DXC Technology unterstützt die Kaf-Versicherung inn Ägypten mit digitalen Technologien

- Kaf entscheidet sich für DXC als Partner für ein zentrales Policenverwaltungssystem, Datenanalyse, Anwendungsentwicklung und eine digitale Versicherungslösung

- Die Implementierung von DXC Assure Policy hilft dem am schnellsten wachsenden Versicherer von Ägypten, ein digitales Backbone für die Kernversicherungsabwicklung aufzubauen

KAIRO, Ägypten, 4. April 2023 /PRNewswire/ -- Kaf Insurance hat sich für DXC Technology (NYSE: DXC) entschieden, einem führenden Fortune-500-Anbieter für globale Technologie-Dienstleistungen, um seine digitale Transformation durch die Bereitstellung von Datenanalysen, Anwendungsentwicklung und DXC Assure Policy voranzutreiben, während das Unternehmen zum am schnellsten wachsenden Lebensversicherungsanbieter in Ägypten wird. Im Rahmen eines Zehnjahresvertrags wird DXC die Kaf in die Lage versetzen, ihren derzeit zwei Millionen Versicherungsnehmern und neuen Kunden ein nahtloses digitales Erlebnis zu bieten.

Das 2020 gegründete Unternehmen Kaf zielt darauf ab, der erste digitale End-to-End-Versicherungsanbieter in Ägypten zu sein. Kaf stellt die Kunden in den Mittelpunkt seiner Mission und arbeitet mit DXC zusammen, um die Zugänglichkeit von Versicherungen auf nationaler Ebene zu verbessern.

DXC Assure Policy, die modernisierte Version von DXCs integraler Software für Life and Group Business, wird das Rückgrat der zentralen Versicherungsverwaltung von Kaf bilden und Kaf in die Lage versetzen, seinen Kunden ein konsistentes und ganzheitliches digitales Versicherungserlebnis zu bieten. Die automatisierte Case-Management-Underwriting-Technologie wird es Kaf ermöglichen, Versicherungsprodukte sowohl mit Straight-Through- als auch mit Non-Straight-Through-Bearbeitung zu verkaufen, was die Kundenerfahrung beschleunigt und verbessert.

Im Rahmen des Vertrags nutzt Kaf DXC, um eine mobile App zu entwickeln, mit der Kunden ihre Policen, persönlichen Daten und den Status ihrer Ansprüche einfach verwalten sowie Produkte durchsuchen und kaufen können. DXC wird die App vollständig in das Kernversicherungssystem von Kaf integrieren, was Echtzeit-Datenanalysen zur Personalisierung von Versicherungsoptionen ermöglicht und ein 24/7-Online-Portal für rein digitale Dokumentation und Support bietet.

„Als Ägyptens am schnellsten wachsender Lebensversicherer haben wir uns der digitalen Transformation verschrieben, die einen Sinn hat. Dadurch können wir an der Spitze der ägyptischen Versicherungsbranche stehen und unseren Kunden die neuesten und innovativsten Lösungen anbieten", sagte George Ghobrial, CEO von Kaf. „DXC stellt uns die Technologie zur Verfügung, mit der wir unsere Kunden proaktiv bedienen und unser Markenversprechen "making it easy, doing it right" umsetzen können.

Mit mehr als 40 Jahren Innovation in der Versicherungsbranche ist DXC einer der weltweit führenden Anbieter von Versicherungssoftware und Business Technology Services. Derzeit werden einige der größten Marktteilnehmer, darunter der Londoner Versicherungsmarkt, digital umgestaltet.

„Die Versicherungskunden von heute erwarten ein digitales Einkaufserlebnis, Informationen auf Knopfdruck und flexible Policen", sagt Neveen Galal, Managing Director bei DXC Technology Egypt. „Unsere DXC Assure-Suite aus Basis- und Surround-Systemen ermöglicht eine schnellere Markteinführung, optimierte Abläufe, hervorragende Kundenerfahrungen und eine Startrampe für Wachstum."

Informationen zu DXC Technology

DXC Technology (NYSE: DXC) hilft globalen Unternehmen, ihre geschäftskritischen Systeme und Abläufe zu betreiben und gleichzeitig die IT zu modernisieren, Datenarchitekturen zu optimieren sowie Sicherheit und Skalierbarkeit in öffentlichen, privaten und hybriden Clouds zu gewährleisten. Die weltweit größten Unternehmen und Organisationen des öffentlichen Sektors vertrauen auf DXC, wenn es um die Bereitstellung von Services geht, die ein neues Niveau an Leistung, Wettbewerbsfähigkeit und Kundenerfahrung in ihren IT-Umgebungen ermöglichen. Erfahren Sie auf DXC.com mehr darüber, wie wir für unsere Kunden und Kollegen Spitzenleistungen erbringen.

Informationen zu Kaf Insurance

Kaf ist eine ägyptische Versicherungsgesellschaft, die Lebens-, Spar- und Krankenversicherungsprodukte anbieten darf und 2020 als Joint Venture zwischen EFG Hermes Holding, GB Capital und Tokio Marine gegründet wurde. Kaf hat sich zum Ziel gesetzt, eine sinnvolle technologiegestützte Versicherungsplattform aufzubauen, um den Wert für Einzelpersonen und Unternehmen in den Bereichen Leben, Ersparnis und Gesundheit für die Gesellschaftsgruppen zu steigern, die eine geringe Versicherungsdurchdringung aufweisen. Das Unternehmen zielt darauf ab, kontinuierlich innovative Versicherungslösungen anzubieten, um die Nachfrage im Einzelhandels- und Unternehmensmarkt zu steigern und die „Versicherungslücke" in Ägypten zu schließen.

