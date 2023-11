DXC Technology und AWS heben ihre strategische Partnerschaft auf die nächste Stufe, um ihren Kunden die Zukunft der Cloud zu bieten

DXC und AWS erweitern ihre bestehende strategische Partnerschaft um:

Die Cloud-Einführung und die digitale Transformation für fast 1.000 Kunden beschleunigen

In den nächsten 5 Jahren 15.000 DXC-Fachleute mit rollenbasierten AWS-Zertifizierungen weiterzubilden und so einen branchenführenden Talentpool für Cloud-Transformationsfähigkeiten zu schaffen

Umwandlung der Servicebereitstellung von DXC in ein Cloud-zentriertes und Asset-Light-Modell

ASHBURN, Virginia, 20. November 2023 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE: DXC), ein führendes, weltweit tätiges Fortune-500-Unternehmen für Technologiedienstleistungen, und Amazon Web Services, Inc. (AWS) haben heute bekannt gegeben, dass sie ihre langjährige Zusammenarbeit ausbauen, um ihren Kunden dabei zu helfen, ihre Reise zu einer modernen, Cloud-zentrierten IT zu beschleunigen.

DXC Technology and AWS Take Their Strategic Partnership to the Next Level to Deliver the Future of Cloud for Customers

Die Unternehmen werden fast 1.000 der größten IT-Outsourcing (ITO)-Kunden von DXC beraten, um deren Umstieg auf die weltweit führende Cloud zu beschleunigen. Durch die Verlagerung ihrer Arbeitslasten zu AWS erhalten die Kunden von DXC Zugang zu einem Höchstmaß an Zuverlässigkeit und Sicherheit sowie die Möglichkeit, Innovationen zu fördern und gleichzeitig die Kosten für den Betrieb der IT-Infrastruktur zu senken. Außerdem hat sich DXC, ein führender globaler Systemintegrator, für AWS als bevorzugten Cloud-Anbieter entschieden, um Innovation und Effizienz im gesamten Unternehmen zu fördern.

„Wir sind stolz darauf, mit AWS zusammenzuarbeiten, um die IT-Infrastruktur unserer Kunden zu modernisieren", sagte Mike Salvino, Vorsitzender, President und CEO von DXC. „Diese erweiterte Vereinbarung ermutigt uns und unsere Kunden dazu, die Migration ihrer zentralen Unternehmenssysteme in die Cloud zu beschleunigen. Wir werden die führenden generativen KI-, Analyse-, Rechen-, Datenbank-, maschinelles Lernen- und Speichertechnologien von AWS nutzen, um unseren Kunden eine ideale Plattform für die Modernisierung und das Wachstum ihrer wichtigen Arbeitslasten zu bieten. Wir erwarten, dass dieser Transformationsweg auch dazu beitragen wird, DXC von operationeller Stabilität zu höherer Leistung zu führen."

„Gemeinsam werden AWS und DXC dazu beitragen, die Möglichkeiten für Unternehmenskunden zu verändern und sie für einen langfristigen Erfolg zu rüsten", sagt Adam Selipsky, CEO von AWS. „Unternehmen, die sich für die Cloud entscheiden, sehen sofortige Vorteile wie mehr Innovation, niedrigere Kosten und die Möglichkeit, neue und differenzierte Wachstumsmöglichkeiten zu schaffen. AWS verpflichtet sich, mit DXC zusammenzuarbeiten, um die Servicebereitstellung in ein Cloud-zentriertes Modell umzuwandeln, indem mehr als 15.000 Fachkräfte auf AWS geschult werden."

Im Rahmen dieser mehrjährigen Erweiterung ihrer Partnerschaft werden DXC und AWS drei strategische Schlüsselelemente zum Nutzen ihrer Kunden aufbauen:

Beschleunigte Cloud-Migration und -Modernisierung

Die Kunden stellen ihre Kerngeschäftsplattformen zunehmend von On-Premises-Umgebungen, die typisch für das Outsourcing von Legacy-IT sind, auf die Flexibilität, Zuverlässigkeit und Skalierbarkeit der Cloud um. DXC und AWS arbeiten zusammen, um ihre Migrationsmethoden, Lösungsbeschleuniger und ihr gemeinsames Know-how bei groß angelegten Cloud-Migrationen zu erweitern. Nach der anfänglichen Migration werden DXC und AWS weiterhin gemeinsam mit diesen Kunden zusammenarbeiten, um sie bei ihrer Modernisierungsreise zu unterstützen.

Transformation der Belegschaft

AWS und DXC arbeiten zusammen, um den Talentpool für Cloud-Kompetenzen bei DXC deutlich zu erweitern und zu vertiefen. Beide Unternehmen verpflichten sich, in den nächsten fünf Jahren gemeinsam 15.000 DXC-Fachkräfte zu schulen und zu zertifizieren, indem sie rollenbasierte Schulungen und Lernerfahrungen nutzen. Dies unterstreicht die führende Rolle von DXC bei der Migration von Workloads aus alten IT-Umgebungen in die Cloud und bei der Verwaltung komplexer IT-Bestände. Kunden haben Zugang zu einem erweiterten Pool an hochqualifizierten und fortschrittlichen AWS-zertifizierten Ressourcen, die sie bei ihrer Cloud-Migration und ihren Modernisierungszielen unterstützen.

Transformation von Vermögenswerten

Gemeinsam werden AWS und DXC ihren Kunden dabei helfen, veraltete Rechenzentren und IT-Anlagen zugunsten der flexiblen, sicheren und nachhaltigen Cloud-Technologie von AWS zu verlassen. Dies wird die Einführung der Cloud beschleunigen und die Betriebskosten für DXC und seine Kunden senken. DXC plant außerdem, einige seiner bestehenden Rechenzentren an interessierte Parteien zu veräußern.

Kunden von AWS und DXC, Stakeholder reagieren auf die Vereinbarung zur strategischen Transformation:

„Das sind großartige Neuigkeiten", sagte Silvia Gabrielle, CIO, Ferrari S.p.A. „Ferrari arbeitet eng mit DXC und AWS zusammen, um technologische Innovationen zu nutzen und Exzellenz im Design und Handwerk anzustreben. Beide Unternehmen wissen, wie wichtig die Zuverlässigkeit, Sicherheit und Skalierbarkeit unserer Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) für unser Geschäft ist. Das sind die richtigen Partner, mit denen wir zusammenarbeiten, denn unser Wille zum Fortschritt treibt uns weiter an."

„Wir freuen uns, mit DXC und AWS zusammenzuarbeiten, um uns auf unserem Weg der digitalen Transformation zu unterstützen. Wir bringen unsere jahrzehntelange Erfahrung im Versicherungsmarkt, das Know-how unserer Mitarbeiter und die Leistungsfähigkeit der Technologie zusammen, um unseren Kunden Geschwindigkeit, Energie, Agilität und Widerstandsfähigkeit zu bieten", sagte Bob James, COO von Lloyds.

„Operative Exzellenz ist entscheidend, um den Energiebedarf der Welt zu decken. Baker Hughes baut seine Infrastruktur weiter um, damit wir die Energie bestmöglich voranbringen und sie für die Menschen und den Planeten sicherer, sauberer und effizienter machen können", sagte Chief Technology Officer Anthony Krebs von Baker Hughes. „Die Allianz zwischen AWS und DXC, zwei Branchenführern, wird es uns ermöglichen, die Optimierung unseres Betriebs weiter zu beschleunigen".

„Eine moderne IT-Umgebung ist entscheidend für Unternehmen, die ihre digitale Kundenbindung erweitern und Daten nutzen, um die Entscheidungsfindung zu verbessern", sagte Rick Villars, Group Vice President, IDC. "Diese transformative Partnerschaft zwischen DXC und AWS befasst sich mit den Unzulänglichkeiten der alten Infrastruktur, dem Mangel an Fachkräften und den übermäßig kapitalintensiven Kostenmodellen, die die größten Hindernisse für eine zeitnahe Modernisierung darstellen."

Zukunftsgerichtete Aussagen

Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich nicht direkt und ausschließlich auf historische Fakten beziehen, stellen „zukunftsgerichtete Aussagen" dar. Diese Aussagen geben die gegenwärtigen Erwartungen und Überzeugungen wieder. Es kann nicht zugesichert werden, dass die in solchen Aussagen beschriebenen Ergebnisse erreicht werden. Solche Aussagen unterliegen zahlreichen Annahmen, Risiken, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in diesen Aussagen beschriebenen abweichen, von denen viele außerhalb unserer Kontrolle liegen. Eine schriftliche Beschreibung dieser Faktoren findet sich im Abschnitt „Risikofaktoren" im Jahresbericht von DXC auf Formblatt 10-K für das am 30. Juni 2023 zu Ende gegangene Geschäftsjahr sowie in allen aktualisierten Informationen in späteren SEC-Einreichungen. Es kann nicht zugesichert werden, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten Ziele oder Pläne erreicht werden können oder werden und die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht zu sehr auf solche Aussagen zu verlassen, die sich nur auf den Zeitpunkt beziehen, an dem sie gemacht wurden. Wir sind nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu veröffentlichen oder über Ereignisse oder Umstände zu berichten, die nach dem Datum dieses Berichts eintreten, oder das Eintreten unvorhergesehener Ereignisse zu berücksichtigen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Informationen zu DXC Technology

DXC Technology (NYSE: DXC) unterstützt weltweit tätige Unternehmen dabei, ihre unternehmenskritischen Systeme und Abläufe zu betreiben und gleichzeitig die IT zu modernisieren, Datenarchitekturen zu optimieren sowie Sicherheit und Skalierbarkeit in öffentlichen, privaten und hybriden Clouds zu gewährleisten. Die weltweit größten Unternehmen und Organisationen des öffentlichen Sektors vertrauen auf DXC, wenn es um die Bereitstellung von Dienstleistungen geht, die ein neues Niveau an Leistung, Wettbewerbsfähigkeit und Kundenerfahrung in ihren IT-Umgebungen ermöglichen. Auf DXC.com erfahren Sie mehr darüber, wie wir für unsere Kunden und Kollegen Spitzenleistungen erbringen.

