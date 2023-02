DXC Technology descreve cinco tendências automotivas que reformularão nossa relação com carros nos próximos cinco anos.

Mudança para Software-Defined Vehicles (Veículos definidos por software) transformará a indústria automobilística global.

LONDRES, 9 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- ADXC Technology (NYSE: DXC), empresa líder em serviços de tecnologia global na lista da Fortune 500, previu cinco maneiras pelas quais a indústria automotiva reformulará nossa relação com os carros nos próximos cinco anos.

A mudança para veículos definidos por software está transformando todos os aspectos do setor automotivo — desde como os carros são projetados, a como são fabricados, até como os utilizamos e os mantemos. A relação do usuário de carros com o rico ecossistema de parceiros e serviços que compõem a indústria automobilística está mudando de maneira crucial. Especializada em software automotivo e modelos de negócios baseados em plataforma, a DXC e a Luxoft (uma empresa DXC), veem evidências de que essas cinco tendências estão acelerando.

1. O software em seu veículo será tão importante quanto o logotipo

Os carros de amanhã serão veículos definidos por software (SDVs), com seus recursos e funções controlados por software.

"Os SDVs serão mais conhecidos por sua experiência de usuário do que por seus atributos físicos. O Software criará uma conexão direta entre o fabricante do carro e o cliente, permitindo empresas automotivas baseadas em plataforma que prestam serviços personalizados de forma integrada aos clientes por meio de seus veículos", disse Matthias Bauhammer, líder global de Robotic Drive Offering na DXC Technology.

Essa troca de dados não se limitará a um único carro e a seu fabricante. "Dados de público" de milhões de veículos podem ser usados para oferecer serviços de mobilidade mais inteligentes em todo um ecossistema automotivo. Por exemplo, a Gaia-X 4 Future Mobility é uma iniciativa europeia para permitir a estreita interconectividade entre usuários de veículos, provedores de serviços, fabricantes e fornecedores. As aplicações incluem infraestrutura de tráfego inteligente, gerenciamento do ciclo de vida do veículo e gêmeos digitais para veículos autônomos.

2. Seu carro se renovará e oferecerá atualizações sob demanda.

Com os carros cada vez mais definidos por software e conectados à internet, sua capacidade de se autorreparar, autorrenovar e auto-atualizar aumentará.

"O software de nosso celular é atualizado regularmente, adicionando novos recursos, baixando aplicativos, atualizações e patches de segurança para corrigir problemas e tornar nossos dispositivos mais úteis. O carro pode ter um bom caminho a ser percorrido antes de se tornar tão dinâmico e interativo quanto o nossos celulares, mas está claro que estamos vendo uma evolução semelhante", disse Karsten Hoffmeister, diretor de Autonomous Drive da Luxoft.

A maioria das montadoras do mundo já está experimentando serviços sob demanda que fluem como software para os usuários. A BMW oferece atualizações para download por meio do aplicativo My BMW ou do cartão SIM integrado no veículo. A Volvo oferece atualizações de software "Over The Air (OTA)" aos clientes que são enviadas diretamente para seus veículos.

Algumas empresas de automóveis estão procurando monetizar atualizações de software. Em uma entrevista recente com a Bloomberg, o CEO da CARIAD, a empresa de software automotivo do Grupo Volkswagen, chegou a sugeriu que a condução autônoma pré-paga poderia estar no escopo.

3. Para a Geração Z, ter um carro pode ser algo do passado

A maneira como vivemos e trabalhamos está mudando. O trabalho híbrido reduz a necessidade de muitos funcionários se deslocarem para o trabalho de carro todos os dias. Muitas pessoas mais jovens podem desejar a conveniência de um carro, mas não o modelo de propriedade tradicional, que geralmente é caro, de alta responsabilidade e inflexível. Uma abordagem diferente para pegar a estrada é pagar por um veículo somente ao precisar de um, talvez por meio de um serviço de compartilhamento de carro por assinatura ou aluguel ponto a ponto. Com seus recursos sob demanda e controle remoto, os SDVs se prestam a esse tipo de serviço.

Vários fabricantes de veículos estão experimentando modelos de assinatura de veículos, incluindo Audi, Lexus, Nissan, Porsche e Volvo. Muitos terceiros também oferecem serviços de assinatura, incluindo empresas de aluguel de automóveis para as quais esta é uma extensão lógica de serviço para os serviços existentes. Start-ups como a Borrow planejam se concentrar em assinaturas de veículos elétricos.

Um exemplo inovador de um modelo de assinatura de mobilidade mista é a GetTransfer.com, que oferece aos clientes uma infinidade de serviços de contratação, locação e transferência de veículos em carros, helicópteros e aviões.

4. Seu carro marcará uma consulta com um mecânico antes que você saiba que ele tem um problema

"Como parte da Internet das Coisas (IoT), a conectividade integrada nos carros será usada para transmitir diagnósticos de veículos em tempo real que serão usados para planejar horários de manutenção preditiva cada vez mais sofisticados e convenientes", disse John Makin, estrategista automotivo da Luxoft.

O Feedback de análises avançadas impulsionadas por inteligência artificial (IA) permitirá que o carro sinalize problemas iminentes para a garagem, concessionária ou diretamente para o fabricante. As informações de diagnóstico serão compartilhadas com a mecânica com antecedência para poderem requisitar os componentes necessários. Essa tecnologia tirará parte da responsabilidade do motorista de detectar problemas de manutenção do carro, ao mesmo tempo em que aumenta a segurança nas estradas.

Por exemplo, a fabricante de veículos elétricos dos EUA Rivian, que oferece manutenção de veículos domésticos, afirma que tem a capacidade de realizar "diagnósticos abrangentes à distância por meio de nossa plataforma de veículos conectados. A maioria dos problemas pode ser identificada proativamente, graças ao nosso conjunto de sensores integrados e algoritmos preditivos associados. Com frequência, podemos lhe notificar antes mesmo de sentir um problema".

5. Seu futuro veículo elétrico pode ser alimentado por hidrogênio

As vendas globais de veículos elétricos (VE) estão aumentando. Na China, o maior mercado automotivo do mundo, os EVs já representam 21% do mercado. Segundo a consultoria AutoForecast Solutions, os EVs poderão representar um terço do mercado norte-americano e cerca de 26% dos veículos produzidos no mundo até 2029.

Dito isso, o aumento do custo das baterias de EV, longos tempos de espera para carros e peças e problemas com a expansão da infraestrutura de recarga conforme a crescente demanda já estão impactando a adoção. Em muitas cidades em todo o mundo, os motoristas de hoje precisam esperar mais de uma hora para carregar seus veículos em pontos de carregamento públicos.

Com seus recursos inteligentes de roteamento e otimização de energia, o SDVs pode mitigar muitos desses problemas; no entanto, a busca por alternativas viáveis de combustível para alimentá-los está ativa.

Os testes iniciais de células a combustível de hidrogênio no DLR Institute for Vehicle Concept da Alemanha em Stuttgart mostram que, com capacidade de tanque de 6,3 kg de hidrogênio, um veículo pode gerar por volta de 100 kWh de eletricidade. Isso equivale ao consumo médio mensal de uma residência individual. À medida que os veículos se tornam mais definidos por software, prevemos o desenvolvimento adicional de fontes alternativas de combustível em todo o setor automotivo.

Para mais informações, acesse o blog DXC: Cinco tendências automotivas que remodelarão nosso relacionamento com carros

