Dyna.Ai mène la transition mondiale vers l'IA agentique au MWC 2026 en fournissant des résultats commerciaux responsables

BARCELONE, Espagne, 6 mars 2026 /PRNewswire/ -- Le MWC Barcelona 2026 s'est achevé sur un mandat clair pour le secteur technologique mondial : l'industrie se détourne de l'IA conversationnelle pour s'orienter vers des systèmes d'IA agentique conçus pour l'exécution et offrant un retour sur investissement avéré. Parallèlement à cette évolution, Dyna.Ai a annoncé en début de semaine la clôture d'un cycle de financement de série A à huit chiffres (en dollars) , mené par Lion X Ventures, une société basée à Singapour.

Ce tour de table comprend la participation d'ADATA, une société technologique cotée à Taiwan, d'une institution financière coréenne et de vétérans de l'industrie. Ce soutien valide l'approche « Result-as-a-Service » (RaaS) de Dyna.Ai en tant que réponse à la « fuite vers la réalité » observée lors de l'événement, confirmant une évolution du marché vers des résultats commerciaux responsables plutôt que vers des technologies expérimentales.

L'accent mis sur la responsabilité découle du « décalage d'action » qui se creuse entre les capacités conversationnelles de l'IA et sa capacité à effectuer des tâches commerciales réelles. Pour combler ce décalage, Dyna.Ai a présenté au MWC (stand CS91) son modèle RaaS, qui remet en question le statu quo traditionnel du SaaS en alignant les coûts technologiques sur les indicateurs clés de performance de l'entreprise.

« Cette semaine nous avons témoigné en Espagne d'une « fuite vers la réalité », a déclaré Tomas Skoumal, président et cofondateur de Dyna.Ai. « Les dirigeants avec lesquels nous nous sommes entretenus ne demandent plus une IA capable de passer un test. Ils exigent une IA capable de résoudre une panne de service, de conclure une vente ou de rationaliser un processus opérationnel interne. Nous assistons à une évolution fondamentale vers des applications agentiques qui opèrent au cœur de l'entreprise. En fournissant des agents qui gèrent à la fois les interactions externes du centre de contact IA et l'expérience interne des employés, nous aidons les entreprises à récupérer leurs investissements dans l'IA et à les transformer en avantages concurrentiels durables ».

Principaux changements stratégiques observés lors du MWC 2026

L'exigence de responsabilité : le marché se détourne des licences prépayées pour se tourner vers des partenariats fondés sur les résultats. Le modèle RaaS de Dyna.Ai est apparu comme une stratégie de « renversement des risques » pour les opérateurs de niveau 1 et les institutions financières.

le marché se détourne des licences prépayées pour se tourner vers des partenariats fondés sur les résultats. Le modèle RaaS de Dyna.Ai est apparu comme une stratégie de « renversement des risques » pour les opérateurs de niveau 1 et les institutions financières. De la discussion à l'action : la présentation des agents vocaux multilingues a prouvé que l'IA peut désormais gérer les nuances linguistiques et culturelles du marché européen tout en exécutant des tâches de bout en bout sans intervention humaine.

la présentation des agents vocaux multilingues a prouvé que l'IA peut désormais gérer les nuances linguistiques et culturelles du marché européen tout en exécutant des tâches de bout en bout sans intervention humaine. Le changement de logique commerciale : le modèle SaaS traditionnel fait l'objet d'un examen minutieux, car de plus en plus d'organisations se tournent vers des partenariats axés sur la performance, comme le RaaS de Dyna.Ai, pour atténuer les risques de la transformation numérique.

Suite à l'accueil favorable reçu au MWC, Dyna.Ai renforce ses liens avec le secteur financier et les centres de contact sur le marché européen. En plaçant l'IA sous le signe de la responsabilité, Dyna.Ai prouve qu'il s'agit d'un atout à haut rendement plutôt que d'une expérience technique.

