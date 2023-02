DXC Technology anticipa cinco tendencias en el sector de la automoción que redefinirán nuestra relación con los automóviles en los próximos cinco años

El cambio hacia los vehículos definidos por software transformará la industria automotriz mundial

LONDRES, 9 de febrero de 2023 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE: DXC), empresa líder mundial en servicios tecnológicos incluida en la lista Fortune 500, ha pronosticado cinco formas en que la industria automovilística redefinirá nuestra relación con los automóviles en los próximos cinco años.

El cambio hacia vehículos definidos por software está transformando cada aspecto de la industria automovilística: desde cómo se diseñan los automóviles hasta cómo se fabrican, pasando por cómo los usamos y les prestamos servicio. Un aspecto crucial es que está cambiando la relación del usuario del automóvil con el rico ecosistema de socios y servicios que conforma la industria automovilística. DXC y Luxoft (empresa de DXC), especializadas en software de automoción y modelos de negocio impulsados por plataformas, ven pruebas de que estas cinco tendencias se están acelerando.

1. El software del vehículo será tan importante como su marca

Los automóviles del mañana serán vehículos definidos por software (SDV), con sus características y funciones controladas por software.

"Los SDV serán conocidos más por su experiencia de usuario que por sus atributos físicos. El software creará una conexión directa entre el fabricante de automóviles y el cliente, lo que permitirá a las empresas automovilísticas impulsar plataformas que ofrezcan servicios personalizados a los clientes a través de sus vehículos", en opinión de Matthias Bauhammer, Global Lead de Robotic Drive Offering en DXC Technology.

Este intercambio de datos no se limitará a un solo automóvil y su fabricante. Los "datos grupales" de millones de vehículos pueden utilizarse para ofrecer servicios de movilidad más inteligentes en todo un ecosistema automovilístico. Por ejemplo, Gaia-X 4 Future Mobility es una iniciativa europea que va a permitir una estrecha interconectividad entre usuarios de automóviles, prestadores de servicios, fabricantes y proveedores. Las aplicaciones incluyen infraestructuras de tráfico inteligentes, gestión del ciclo de vida de los vehículos y gemelos digitales para vehículos autónomos.

2. El automóvil se actualizará y ofrecerá servicios a la carta

Con automóviles cada vez más definidos por software y conectados a la red, aumentará su capacidad de autocuración, autorenovación y autorrecuperación.

"El software de nuestro teléfono se actualiza regularmente, agregando nuevas funciones, descargando aplicaciones, actualizaciones y parches de seguridad para solucionar problemas y hacer más útiles nuestros dispositivos. Puede que aún quede camino por recorrer antes de que el automóvil sea tan dinámico e interactivo como nuestro teléfono, pero es evidente que estamos viendo una evolución similar", según Karsten Hoffmeister, jefe de Autonomous Drive en Luxoft.

La mayoría de los fabricantes de automóviles del mundo ya están experimentando con servicios a la carta llegan a los usuarios en forma de software. BMW ofrece actualizaciones descargables a través de la aplicación My BMW o la tarjeta SIM integrada en el vehículo. Volvo ofrece a sus clientes actualizaciones de software "Over The Air (OTA)" enviadas directamente a sus vehículos.

Algunas empresas automovilísticas están buscando monetizar las actualizaciones de software. En una entrevista reciente con Bloomberg, el director ejecutivo de CARIAD, la empresa de software de automoción de Volkswagen Group, llegó a sugerir que la conducción autónoma prepagada podría estar al alcance de la mano.

3. Para la generación Z, poseer un automóvil puede pertenecer al pasado

La forma en que vivimos y trabajamos está cambiando. El trabajo híbrido reduce la necesidad de muchos empleados de desplazarse diariamente en automóvil. Muchos jóvenes pueden querer la comodidad de un automóvil, pero no el modelo tradicional de propiedad, que normalmente es caro, de alta responsabilidad e inflexible. Un enfoque diferente para salir a la carretera consiste en pagar por un vehículo sólo cuando se necesita, quizás a través de un servicio de alquiler por suscripción, un servicio entre particulares o de auto compartido. Con sus funciones de control remoto y a la carta, los SDV se prestan a este tipo de servicios.

Varios fabricantes de automóviles están experimentando con modelos de suscripción, como Audi, Lexus, Nissan, Porsche y Volvo. Muchos terceros también ofrecen servicios de suscripción, entre ellos las compañías de alquiler de automóviles, para las que se trata de una extensión lógica de los servicios existentes. Empresas emergentes como Borrow planean enfocarse en suscripciones de vehículos eléctricos.

Un ejemplo innovador de un modelo de suscripción de movilidad mixta es GetTransfer.com, que ofrece a sus clientes multitud de servicios de alquiler y traslado en automóviles, helicópteros y aviones.

4. El automóvil concertará una cita con un mecánico antes de que sepamos que tiene un problema

"Como parte del Internet de las Cosas (IoT), la conectividad integrada en los automóviles se utilizará para transmitir diagnósticos de vehículos en tiempo real que se emplearán para planificar programas de mantenimiento predictivo cada vez más sofisticados y prácticos", según John Makin, estratega de automoción de Luxoft.

La información procedente de análisis avanzados basados en inteligencia artificial (IA) permitirá al automóvil señalar problemas inminentes al taller, al concesionario o directamente al fabricante. La información de diagnóstico se compartirá con los mecánicos con antelación para que puedan ordenar los componentes necesarios. Esta tecnología liberará al conductor de parte de la responsabilidad de detectar problemas de mantenimiento del automóvil, a la vez que mejorará la seguridad vial.

Por ejemplo, el fabricante estadounidense de automóviles eléctricos Rivian, que ofrece servicios de mantenimiento a domicilio, asegura que es capaz de realizar "diagnósticos integrales a distancia a través de nuestra plataforma de vehículos conectados. La mayoría de los problemas pueden detectarse de manera proactiva, gracias a nuestro conjunto de sensores a bordo y algoritmos predictivos asociados. En muchos casos podemos avisar incluso antes de que se detecte un problema".

5. El futuro vehículo eléctrico podría funcionar con hidrógeno

Las ventas globales de vehículos eléctricos (VE) están en alza. En China, el mercado automovilístico más grande del mundo, los VE ya representan el 21 % del mercado. Según la consultora AutoForecast Solutions, los VE podrían representar un tercio del mercado norteamericano y alrededor del 26 % de los vehículos producidos en todo el mundo en 2029.

Dicho esto, el aumento del costo de las baterías de los VE, la larga espera para obtener automóviles y piezas y los problemas con la expansión de la infraestructura de recarga en función de la creciente demanda ya están repercutiendo en la adopción. En muchas ciudades del mundo, los conductores de hoy tienen más de una hora de espera para cargar sus vehículos en los puntos de recarga públicos.

Con sus capacidades de optimización inteligente de rutas y energía, los SDV pueden mitigar muchos de estos problemas; no obstante, la búsqueda de combustibles alternativos viables para alimentarlos continúa.

Las pruebas iniciales de celdas de combustible de hidrógeno en el Instituto Alemán de Conceptos de Vehículos (DLR) de Stuttgart demuestran que, con un tanque de 6,3 kg de hidrógeno, un vehículo puede generar unos 100 kWh de electricidad. Esto equivale a aproximadamente el consumo mensual promedio de un hogar unipersonal. A medida que los vehículos se definan más por software, anticipamos un mayor desarrollo de fuentes de combustible alternativas en toda la industria automovilística.

