d'analyse, avec une forte configurabilité sans code.

« DXC est fière de s'associer à PoloWorks et de l'équiper d'une technologie de pointe, ainsi que ses entreprises », a déclaré Chris Kirby, directeur mondial des produits chez DXC. « Grâce à un accès plus rapide au marché, à une intégration simplifiée et à un accès permanent à des outils de pointe, nous modernisons collectivement le marché de Lloyd's et favorisons la croissance des agents de gestion et des syndicats ».

Forte de plus de 40 ans d'expertise dans le secteur, DXC est le partenaire de confiance privilégié du secteur de l'assurance, traitant plus de 50 % des transactions sur le marché de l'assurance londonien. En tant que principal fournisseur de systèmes d'assurance de base, DXC continue d'innover en aidant les courtiers et les (ré)assureurs à réduire la complexité et les coûts de plus d'un milliard de polices d'assurance traitées via les logiciels de DXC. Pour en savoir plus sur Assure Commercial & Specialty, cliquez ici.

