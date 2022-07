Een groeistijging in SANY's internationale productlijnen: 128 nieuwe producten vrijgegeven

De dekking van SANY's productportefeuille op de hoogwaardige markten in Europa en Amerika heeft tot nu toe 64% bereikt. Het all-star-team van SANY schittert op de wereldmarkten, met de nadruk op: de 45 m pompwagen die een gat in de Europese markt vult; de graafmachine SY225C-10HD die veel orders heeft gegenereerd bij bauma India; de boorinstallatie SR235MV, een sterke nieuwkomer op de Noord-Amerikaanse markt; en de wielkraan SAC600E, een bestseller high-tech model in Europa, Amerika en Australië.

Naast nieuwe producten heeft SANY in 2021 179 PCT-aanvragen voor een internationaal octrooi ingediend.

SANY zorgt ervoor dat alle beschikbare grondstoffen over de hele wereld, met inbegrip van talent, technologieën, O&O, productiefaciliteiten en -beheer, worden ingezet om de productdiversiteit te verrijken en hun concurrentievermogen te verbeteren. Het wereldwijde, gecoördineerde ontwerpplatform, gelanceerd in 2021, realiseerde de gezamenlijke ontwikkeling van de eerste generatie PS/SP 45 m pomptruck van de twee merken SANY en Putzmeister.

SANY's O&O omvat rijke wereldwijde intellectuele hulpbronnen, en het Kunshan Global R&D Center is een goed voorbeeld en alle machinedivisies hebben hun eigen onderzoeksinstituten. Er zijn O&O-centra zijn opgericht in Noord-Amerika, Europa, Japan en India, waar bijna 200 toonaangevende lokale experts op het gebied van lokaal recht, klantonderzoek en de lokalisering van reserveonderdelen werken, waardoor SANY de lokale markten beter van dienst kan zijn.

In China bereikte het aantal gespecialiseerd in internationale producten O&O-medewerkers van SANY, 864 in 2021, een groei van 89% ten opzicht van het jaar ervoor. Zo'n 150 van hen worden regelmatig naar de frontlinies over de hele wereld gestuurd om realtime inzicht te krijgen in de markttrends.

SANY is van plan om meer vuurtorenfabrieken te bouwen in Europa en Zuid-Oost Azië.

Alle O&O- en cultiveringsinspanningen van SANY hebben geleid tot een opmerkelijke wereldwijde prestatie in 2021, met een omzetgroei van 50% op jaarbasis en een verdubbeling van de omzet in meer dan 50 landen en regio's. Terwijl graafmachines en betonmachines van SANY wereldwijd bestsellers blijven, hebben betonmachines, kranen en boormachines een verkoopgroei van respectievelijk 24%, 137% en 121% doorgemaakt.

