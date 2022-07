Une forte croissance des lignes de produits internationales de SANY : 128 nouveaux produits lancés

Jusqu'à présent, la couverture du portefeuille de produits de SANY sur les marchés haut de gamme en Europe et en Amérique a atteint 64 %. L'équipe de choc de SANY brille sur les marchés mondiaux, avec en vedette : le camion-pompe de 45 m qui comble un vide sur le marché européen ; l'excavatrice SY225C-10HD qui a généré de nombreuses commandes au salon Bauma en Inde ; la foreuse SR235MV qui est un nouveau venu solide sur le marché nord-américain ; et la grue sur roues SAC600E, un modèle de haute technologie le plus vendu en Europe, en Amérique, en Corée et en Australie.

Outre les nouveaux produits, SANY a déposé 179 demandes de brevets internationaux PCT en 2021.

SANY veille à ce que toutes les ressources disponibles dans le monde, y compris les talents, les technologies, la R&D, les installations de fabrication et le manager, soient mobilisées pour enrichir la diversité des produits et améliorer leur compétitivité. Lancée en 2021, la Plateforme mondiale de conception coordonnée a réalisé le développement conjoint de la première génération de camion-pompe PS/SP à double marque de 45 m par SANY et Putzmeister.

La R&D de SANY intègre de riches ressources intellectuelles mondiales, le centre mondial de R&D de Kunshan étant un bon exemple et toutes les divisions de machines ayant leurs propres instituts de recherche. Des centres de R&D ont été établis en Amérique du Nord, en Europe, au Japon et en Inde, où près de 200 experts locaux de haut niveau travaillent dans le domaine du droit local, de la recherche sur les clients et de la localisation des pièces détachées, permettant ainsi à SANY de mieux servir les marchés locaux.

En Chine, le nombre de collaborateurs de SANY spécialisés dans la recherche et le développement de produits internationaux a atteint 864 en 2021, soit une croissance de 89 % en un an. Parmi eux, 150 sont régulièrement envoyés en première ligne dans le monde entier pour se faire une idée en temps réel des tendances du marché.

Sur le plan de la fabrication, SANY prévoit de construire davantage d'usines phares en Europe et en Aise du Sud-Est.

Tous les efforts de SANY en matière de R&D et de culture ont conduit à une performance mondiale remarquable en 2021, avec une croissance des ventes de 50 % d'une année sur l'autre et des ventes doublées dans plus de 50 pays et régions. Alors que les excavatrices et les machines à béton SANY restent les meilleures ventes mondiales, les machines à béton, les grues et les machines de forage ont connu une croissance des ventes de respectivement 24 %, 137 % et 121 %.

SOURCE SANY Group