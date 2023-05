DXC Technology réalise une migration majeure du centre de données pour le marché de l'assurance de Londres

70 milliards de lignes de données, 700 actifs informatiques et plus de 200 applications commerciales ont été déplacés avec succès dans le cadre de l'une des migrations de centres de données les plus ambitieuses au monde

Soutenir la transformation vers un marché de l'assurance londonien meilleur, plus rapide et moins cher

LONDRES, 4 mai 2023 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE: DXC), l'un des principaux fournisseurs mondiaux de services technologiques figurant au classement Fortune 500, travaillant en étroite collaboration avec les coentreprises du marché de Londres (XIS et XCS), a achevé avec succès une migration majeure du centre de données, une étape clé dans la transformation pluriannuelle du plus grand marché de l'assurance au monde.

Étape importante dans le parcours du marché de l'assurance vers le cloud, la migration du centre de données renforcera la résilience, la sécurité et l'agilité, tout en jetant les bases d'une transformation numérique plus poussée et d'une amélioration continue.

Cette entreprise de grande envergure a nécessité la contribution et la coordination de plusieurs grandes organisations du monde de l'assurance, notamment la Lloyd's of London, l'International Underwriting Association (IUA), la Lloyd's Market Association (LMA) et la London & International Insurance Brokers Association (LIIBA).

Au cours d'un seul week-end de février, DXC a déplacé plus de 70 milliards de lignes de données, 700 actifs informatiques, plus de 200 applications commerciales critiques et plusieurs types de bases de données vers une solution de centre de données d'entreprise sur site simplifiée et plus avancée. Une période d'« hypercare » s'est achevée avec succès à la fin du mois d'avril, signalant l'achèvement de la phase de migration.

Plus de 500 ingénieurs internationaux et un vaste réseau de partenaires technologiques ont collaboré à la migration, couvrant trois environnements critiques : production, reprise après sinistre et service de test.

En tant que plus grand centre d'assurance au monde, le marché londonien de l'assurance représente 7,6 % du marché mondial de la (ré)assurance commerciale, emploie 47 000 personnes au Royaume-Uni et représente près d'un quart du PIB de la ville de Londres.

« L'achèvement de la migration du centre de données a été un important facteur de confiance pour le marché et place la pile technologique sur une infrastructure basée sur le nuage beaucoup plus résiliente et plus performante », a déclaré Bob James, directeur d'exploitation chez Lloyd's. « Ceci, ainsi que la réalisation de deux des cinq séquences du plan Blueprint Two, nous fait progresser vers une manière meilleure, plus rapide et moins chère de faire des affaires sur le marché de l'assurance de la Lloyd's et de Londres »

« DXC est le partenaire technologique de confiance du marché londonien de l'assurance, le transformant d'un ensemble de processus analogiques largement basés sur le papier en un marché numérique, efficace et axé sur les données. En franchissant cette étape majeure, nous franchissons un pas important dans la transformation numérique du marché dans le cadre de notre engagement plus large avec le programme Lloyd's Blueprint Two », a déclaré Chris Halbard, PDG des coentreprise du marché londonien.

« Ce programme complexe est l'aboutissement d'années de planification approfondie entre DXC, les coentreprise, les représentants des associations du marché, y compris la LMA et la LIIBA, et nos clients. Selon nous, il s'agit de l'une des migrations de centres de données les plus ambitieuses au monde, et le fait qu'elle ait été menée à bien témoigne de l'expertise des équipes », a déclaré Andy Evans, directeur de la livraison chez DXC Technology.

Constituées de participations de DXC, de l'International Underwriting Association et de la Lloyd's, les coentreprises fournissent des services de traitement des affaires (BPS) au marché de l'assurance londonien depuis plus de 20 ans, gérant plus de 3,7 millions de soumissions de primes et de demandes d'indemnisation, et plus de 200 millions de messages par an.

« L'ampleur de cette migration de données est extraordinaire et a nécessité une collaboration intensive entre DXC, les coentreprises et les sociétés du marché de l'assurance londonien », a déclaré Louise Day, directrice des opérations de l'International Underwriting Association.

« Il s'agissait d'un projet extrêmement important mené par les équipes de DXC et de la coentreprise. Une planification méticuleuse, l'exécution de la livraison et une collaboration exceptionnelle avec la communauté des clients ont été la recette du succès », a déclaré Rob Myers, directeur des opérations, LMA.

À propos de DXC Technology

DXC Technology (NYSE : DXC) aide les entreprises internationales à gérer leurs systèmes et opérations critiques tout en modernisant l'informatique, en optimisant les architectures de données et en garantissant la sécurité et l'évolutivité dans les clouds publics, privés et hybrides. Les plus grandes entreprises du monde et les organisations du secteur public font confiance à DXC pour déployer des services permettant d'atteindre de nouveaux niveaux de performance, de compétitivité et d'expérience client sur l'ensemble de leur parc informatique. Découvrez comment nous offrons l'excellence à nos clients et collègues sur DXC.com.

À propos des coentreprises du marché londonien (XIS et XCS)

Les coentreprises sont constituées de XIS (Ins-Sure Holdings Limited) et de XCS (Xchanging Claims Services Limited). Les coentreprises, qui emploient environ 1 400 personnes, fournissent depuis 2001 des services de back-office et de technologie au marché de l'assurance de la Lloyd's et de la compagnie de Londres.

