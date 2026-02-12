DXC erweitert seine Präsenz mit Lloyd's Managing Agent PoloWorks, um neue Syndikate zu fördern

ASHBURN, Virginia, 13. Februar 2026 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE: DXC), ein führender Partner für Unternehmenstechnologie und Innovation, gab heute bekannt, dass PoloWorks, ein Verwaltungsagent von Lloyd's und führender Anbieter von Support-Dienstleistungen für den Londoner Versicherungsmarkt, die Nutzung von Assure Commercial & Specialty nach der Aufnahme von drei neuen Lloyd's-Syndikaten in die PoloWorks-Familie erweitert hat.

DXC expands footprint with PoloWorks to accelerate new syndicates

Assure Commercial & Specialty ist Teil des Assure-Angebots von DXC und bietet eine cloudnative, API-fähige Plattform mit integrierter KI und No-Code-Konfigurierbarkeit. Die Plattform bietet PoloWorks sofortigen Zugang zu einer modernen, KI-gestützten Plattform, die es dem Unternehmen ermöglicht, neue Syndikate schnell und effizient aufzubauen und zu skalieren, und die neuen Lloyd's-Teilnehmern die Flexibilität bietet, die sie zu Beginn ihrer Underwriting-Tätigkeit benötigen.

PoloWorks und DXC arbeiten seit 2023 zusammen, um die Abläufe von Syndikaten mit der cloudbasierten Plattform Assure Commercial & Specialty zu modernisieren, sodass die einzelnen Syndikate keine Zeit und Ressourcen mehr in die Verwaltung und Wartung von Software investieren müssen. Dieser Ansatz optimiert die Einrichtungsvorgänge und beseitigt langjährige Hindernisse für eine schnellere Gründung von Syndikaten. Mit Assure können Syndikate ihre betriebliche Effizienz steigern, nahtlose digitale Arbeitsabläufe realisieren und die Einhaltung regulatorischer Vorgaben sicherstellen.

„Mit Assure Commercial & Specialty können wir unseren Syndikaten die Technologie zur Verfügung stellen, die sie benötigen, um vom ersten Tag an durchstarten zu können", erklärte Paul Andrews, Geschäftsführer von PoloWorks. „DXC unterstützt PoloWorks dabei, Stabilität, Konnektivität, Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und sichere Abläufe zu gewährleisten, sodass sich unsere Syndikate auf ihr Kerngeschäft, das Underwriting, konzentrieren können, und hilft uns gleichzeitig dabei, unsere Support-Abläufe zu skalieren."

Das Ökosystem von PoloWorks basiert nun auf DXC-Technologie, die mit jedem neuen Geschäft skalierbar ist und nicht nur Lloyd's-Syndikate, sondern auch Versicherer und Managing General Agents (MGAs) unterstützt. Mit Assure Commercial & Specialty können Syndikate innerhalb von nur einem Monat auf den Markt gehen, mit Zuversicht agieren und vom ersten Tag an auf branchenführende Tools und Funktionen zugreifen. Assure bietet umfassende Versicherungsfunktionen für die Bereiche Pre- und Post-Bind, Schadenbearbeitung, Finanzen und Analytik mit einem hohen Maß an No-Code-Konfigurierbarkeit.

„DXC ist stolz darauf, mit PoloWorks zusammenzuarbeiten und das Unternehmen mit erstklassiger Technologie auszustatten", erklärte Chris Kirby, globaler Produktdirektor bei DXC. „Durch eine schnellere Markteinführung, vereinfachte Onboarding-Prozesse und den kontinuierlichen Zugang zu modernsten Tools modernisieren wir gemeinsam den Lloyd's-Markt und ermöglichen Wachstum für Verwaltungsagenturen und Syndikate gleichermaßen."

Mit über 40 Jahren Branchenexpertise ist DXC der vertrauenswürdige Partner der Wahl für die Versicherungsbranche und wickelt über 50 % der Transaktionen über den Londoner Versicherungsmarkt ab. Als führender Anbieter von Kernversicherungssystemen setzt DXC seine Innovationsarbeit fort und unterstützt Makler und (Rück-)Versicherer dabei, die Komplexität und Kosten von mehr als einer Milliarde Policen, die mit DXC-Software verarbeitet werden, zu reduzieren. Erfahren Sie hier mehr über Assure Commercial & Specialty.

Informationen zu DXC Technology

DXC Technology (NYSE: DXC) ist ein führender Technologie- und Innovationspartner für Unternehmen, der Software, Dienstleistungen und Lösungen für Unternehmen sowie Organisationen des öffentlichen Sektors weltweit bereitstellt und sie dabei unterstützt, KI zu nutzen, um in einer Zeit exponentiellen Wandels mit hoher Geschwindigkeit Ergebnisse zu erzielen. Mit umfassender Expertise in den Bereichen Managed Infrastructure Services, Anwendungsmodernisierung sowie branchenspezifische Softwarelösungen modernisiert, sichert und betreibt DXC einige der komplexesten Technologieumgebungen der Welt. Weitere Informationen finden Sie auf dxc.com.

