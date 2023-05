DXC Technology schließt große Rechenzentrumsmigration für den Londoner Versicherungsmarkt ab

70 Milliarden Datenzeilen, 700 IT-Assets und über 200 Geschäftsanwendungen wurden in einer der ehrgeizigsten Rechenzentrumsmigrationen der Welt erfolgreich verschoben

Unterstützt die Transformation zu einem besseren, schnelleren und billigeren Versicherungsmarktplatz in London

LONDON, 4. Mai 2023 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE: DXC), ein führender globaler Fortune 500 Technologiedienstleister hat in enger Zusammenarbeit mit den London Market Joint Ventures (XIS und XCS) eine große Rechenzentrumsmigration erfolgreich abgeschlossen, ein wichtiger Meilenstein in der mehrjährigen Umgestaltung des weltgrößten Versicherungsmarktes.

DXC Technology Completes Major Data Center Migration for London Insurance Market (Credit: Adobe Stock)

Die Rechenzentrumsmigration ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg des Versicherungsmarktes in die Cloud und wird die Ausfallsicherheit, Sicherheit und Agilität verbessern und gleichzeitig die Grundlagen für die weitere digitale Transformation und kontinuierliche Verbesserung schaffen.

Dieses umfangreiche Vorhaben erforderte den entscheidenden Input und die Koordination von mehreren großen Organisationen in der Versicherungswelt, darunter Lloyd's of London, die International Underwriting Association (IUA), die Lloyd's Market Association (LMA) und die London & International Insurance Brokers Association (LIIBA).

Im Laufe eines einzigen Wochenendes im Februar hat DXC über 70 Milliarden Datenzeilen, 700 IT-Assets, über 200 missionsentscheidende Geschäftsanwendungen und mehrere Datenbanktypen in eine vereinfachte und fortschrittlichere On-Premise-Lösung für Unternehmensrechenzentren verschoben. Ende April wurde eine „Hypercare"-Phase erfolgreich abgeschlossen, was den Abschluss der Migrationsphase signalisierte.

Mehr als 500 Ingenieure weltweit und ein umfangreiches Netzwerk von Technologiepartnern arbeiteten an der Migration, die drei missionsentscheidende Umgebungen umfasste: Produktion, Notfallwiederherstellung und Testservice.

Als größtes Versicherungszentrum der Welt repräsentiert der Londoner Versicherungsmarkt 7,6 % des globalen kommerziellen (Rück-)Versicherungsmarktes, beschäftigt 47.000 Menschen im gesamten Vereinigten Königreich und macht fast ein Viertel des BIP der City of London aus.

„Der Abschluss der Migration des Rechenzentrums war ein wichtiger Vertrauensbaustein für den Markt und stellt den Technologie-Stack auf eine wesentlich stabilere und leistungsfähigere Cloud-basierte Infrastruktur", sagte Bob James, Chief Operations Officer von Lloyd's. „Zusammen mit der Umsetzung von zwei der fünf Sequenzen des Blueprint Two Plans bringt uns dies voran auf dem Weg zu einer besseren, schnelleren und billigeren Art und Weise, Geschäfte auf dem Versicherungsmarkt von Lloyd's und London zu tätigen."

„DXC ist der bewährte Technologiepartner des Londoner Versicherungsmarktes, der diesen von einem weitgehend papierbasierten, analogen Prozess zu einem digitalen, effizienten und datenorientierten Marktplatz umgestaltet hat. Mit dem Erreichen dieses wichtigen Meilensteins machen wir einen wichtigen Schritt in der digitalen Transformation des Marktes als Teil unseres umfassenderen Engagements im Rahmen des Lloyd's Blueprint Two Programms", sagte Chris Halbard, CEO der London Market Joint Ventures.

„Dieses komplexe Programm ist der Höhepunkt jahrelanger umfangreicher Planung zwischen DXC, der Joint Ventures, Vertretern von Marktverbänden wie LMA und LIIBA und unseren Kunden. Nach unserer Einschätzung handelt es sich um eine der ehrgeizigsten Rechenzentrumsmigrationen der Welt, und es zeugt von der Kompetenz der Teams, dass sie erfolgreich abgeschlossen wurde", so Andy Evans, Delivery Director bei DXC Technology.

Die Joint Ventures an denen DXC, die International Underwriting Association und Lloyd's beteiligt sind, bieten seit über 20 Jahren Business Process Services (BPS) für den Londoner Versicherungsmarkt an, verwalten über 3,7 Millionen Prämien- und Schadensmeldungen und bearbeiten jährlich über 200 Millionen Nachrichten.

Zusätzliche Zitate

„Das Ausmaß dieser Datenmigration ist außergewöhnlich und erforderte eine intensive Zusammenarbeit zwischen DXC, den Joint Ventures und den Unternehmen des London-Versicherungsmarktes", sagte Louise Day, Director of Operations, International Underwriting Association.

„Dies war ein äußerst wichtiges Projekt unter der Leitung von DXC und Joint Venture-Teams. Sorgfältige Planung, die Ausführung der Lieferung und eine außergewöhnliche Zusammenarbeit mit der Kundengemeinschaft waren das Erfolgsrezept", sagte Rob Myers, Operations Director, LMA.

Informationen zu DXC Technology

DXC Technology (NYSE: DXC) unterstützt weltweit tätige Unternehmen dabei, ihre missionsentscheidenden Systeme und Abläufe zu betreiben und gleichzeitig die IT zu modernisieren, Datenarchitekturen zu optimieren sowie Sicherheit und Skalierbarkeit in öffentlichen, privaten und hybriden Clouds zu gewährleisten. Die weltweit größten Unternehmen und Organisationen des öffentlichen Dienstes vertrauen auf DXC, wenn es darum geht, Services bereitzustellen, um neue Maßstäbe in Bezug auf Leistung, Wettbewerbsfähigkeit und Kundenerlebnis in ihren IT-Umgebungen zu setzen. Erfahren Sie auf DXC.com mehr darüber, wie wir für unsere Kunden und Kollegen Spitzenleistungen erbringen.

Über die London Market Joint Ventures (XIS und XCS)

Die Joint Ventures oder JV bestehen aus XIS (Ins-Sure Holdings Limited) und XCS (Xchanging Claims Services Limited). Mit rund 1.400 Mitarbeitern, die Joint Ventures unterstützen, bieten sie seit 2001 Back-Office- und Technologiedienstleistungen für den Londoner Versicherungsmarkt von Lloyd's und Unternehmen an.

Jonathan Batty, DXC Technology, [email protected]

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2069737/DXC_Technology_Company_DXC_Technology_Completes_Major_Data_Cente.jpg

SOURCE DXC Technology Company