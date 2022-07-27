Рост международного ассортимента продукции SANY: выпущено 128 новых продуктов

На данный момент охват ассортиментом продукции SANY на рынках высоких технологий в Европе и Америке достиг 64%. Звездный состав SANY сияет на мировых рынках, в первую очередь это автомобильная насосная установка с дальностью подачи 45 м, заполняющая пробел на европейском рынке; экскаватор SY225C-10HD, который получил множество заказов на выставке Bauma India; буровая установка SR235MV, являющаяся сильной новинкой на североамериканском рынке; и колесный кран SAC600E, высокотехнологичная модель, популярная в Европе, Корее и Австралии.

Помимо новых продуктов, в 2021 году компания SANY подала 179 заявок на патенты в рамках Договора о международной патентной кооперации (PCT).

Компания SANY обеспечивает мобилизацию всех имеющихся ресурсов по всему миру, включая кадры, технологии, исследования и разработки, производственные объекты и управление, в целях расширения разнообразия продукции и повышения ее конкурентоспособности. Глобальная платформа скоординированного проектирования, запущенная в 2021 году, реализовала совместную разработку двухбрендовой автомобильной насосной установки PS/SP первого поколения от SANY и Putzmeister с дальностью подачи 45 м.

Исследования и разработки компании SANY опираются на богатые международные интеллектуальные ресурсы, хорошим примером которых является Глобальный научно-исследовательский центр Kunshan, а все подразделения по производству машин имеют свои собственные исследовательские институты. Научно-исследовательские центры были созданы в Северной Америке, Европе, Японии и Индии, где около 200 ведущих местных экспертов работают в области местного права, изучения клиентов и локализации запасных частей, что позволяет SANY лучше обслуживать местные рынки.

В Китае численность научно-исследовательского персонала компании SANY, специализирующегося на международной продукции, в 2021 году достигла 864 человек, увеличившись на 89% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из них 150 регулярно направляются на различные мероприятия по всему миру для получения информации о рыночных тенденциях в режиме реального времени.

Компания SANY планирует построить новые предприятия категории Lighthouse в Европе и Юго-Восточной Азии.

Все исследования и разработки компании SANY привели к выдающимся мировым показателям в 2021 году: объем продаж вырос на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и удвоился более чем в 50 странах и регионах. В то время как мировые продажи экскаваторов и бетонной техники остаются на прежнем уровне, продажи бетонной техники, кранов и буровой техники выросли на 24%, 137% и 121% соответственно.

Ди Ву (Di Wu),

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SOURCE SANY Group