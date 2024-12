DXC Technology nommée entreprise de l'année au cours des Prix européens de la technologie

BUDAPEST, Hongrie, 4 décembre 2024 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE : DXC), un fournisseur mondial de services technologiques figurant au classement Fortune 500, a été nommé « Entreprise de l'année » lors des Prix européens de la technologie 2024. Ce prix récompense les contributions exceptionnelles de DXC en matière d'innovation, de solutions centrées sur le client et de leadership dans la transformation de l'industrie à travers l'Europe.

Organisés par le Professional and Business Excellence Institute, les Prix européens de la technologie récompensent les entreprises et les professionnels qui excellent dans l'avancement de la technologie et la promotion de l'innovation. La cérémonie de cette année, qui s'est tenue au palais historique de Gundel à Budapest, a rassemblé les principaux dirigeants européens du secteur des technologies afin de rendre hommage aux organisations qui ont un impact durable. DXC a été reconnue pour être l'épine dorsale dans les efforts de modernisation de ses clients, pour ses solutions numériques innovantes, pour son engagement ferme envers la durabilité et son succès dans l'habilitation des entreprises européennes à exceller dans un paysage numérique en évolution rapide.

« Le fait d'être nommé ‹Entreprise de l'année› est un hommage au travail exceptionnel de notre équipe et à la confiance de nos clients à travers l'Europe », a déclaré Juan Parra, directeur général de DXC pour l'Europe. « Cette distinction reflète notre engagement à fournir à nos clients des innovations, des talents d'ingénierie et une connaissance inégalée de l'industrie, avec une excellence opérationnelle à grande échelle. Nous sommes motivés pour continuer à façonner l'avenir de la technologie et à entreprendre des changements transformateurs. »

Dans leur cinquième année, les Prix européens de la technologie mettent en évidence les leaders dans des catégories telles que les solutions SaaS, la cybersécurité, l'intelligence artificielle, l'innovation médicale, et bien d'autres encore.

Pour plus d'informations sur les Prix européens de la technologie et la liste des lauréats, consultez le site The European Awards.

Déclarations prospectives

Toutes les déclarations contenues dans le présent communiqué de presse qui ne se rapportent pas directement et exclusivement à des faits historiques constituent des déclarations prospectives. Ces déclarations représentent les attentes et les convictions actuelles, et rien ne garantit que les résultats, les objectifs ou les plans énoncés dans les déclarations prospectives pourront être atteints ou le seront. Ces déclarations sont soumises à de nombreuses hypothèses, risques, incertitudes et autres facteurs susceptibles de provoquer un écart sensible entre les résultats réels et ceux décrits dans ces déclarations, dont beaucoup sont indépendants de notre volonté. Pour une description écrite de ces facteurs, voir la section intitulée « Risk Factors » dans le rapport annuel de DXC sur le formulaire 10-K pour l'exercice clos le 31 mars 2024, et toute information de mise à jour dans les rapports déposés ultérieurement auprès de la SEC. Le lecteur est invité à ne pas se fier indûment à ces déclarations qui ne sont valables qu'à la date à laquelle elles ont été faites. Nous ne nous engageons pas à mettre à jour ni à publier des révisions des déclarations prospectives, ni à signaler des événements ou des circonstances postérieurs à la date du présent document, ni à refléter la survenance d'événements imprévus, sauf si la loi l'exige.

À propos de DXC Technology

DXC Technology (NYSE : DXC) aide les entreprises internationales à gérer leurs systèmes et opérations critiques tout en modernisant les capacités IT, en optimisant les architectures de données et en garantissant la sécurité et l'évolutivité dans les clouds publics, privés et hybrides. Les plus grandes entreprises et organisations du secteur public du monde font confiance à DXC pour déployer des services permettant d'atteindre de nouveaux sommets en matière de performance, de compétitivité et d'expérience client à travers leurs actifs IT. Découvrez comment nous apportons l'excellence à nos clients et à nos collègues de DXC.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2572560/DXC_Technology_Company_DXC_Technology_Named_Company_of_the_Year.jpg

Contact - Aleksandra Andreasik-Binkowska, marketing et communication Pologne, [email protected] ; Roger Sachs, CFA, vice-président des relations avec les investisseurs, +1-201 259-0801, [email protected]