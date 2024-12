DXC Technology wird bei den European Technology Awards zum Unternehmen des Jahres gekürt

BUDAPEST, Ungarn, 4. Dezember 2024 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE: DXC), ein globaler Fortune-500-Technologiedienstleister, wurde bei den European Technology Awards 2024 zum „Unternehmen des Jahres" gekürt. Die Auszeichnung würdigt die außergewöhnlichen Beiträge von DXC zu Innovationen, kundenorientierten Lösungen und die führende Rolle bei der Transformation der Branche in Europa.

Mit den European Technology Awards, die vom Professional and Business Excellence Institute organisiert werden, werden Unternehmen und Fachleute ausgezeichnet, die sich durch technologische Fortschritte und die Förderung von Innovationen auszeichnen. Die diesjährige Preisverleihung fand im historischen Gundel-Palast in Budapest statt und brachte Europas führende Technologieexperten zusammen, um Organisationen zu ehren, die eine nachhaltige Wirkung erzielen. DXC wurde dafür ausgezeichnet, dass es das Rückgrat der Modernisierungsprozesse seiner Kunden ist, für seine innovativen digitalen Lösungen, sein unerschütterliches Engagement für Nachhaltigkeit und seinen Erfolg bei der Unterstützung europäischer Unternehmen, sich in einer sich schnell entwickelnden digitalen Landschaft zu behaupten.

„Die Ernennung zum ,Unternehmen des Jahres' ist eine Anerkennung für die herausragenden Leistungen unseres Teams und das Vertrauen unserer Kunden in ganz Europa", sagte Juan Parra, Geschäftsführer von DXC für Europa. „Diese Auszeichnung spiegelt unser Engagement wider, unseren Kunden Innovationen, technisches Talent und unübertroffene Branchenkenntnisse zu bieten, und zwar in Verbindung mit einem hervorragenden Betriebsergebnis. Wir freuen uns darauf, auch weiterhin die Zukunft der Technologie zu gestalten und transformative Veränderungen voranzutreiben."

In ihrem fünften Jahr beleuchten die European Technology Awards führende Unternehmen in Kategorien wie SaaS-Lösungen, Cybersicherheit, künstliche Intelligenz, medizinische Innovation und mehr.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich nicht direkt und ausschließlich auf historische Fakten beziehen, stellen „zukunftsgerichtete Aussagen" dar. Diese Aussagen stellen aktuelle Erwartungen und Überzeugungen dar, und es kann nicht garantiert werden, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten Ergebnisse, Ziele oder Pläne erreicht werden können oder werden. Solche Aussagen unterliegen zahlreichen Annahmen, Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in diesen Aussagen beschriebenen abweichen, wobei viele dieser Faktoren außerhalb unserer Kontrolle liegen. Eine schriftliche Beschreibung dieser Faktoren finden Sie im Abschnitt „Risk Factors" im Jahresbericht von DXC auf Form 10-K für das am 31. März 2024 zu Ende gegangene Geschäftsjahr sowie in allen aktualisierten Informationen in späteren SEC-Einreichungen. Die Leser werden davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf solche Aussagen zu verlassen, die nur zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung Gültigkeit haben. Wir sind nicht dazu verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu veröffentlichen oder über Ereignisse oder Umstände zu berichten, die nach dem Datum dieses Dokuments eingetreten sind, oder das Eintreten unvorhergesehener Ereignisse zu berücksichtigen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Informationen zu DXC Technology

DXC Technology (NYSE: DXC) unterstützt weltweit tätige Unternehmen dabei, ihre geschäftskritischen Systeme und Abläufe zu betreiben und gleichzeitig die IT zu modernisieren, Datenarchitekturen zu optimieren sowie Sicherheit und Skalierbarkeit in öffentlichen, privaten und hybriden Clouds zu gewährleisten. Die weltweit größten Unternehmen und Organisationen des öffentlichen Sektors vertrauen auf DXC, wenn es um die Bereitstellung von Services geht, die ein neues Niveau an Leistung, Wettbewerbsfähigkeit und Kundenerfahrung in ihren IT-Umgebungen ermöglichen. Auf DXC.com erfahren Sie mehr darüber, wie wir für unsere Kunden und Kollegen Spitzenleistungen erbringen.

