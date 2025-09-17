DXC lance un centre mondial de compétences en intelligence artificielle afin d'accélérer l'adoption de l'IA par les entreprises

ASHBURN, Virginie, 17 septembre 2025 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE : DXC), l'un des principaux fournisseurs mondiaux de services technologiques figurant au classement Fortune 500, a annoncé aujourd'hui le lancement d'un nouveau centre de compétences en IA à Varsovie, en Pologne, qui rejoint un réseau croissant de centres d'IA de DXC à l'échelle mondiale.

Les 500 experts en données et en IA du centre, spécialisés dans de multiples secteurs, aident les entreprises du monde entier à exploiter la puissance de l'IA pour stimuler l'innovation, rationaliser les opérations, accroître l'efficacité et réduire les coûts.

Les clients en bénéficient déjà, notamment Ferrovial, une société d'infrastructure mondiale de premier plan cotée au Nasdaq, qui emploie plus de 25 000 personnes dans le monde. Ferrovial collabore avec les ingénieurs full stack de DXC au Centre de compétences en IA de Varsovie pour continuer à développer AI Workbench, une plateforme d'IA générative de nouvelle génération qui combine conseil, ingénierie et services d'entreprise sécurisés pour aider les organisations à mettre à l'échelle l'IA responsable dans l'ensemble de leurs activités.

Ferrovial utilise désormais AI Workbench pour améliorer la gestion opérationnelle en temps réel et élever les normes de sécurité au sein de sa propre organisation. La solution s'appuie sur plus de 30 agents intelligents capables de prendre des décisions en temps réel, ce qui permet à Ferrovial de réagir rapidement à l'évolution des conditions et des réglementations.

« Nous sommes ravis de profiter de l'expertise mondiale de DXC en matière d'ingénierie grâce au centre de compétences en IA de Varsovie », déclare Javier Lázaro, directeur du centre numérique de Ferrovial. « Nous travaillons en étroite collaboration avec les ingénieurs de DXC sur le développement d'AI Workbench que nous utilisons déjà dans notre organisation pour optimiser la prise de décision et améliorer la sécurité. »

Le centre de compétences en IA de DXC s'articule autour de trois piliers stratégiques : une infrastructure cloud résiliente, des interfaces d'IA intuitives et un pôle centralisé pour la recherche et le développement. Cette approche permet aux organisations d'exploiter pleinement la puissance de l'IA, de simplifier les opérations cloud et de maintenir les normes de sécurité des données les plus élevées à l'échelle mondiale.

« Le centre de compétences en IA ne se limite pas à la construction de technologies, il s'agit de créer un écosystème mondial pour l'apprentissage continu, la collaboration et l'innovation », avance Pete McEvoy, directeur général de DXC pour les données et l'IA. « Nos experts en Pologne travailleront avec leurs collègues et leurs clients dans le monde entier pour proposer des solutions qui favorisent une transformation significative dans tous les secteurs et toutes les régions. En réunissant les bonnes personnes, en affinant les processus et en exploitant les technologies de pointe, nous veillons à ce que nos innovations en matière d'IA soient non seulement puissantes, mais aussi pratiques, durables et réellement efficaces. »

Ce nouveau centre fait partie du réseau mondial d'IA en expansion de DXC, qui comprend des centres similaires en Bulgarie, en Inde, aux Philippines et en Espagne.

En tant que leader dans le domaine de l'IA à l'échelle de l'entreprise et de la modernisation des données, DXC aide les organisations de tous les secteurs à exploiter la puissance de l'intelligence artificielle pour stimuler l'efficacité, l'innovation et la croissance. Doté de décennies d'expérience dans les données et l'ingénierie et d'un réseau mondial de centres de compétences en IA, DXC fournit des solutions sécurisées et évolutives allant des plateformes d'IA générative, comme l'AI Workbench de DXC aux agents IA spécifiques à l'industrie, permettant aux clients d'intégrer rapidement l'IA responsable dans leurs opérations.

À propos de DXC Technology

DXC Technology (NYSE : DXC) est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de services de technologie de l'information.De nombreuses organisations parmi les plus innovantes du monde nous font confiance pour construire des solutions qui font avancer les industries et les entreprises. Nos experts en ingénierie, en conseil et en technologie aident les clients à simplifier, optimiser et moderniser leurs systèmes et processus, à gérer leurs charges de travail les plus critiques, à intégrer l'intelligence alimentée par l'IA dans leurs opérations et à mettre la sécurité et la fiabilité au premier plan. Pour en savoir plus, consultez le site dxc.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2773138/DXC_Technology_Services__LLC_DXC_Launches_Global_AI_Center_of_Co.jpg