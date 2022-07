Dynamiczny wzrost liczby międzynarodowych linii produktowych SANY - wprowadzono 128 nowych produktów

Oprócz nowych produktów w ramach Traktatu o współpracy patentowej (PCT) w 2021 r. SANY zgłosiła 179 międzynarodowych wniosków patentowych.

SANY gwarantuje ogólnoświatową dostępność wszystkich zasobów, a aby wzbogacić różnorodność oferty produktowej oraz zwiększyć konkurencyjność produktów, zapewnia również personel, technologię, rezultaty działalności badawczo-rozwojowej, obiekty produkcyjne i administracyjne. W 2021 r. opracowano ogólnoświatową skoordynowaną platformę konstrukcyjną, w oparciu o którą SANY i Putzmeister wspólnie stworzyły pierwszą generację motopompy PS/SP o wysięgu 45 m.

Działalność badawczo-rozwojowa firmy SANY opiera się na kompleksowych, globalnych zasobach intelektualnych, których dobrym przykładem jest ośrodek naukowo-badawczy w Kunszan, a także wszystkie działy technologiczne posiadające własne instytuty badawcze. W Ameryce Północnej, Europie, Japonii i Indiach powstały ośrodki naukowo-badawcze zatrudniające niemal 200 najlepszych lokalnych ekspertów w dziedzinie prawa, badań konsumenckich i lokalizacji części zamiennych, dzięki czemu firma SANY może lepiej obsługiwać rynki lokalne.

W Chinach w 2021 r. liczba personelu naukowo-badawczego firmy SANY specjalizującego się w tworzeniu międzynarodowej oferty produktowej sięgnęła 864, co stanowi wzrost rok do roku na poziomie 89%. 150 spośród nich jest systematycznie wysyłanych na główne rynki światowe, aby uzyskać wgląd w tendencje rynkowe w czasie rzeczywistym.

Jeśli idzie o działalność produkcyjną, firma SANY planuje zbudować więcej zakładów w Europie i Azji Południowo-Wschodniej.

Wszystkie działania firmy SANY w domenie naukowo-badawczej doprowadziły w 2021 r. do znaczącego rozwoju działalności firmy; sprzedaż wzrosła o 50% rok do roku, a w ponad 50 krajach i regionach wzrosła dwukrotnie. Najlepiej sprzedającymi się na świecie produktami firmy SANY nadal są koparki i maszyny do betonu; w segmencie maszyn do betonu, żurawi i maszyn wiertniczych, osiągnięto wzrost na poziomie odpowiednio 24%, 137% i 121%.

