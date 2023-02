DXC Technology présente cinq tendances automobiles qui vont remodeler notre relation avec les voitures dans les cinq prochaines années

Le passage aux véhicules définis par logiciel va transformer l'industrie automobile mondiale

Le passage aux véhicules définis par logiciel transforme tous les aspects de l'industrie automobile, de la conception des voitures à leur fabrication, en passant par leur utilisation et leur entretien. La relation de l'automobiliste avec le riche écosystème de partenaires et de services qui constitue l'industrie automobile est en train de changer. Spécialisées dans les logiciels automobiles et les modèles économiques basés sur des plateformes, DXC et Luxoft (une société DXC), constatent que ces cinq tendances s'accélèrent.

1. Le logiciel de votre véhicule sera aussi important que son logo

Les voitures de demain seront des véhicules définis par logiciel (SDV), dont les caractéristiques et les fonctions seront contrôlées par des logiciels.

« Les SDV seront plus connus pour leur expérience utilisateur que pour leurs attributs physiques. Les logiciels créeront une connexion directe entre le constructeur automobile et le client, permettant ainsi aux entreprises automobiles axées sur les plateformes de fournir de manière transparente des services personnalisés aux clients via leurs véhicules », a déclaré Matthias Bauhammer, responsable mondial de l'offre de conduite robotisée chez DXC Technology.

Cet échange de données ne se limitera pas à une seule voiture et à son constructeur. Les « données de la foule » provenant de millions de véhicules peuvent être utilisées pour fournir des services de mobilité plus intelligents dans tout un écosystème automobile. Par exemple, Gaia-X 4 Future Mobility est une initiative européenne visant à permettre une interconnexion étroite entre les utilisateurs de voitures, les fournisseurs de services, les fabricants et les fournisseurs. Les applications comprennent les infrastructures de circulation intelligentes, la gestion du cycle de vie des véhicules et les jumeaux numériques pour les véhicules autonomes.

2. Votre voiture se renouvelle et offre des améliorations à la demande

Les voitures étant de plus en plus définies par des logiciels et connectées au web, leur capacité d'autoguérison, d'autorenouvellement et d'autorafraîchissement va augmenter.

« Le logiciel de notre téléphone est régulièrement mis à jour, ajoutant de nouvelles fonctionnalités, téléchargeant des applications, des mises à jour et des correctifs de sécurité pour résoudre les problèmes et rendre nos appareils plus utiles. La voiture a peut-être encore du chemin à faire avant de devenir aussi dynamique et interactive que notre téléphone, mais il est clair que nous assistons à une évolution similaire », a déclaré Karsten Hoffmeister, responsable de la conduite autonome chez Luxoft.

La plupart des constructeurs automobiles du monde expérimentent déjà des services à la demande qui sont fournis aux utilisateurs sous forme de logiciels. BMW propose des mises à jour téléchargeables via l'application My BMW ou la carte SIM intégrée au véhicule. Volvo propose à ses clients des mises à jour logicielles « Over The Air (OTA) » envoyées directement dans ses véhicules.

Certains constructeurs automobiles envisagent de monétiser les mises à jour logicielles. Dans une récente interview accordée à Bloomberg , le PDG de CARIAD, la société de logiciels automobiles du groupe Volkswagen, a même suggéré que la conduite autonome payante pourrait être envisagée.

3. Pour la génération Z, posséder une voiture pourrait appartenir au passé

Nos modes de vie et de travail évoluent. Le travail hybride réduit la nécessité pour de nombreux employés de se déplacer en voiture tous les jours. De nombreuses personnes plus jeunes peuvent souhaiter bénéficier de la commodité d'une voiture, mais pas du modèle de propriété traditionnel, qui est généralement coûteux, lourd de responsabilités et peu flexible. Une autre façon de prendre la route consiste à ne payer un véhicule que lorsque vous en avez besoin, par exemple par le biais d'un service de location par abonnement, de partage de voiture ou de pair-à-pair. Grâce à leurs fonctions de commande à distance et à la demande, les VDS se prêtent à ce type de service.

Plusieurs constructeurs automobiles expérimentent des modèles d'abonnement, notamment Audi, Lexus, Nissan, Porsche et Volvo. De nombreux tiers proposent également des services d'abonnement, notamment les sociétés de location de voitures pour lesquelles il s'agit d'une extension logique des services existants. Des start-ups comme Borrow prévoient de se concentrer sur les abonnements de véhicules électriques.

GetTransfer.com est un exemple innovant de modèle d'abonnement à la mobilité mixte qui offre aux clients une pléthore de services de location de véhicules, de location et de transfert de voitures, d'hélicoptères et d'avions.

4. Votre voiture fixera un rendez-vous avec un mécanicien avant que vous ne sachiez que vous ayez un problème

« Dans le cadre de l'Internet des objets (IoT), la connectivité intégrée aux voitures sera utilisée pour transmettre des diagnostics de véhicules en temps réel qui seront utilisés pour planifier des programmes de maintenance prédictive de plus en plus sophistiqués et pratiques », a déclaré John Makin, stratège automobile chez Luxoft.

Le retour d'informations provenant d'analyses avancées alimentées par l'intelligence artificielle (IA) permettra à la voiture de signaler les problèmes imminents au garage, au concessionnaire ou directement au fabricant. Les informations de diagnostic seront partagées avec les mécaniciens à l'avance afin qu'ils puissent commander les composants nécessaires. Cette technologie déchargera le conducteur de la responsabilité de détecter les problèmes d'entretien de la voiture tout en améliorant la sécurité routière.

Par exemple, le fabricant américain de voitures électriques Rivian , qui propose un service d'entretien à domicile, affirme être en mesure d'effectuer « des diagnostics complets à distance grâce à notre plateforme de véhicules connectés. La plupart des problèmes peuvent être identifiés de manière proactive, grâce à notre suite de capteurs embarqués et aux algorithmes prédictifs associés. Nous pouvons souvent vous avertir avant même que vous ne ressentiez un problème. »

5. Votre futur véhicule électrique pourrait être alimenté par de l'hydrogène

Les ventes mondiales de véhicules électriques (VE) sont en plein essor. En Chine, le plus grand marché automobile du monde, les VE représentent déjà 21 % du marché . Selon le cabinet de conseil AutoForecast Solutions, les VE pourraient représenter un tiers du marché nord-américain, et environ 26 % des véhicules produits dans le monde, d'ici 2029.

Cela dit, l'augmentation du coût des batteries des VE, les longs délais d'attente pour les voitures et les pièces détachées, ainsi que les problèmes liés à l'adaptation des infrastructures de recharge à la demande croissante, ont déjà un impact sur l'adoption des VE. Dans de nombreuses villes du monde, les conducteurs doivent aujourd'hui attendre plus d'une heure pour recharger leur véhicule aux bornes publiques.

Grâce à leurs capacités de routage intelligent et d'optimisation de l'énergie, les SDV peuvent atténuer bon nombre de ces problèmes ; cependant, la chasse aux carburants alternatifs viables pour les alimenter est ouverte.

Les premiers essais de piles à combustible à l'Institut DLR pour les concepts de véhicules à Stuttgart (Allemagne) montrent qu'avec un réservoir de 6,3 kg d'hydrogène, un véhicule peut produire environ 100 kWh d'électricité . Cela équivaut à peu près à la consommation mensuelle moyenne d'un ménage d'une personne. Les véhicules étant de plus en plus définis par des logiciels, nous prévoyons un développement accru des sources de carburant alternatives dans l'industrie automobile.

