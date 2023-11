DXC Technology remporte un contrat majeur avec Alstom pour l'accompagner dans sa transformation digitale et sa stratégie d'innovation

Pour les 5 prochaines années, DXC Technology délivrera les services IT pour accompagner l'initiative d'Alstom vers une mobilité durable

PARIS, 7 novembre 2023 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE : DXC), l'un des principaux fournisseurs mondiaux de services technologiques figurant au classement Fortune 500, a annoncé la signature d'un contrat qui couvrira l'ensemble du système d'information d'Alstom.

En renouvelant le partenariat déjà existant entre les deux organisations, DXC accompagnera Alstom dans sa transformation numérique et son ambition de fournir des solutions de mobilité innovantes et durables.

Pour devenir l'acteur mondial le plus performant du marché, Alstom avait besoin d'optimiser son infrastructure cloud. Alstom, a renouvelé sa confiance à DXC, partenaire de longue date, pour l'accompagner dans les nouveaux enjeux de la mobilité.

Dans le cadre de ce nouveau contrat, DXC développera une stratégie cloud optimale aux coûts maitrisés sur un projet d'ampleur comprenant 122 sites. Avec des outils de pointe et les meilleures pratiques agiles DXC rationalisera l'urbanisation des infrastructures d'Alstom et modernisera les applications d'entreprise, dont SAP. Pour protéger ses données et contrôler ses coûts, DXC aidera Alstom à conserver son infrastructure de data center sur certains sites.

« Pour accélérer l'agilité de l'entreprise et jeter les bases de la croissance future, nous avions besoin d'une infrastructure sécurisée et flexible », explique Stéphane Detruiseux, directeur de la sécurité de l'information et vice-président de la technologie chez Alstom. « La migration et l'optimisation de notre infrastructure vers le cloud public et cloud hybride était un élément clé de cette transformation et travailler avec DXC nous permet de choisir les solutions les plus efficaces et les plus rentables »

« DXC Technology est fier de pouvoir continuer à accompagner Alstom dans sa transformation numérique et sa stratégie d'innovation au service de la mobilité durable pour les cinq prochaines années » a déclaré Benjamin Revcolevschi, Head of France et BeNeLux de DXC. « Notre rôle en tant que fournisseur de services technologiques de premier plan est de soutenir la stratégie d'innovation d'Alstom et l'accompagner dans le choix et le déploiement des outils de pointe. C'est ce que nous réalisons au quotidien avec notamment le déploiement de la plate-forme d'automatisation DXC Platform X qui a contribué à faciliter, la simplification de l'infrastructure, la consolidation des charges de travail et de rassembler les fonctions de stockage, de réseau et de calcul dans une solution unique et hautement virtualisée. Ainsi, DXC a déplacé plus de 1000 machines virtuelles vers Microsoft Azure sans interruption et continue de fournir un support opérationnel pour l'infrastructure de calcul, de stockage, de base de données, de sécurité et SAP d'Alstom. »

Déclarations prospectives

Toutes les déclarations contenues dans ce communiqué de presse qui ne se rapportent pas directement et exclusivement à des faits historiques constituent des "déclarations prospectives". Ces déclarations représentent les attentes et croyances actuelles, et aucune garantie ne peut être donnée que les résultats décrits dans de telles déclarations seront atteints. Ces déclarations sont soumises à de nombreuses hypothèses, risques, incertitudes et autres facteurs qui pourraient entraîner des résultats réels différents de ceux décrits dans de telles déclarations, dont beaucoup échappent à notre contrôle. Pour une description écrite de ces facteurs, consultez la section intitulée "Facteurs de risque" dans le rapport annuel de DXC sur le formulaire 10-K pour l'exercice fiscal clos le 31 mars 2023, les rapports trimestriels de DXC sur le formulaire 10-Q pour les trimestres clos le 30 juin 2023 et le 30 septembre 2023, ainsi que toute information mise à jour dans les dépôts ultérieurs auprès de la SEC. Aucune garantie ne peut être donnée que tout objectif ou plan énoncé dans une déclaration prospective pourra ou sera atteint, et les lecteurs sont priés de ne pas accorder une confiance excessive à de telles déclarations, qui ne s'appliquent qu'à la date à laquelle elles sont faites. Nous ne nous engageons à aucune obligation de mettre à jour ou de publier des révisions à une déclaration prospective ou de signaler des événements ou circonstances survenant après la date de ce rapport ou de refléter la survenance d'événements imprévus, sauf si la loi l'exige.

À propos de DXC Technology

DXC Technology (NYSE : DXC) aide les entreprises internationales à gérer leurs systèmes et opérations critiques tout en modernisant l'informatique, en optimisant les architectures de données et en assurant la sécurité et l'évolutivité des clouds publics, privés et hybrides. Les plus grandes entreprises du monde et les organisations du secteur public font confiance à DXC pour déployer des services permettant d'atteindre de nouveaux niveaux de performance, de compétitivité et d'expérience client dans l'ensemble de leur parc informatique. Pour en savoir plus sur la manière dont nous offrons l'excellence à nos clients et collègues, rendez-vous sur DXC.com.

