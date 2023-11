DXC Technology et AWS font passer leur partenariat stratégique au niveau supérieur pour offrir aux clients l'avenir du cloud

DXC et AWS renforcent leur partenariat stratégique existant pour :

Accélérer l'adoption du cloud et la transformation numérique pour près de 1 000 clients

Améliorer les compétences de 15 000 professionnels de DXC grâce à des certifications AWS basées sur les rôles au cours des 5 prochaines années, créant ainsi une réserve de talents de premier plan pour la capacité de transformation du cloud

Transformer la prestation de services de DXC en un modèle centré sur le cloud et doté de peu d'actifs

ASHBURN, Virginie, 21 novembre 2023 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE : DXC), l'une des principales sociétés mondiales de services technologiques figurant au classement Fortune 500, et Amazon Web Services, Inc. (AWS), ont annoncé aujourd'hui le renforcement de leur relation de longue date afin d'aider les clients à accélérer leur parcours vers une informatique moderne et centrée sur le cloud.

Les entreprises conseilleront près de 1 000 des plus grands clients de DXC dans le domaine de l'externalisation des technologies de l'information (ITO) afin d'accélérer leur passage au meilleur cloud du monde. En transférant leurs charges de travail à AWS, les clients de DXC auront accès aux niveaux de fiabilité et de sécurité les plus élevés, ainsi qu'à la possibilité d'accroître l'innovation, tout en réduisant les coûts d'exploitation de l'infrastructure informatique. En outre, DXC, intégrateur de systèmes mondial de premier plan, a choisi AWS comme fournisseur privilégié de services de cloud afin de stimuler l'innovation et l'efficacité dans l'ensemble de son organisation.

« Nous sommes fiers de travailler avec AWS pour moderniser l'infrastructure informatique de nos clients », a déclaré Mike Salvino, président du conseil d'administration et PDG de DXC. « Cet accord élargi nous incite, ainsi que nos clients, à accélérer la migration de leurs principaux systèmes d'entreprise vers le cloud. Nous tirerons parti des technologies de pointe d'AWS en matière d'IA générative, d'analyse, de calcul, de base de données, d'apprentissage automatique et de stockage pour offrir à nos clients une plateforme idéale permettant de moderniser et de développer leurs charges de travail critiques. Nous nous attendons à ce que ce chemin de transformation contribue également à assurer la transition de DXC de la stabilité opérationnelle vers une performance supérieure. »

« nsemble, AWS et DXC contribueront à changer ce qui est possible pour les entreprises clientes et à les préparer à un succès à long terme », a déclaré Adam Selipsky, PDG d'AWS. « Les entreprises qui s'appuient sur le cloud en tirent des avantages immédiats tels que le renforcement de l'innovation, la réduction des coûts et la possibilité de créer des opportunités de croissance nouvelles et différenciées. AWS s'engage à travailler en partenariat avec DXC pour transformer sa prestation de services en un modèle axé sur le cloud en formant plus de 15 000 professionnels sur AWS. »

Dans le cadre de cette extension pluriannuelle de leur partenariat, DXC et AWS mettront en place trois éléments stratégiques clés au profit des clients :

Une modernisation et une migration accélérées vers le cloud

Les clients transforment de plus en plus leurs plateformes commerciales de base, les faisant passer d'environnements sur site, caractéristiques de l'externalisation informatique traditionnelle, à la flexibilité, à la fiabilité et à l'évolutivité du cloud. DXC et AWS collaborent pour développer leurs méthodologies de migration, leurs accélérateurs de solutions et leur expertise combinée en matière de migrations à grande échelle vers le cloud. Après la migration initiale, DXC et AWS continueront à collaborer avec ces clients pour les aider dans leur processus de modernisation.

Une transformation de la main d'œuvre

AWS et DXC collaborent afin d'élargir et d'approfondir de manière significative la réserve de talents dans le domaine du cloud au sein de DXC. Les deux entreprises s'engagent à former et certifier conjointement 15 000 professionnels de DXC au cours des cinq prochaines années, grâce à des expériences de formation et d'apprentissage basées sur les rôles. Cela souligne le fait que DXC est un leader dans la migration des charges de travail des environnements informatiques existants vers le cloud et dans la gestion de structures informatiques complexes. Les clients auront accès à un plus grand nombre de ressources certifiées AWS hautement qualifiées et avancées pour réaliser leurs objectifs de migration et de modernisation du cloud.

Une transformation des actifs

Ensemble, AWS et DXC aideront les clients à abandonner les installations vieillissantes des centres de données et les actifs informatiques pour adopter la technologie flexible, sécurisée et durable du cloud fournie par AWS. Cette démarche permettra d'accélérer l'adoption du cloud et de réduire les coûts d'exploitation pour DXC et ses clients. DXC prévoit également de céder certains de ses centres de données existants à des parties intéressées.

Réactions des clients d'AWS et de DXC et des parties prenantes à l'accord de transformation stratégique :

« C'est une excellente nouvelle », a déclaré Silvia Gabrielle, directeur informatique de Ferrari S.p.A. « Ferrari travaille en étroite collaboration avec DXC et AWS, car nous tirons parti des innovations technologiques pour parvenir à l'excellence en matière de design et d'artisanat. Les deux entreprises comprennent l'importance de la fiabilité, de la sécurité et de l'évolutivité de nos systèmes de technologies de l'information et de la communication (TIC) pour notre entreprise. CCe sont les bons partenaires avec qui collaborer, car nous sommes toujours animés par la volonté de progresser. »

« Nous sommes ravis de travailler en collaboration avec DXC et AWS pour nous accompagner dans notre parcours de transformation numérique d'abord, car nous réunissons nos décennies d'expérience sur le marché de l'assurance, l'expertise de nos collaborateurs et la puissance de la technologie, pour offrir vitesse, énergie, souplesse et résilience à nos clients », a déclaré Bob James, directeur de l'exploitation, Lloyds.

« L'excellence opérationnelle est essentielle pour satisfaire la demande mondiale en énergie, et Baker Hughes continue de transformer son infrastructure afin de faire évoluer au mieux l'énergie, en la rendant plus sûre, plus propre et plus efficace pour les personnes et la planète », a déclaré Anthony Krebs, directeur de la technologie chez Baker Hughes. « L'alliance entre AWS et DXC, deux leaders du secteur, nous permettra d'accélérer davantage l'optimisation de nos opérations. »

« Un environnement informatique moderne est essentiel pour que les entreprises améliorent leur engagement numérique auprès des clients et tirent parti des données pour améliorer la prise de décision », a déclaré Rick Villars, vice-président du groupe, IDC. « Ce partenariat transformationnel entre DXC et AWS permet de combler les lacunes de l'infrastructure existante, les déficits de compétences de la main-d'œuvre et les modèles de coûts qui nécessitent des investissements excessifs, qui constituent les plus grands obstacles à une modernisation opportune. »

