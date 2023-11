DXC Technology e AWS levam sua parceria estratégica ao próximo nível para oferecer o futuro da nuvem aos clientes

DXC e AWS expandem sua parceria estratégica existente para:

Acelerar a adoção da nuvem e a transformação digital para aproximadamente 1.000 clientes

Qualificar 15.000 profissionais da DXC com certificações AWS baseadas em funções nos próximos 5 anos para criar um banco de talentos líder do setor para funcionalidade de transformação na nuvem

Transformar a prestação de serviços da DXC em um modelo centrado na nuvem e de ativos leves

ASHBURN, Virgínia, 20 de novembro de 2023 /PRNewswire/ -- A DXC Technology (NYSE: DXC), empresa líder em serviços de tecnologia global da Fortune 500, e a Amazon Web Services, Inc. (AWS), anunciaram hoje que estão expandindo seu relacionamento de longa data para ajudar os clientes a acelerar sua jornada para uma TI moderna centrada na nuvem.

As empresas consultarão cerca de 1.000 dos maiores clientes de outsourcing de TI (ITO) da DXC para acelerar sua jornada para a principal nuvem do mundo. Ao transferir suas cargas de trabalho para a AWS, os clientes da DXC terão acesso aos mais altos níveis de confiabilidade e segurança, assim como a capacidade para aumentar a inovação, ao mesmo tempo que reduzem o custo de funcionamento da infraestrutura de TI. Além disso, a DXC, líder em integração de sistemas globais, selecionou a AWS como o provedor de nuvem preferido para promover a inovação e a eficiência em toda a sua empresa.

"Temos muito orgulho de trabalhar com a AWS para a modernização da infraestrutura de TI de nossos clientes", disse Mike Salvino, presidente do conselho, presidente e CEO, DXC. "Esta expansão do acordo nos incentiva e também incentiva nossos clientes a acelerar a migração de seus principais sistemas corporativos para a nuvem. Vamos aproveitar as principais tecnologias geradoras de IA, análise, computação, banco de dados, aprendizado de máquina e armazenamento da AWS para oferecer aos nossos clientes uma plataforma ideal para modernizar e aumentar suas cargas de trabalho essenciais. Esperamos que este caminho de transformação também contribua para a transição da DXC da estabilidade operacional para um desempenho superior."

"Juntos, a AWS e a DXC ajudarão a mudar o que é possível para os clientes corporativos e prepará-los para o sucesso a longo prazo", disse Adam Selipsky, CEO da AWS. "As empresas que adotam a nuvem veem benefícios imediatos, como aumento da inovação, custos mais baixos, com a capacidade para criar oportunidades novas e diferenciadas para crescimento. A AWS aposta na parceria com DXC para transformar sua prestação de serviços em um modelo centrado na nuvem, treinando mais de 15.000 profissionais na AWS."

Como parte desta expansão multianual de sua parceria, a DXC e a AWS vão construir três elementos estratégicos principais para beneficiar os clientes:

Migração e modernização aceleradas para a nuvem

Os clientes estão cada vez mais transformando suas plataformas de negócios essenciais de ambientes locais, que são típicos da terceirização da TI legada, para a flexibilidade, confiabilidade e escalabilidade da nuvem. A DXC e a AWS colaboram para dimensionar suas metodologias de migração, aceleradores de soluções e conhecimentos combinados em migrações para a nuvem em grande escala. Após a migração inicial, a DXC e a AWS continuarão a se relacionar conjuntamente com estes clientes para ajudá-los em suas jornadas de modernização.

Transformação da força de trabalho

A AWS e a DXC colaboram para expandir e aumentar significativamente o banco de talentos para habilidades em nuvem na DXC. Ambas as empresas se comprometem a treinar e certificar conjuntamente 15.000 profissionais da DXC nos próximos cinco anos, utilizando treinamento baseado em funções e experiências de aprendizagem. Isso destaca a DXC como líder na migração de cargas de trabalho de ambientes de TI legados para a nuvem e no gerenciamento de propriedades complexas de TI. Os clientes terão acesso a um banco ampliado de recursos altamente treinados e avançados, certificados pela AWS, para apoiar sua migração para a nuvem e objetivos de modernização.

Transformação de ativos

Juntas, a AWS e a DXC ajudarão os clientes a abandonar instalações antigas de data centers e ativos de TI em favor de uma tecnologia de nuvem ágil, segura e sustentável, fornecida pela a AWS Isso vai acelerar a adoção da nuvem e reduzir os custos operacionais para a DXC e seus clientes. A DXC também planeja ceder alguns de seus data centers existentes para partes interessadas.

Clientes da AWS e DXC, as partes interessadas, respondem ao acordo de transformação estratégica:

"Isso é uma ótima notícia", disse Silvia Gabrielle, CIO, Ferrari S.p.A. "A Ferrari trabalha em estreita colaboração com a DXC e a AWS, enquanto aproveitamos a inovação tecnológica na busca da excelência em design e artesanato. Ambas as empresas entendem a importância da confiabilidade, segurança e escalabilidade de nossos sistemas de tecnologia de informação e comunicação (TIC) para nossos negócios. Estes são os parceiros certos com os quais colaborar, enquanto a nossa vontade de progredir continua a nos motivar."

"Estamos muitos satisfeitos em fazer essa parceria com a DXC e a AWS para nos ajudar em nossa primeira jornada de transformação digital à medida que reunimos décadas de experiência no mercado de seguros, a expertise de nosso pessoal e o poder da tecnologia para oferecer velocidade, energia, agilidade e resiliência aos nossos clientes", disse Bob James, COO, Lloyds.

"A excelência operacional é essencial para atender às demandas de energia do mundo, e a Baker Hughes continua a transformar nossa infraestrutura para que possamos levar a energia adiante da melhor forma, tornando-a mais segura, limpa e eficiente para as pessoas e para o planeta", disse Anthony Krebs, diretor de tecnologia da Baker Hughes. "A aliança entre a AWS e a DXC, dois líderes da indústria, nos permitirá acelerar ainda mais a otimização de nossas operações."

"Um ambiente de TI moderno é essencial para as empresas expandirem seu envolvimento digital com os clientes e aproveitarem os dados para melhorar a tomada de decisões", disse Rick Villars, vice-presidente do Grupo, IDC. "Esta parceria transformacional entre a DXC e a AWS aborda as deficiências da infraestrutura legada, os déficits de competências da força de trabalho e os modelos de custos excessivamente intensos em capital, que são as maiores barreiras que impedem a modernização rápida.

Sobre a DXC Technology

A DXC Technology (NYSE: DXC) ajuda empresas globais a administrar seus sistemas e operações de missão crítica com a modernização de TI, otimização de arquiteturas de dados e garantia da segurança e escalabilidade em nuvens públicas, privadas e híbridas. As maiores empresas e organizações de setor público confiam na DXC para implantar serviços para impulsionar novos níveis de desempenho, a competitividade e a experiência do cliente em suas propriedades de TI. Saiba mais sobre como entregamos excelência para nossos clientes e colegas em DXC.com.

